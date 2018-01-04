Araç kasko değeri nasıl öğrenilir?

Eğer bir otomobiliniz varsa ve henüz kasko yaptırmadıysanız, bu yazıyı sizler için yazıyorum. İnsanın başına ne geleceği gerçektende hiç belli olmuyor. 5 dakika arabayla uğradığınız bir yere, dönüşte arabanızı bulamayabiliyorsunuz. Evet arabalar teknolojik olarak gelişti ama hırsızlarda arabaları çalmak için kendi teknolojilerini geliştirdi. Dolayısıyla kaskonun önemi her zaman olduğu gibi yine meydanda. Ben sürekli otopark kullanırım, evimde güvenlikli sitede diyorsanız, onun bile başına bir şey geliyor. Örnek olarak geçen yaz İstanbul’da meydana gelen doludan bahsedebililirim. Bir çok arabanın camı kırıldı. Sadece camları kırılsa neyse, otomobil sanki silahla taranmış gibi her yerinde dolunun izleri vardı. Tabi kaskosu olanlar bu işten kolayca sıyrıldılar. Biliyorsunuz, bir şeyin talebi çok artarsa fiyatı da o kadar çok artar. İşte otocamcılar da geçen yaz cirolarını 4’e katladılar diyebilirim.

Her neyse şimdi gelelim kaskonun faydalarına. Birçok çeşit kasko tipi mevcut. Full olanını yaptırırsanız başına ne gelirse gelsin şirket tarafından ödeniyor. Bunun yanı sıra, eğer kaza yapmamışsanız hasarsızlık indirimini de alıyorsunuz. Tabi her araç için kasko fiyatı aynı değil. Aracınızın kasko değerini öğrenmek istiyorsanız, sizi Generali’nin hazırlamış olduğu kasko değeri sayfasına davet ediyorum. Bu sayfadan aracınızın model yılını, markasını ve tipini girerek size aracınızın kasko değerini gösteriyor. Sonrasında eğer teklif almak isterseniz, bilgilerinizi giriyorsunuz ve Generali size en uygun teklifi gönderiyor. Bu kasko değeri aracını kasko yaptırmadan önce kullanmanızı tavsiye ederim.