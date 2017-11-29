Instagram Hikayeleri Kullanım İpuçları

Son ayların en sevilen sosyal medya mecralarından biri haline geldi Instagram Stories. Çok basit gibi görünse de içinde barındırdığı minik ayrıntıları keşfettikçe daha da keyifli hale geliyor. Instagram Stories’i bir profesyonel gibi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki önerilerimize kulak verin.

Sosyal medyanın hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldiği bir gerçek. Her ne kadar kimileri tarafından kullanım şekli eleştirilse de, sosyal medyanın mecralarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu gelişimdeki en büyük role ise hiç kuşkusuz, sosyal medyayı hayatımıza kazandıran Facebook sahip. Instagram’ı 2012 yılında henüz iki yıllıkken 1 milyar dolara satın alan Mark Zuckerberg, bir yıl önce önemli bir yeniliğe imza atarak lnstagram Stories’i hayatımıza soktu. Facebook bünyesine girmesiyle Instagram kullanıcılarına yepyeni özellikleri peş peşe sunmaya başladı. Öyle ki bu yenilikler sayesinde beş yılda Instagram’ın değerinin 15 kat arttığı belirtiliyor. Bu yeniliklerden en sonuncusu Stories oldu. Instagram bünyesinde hizmete sunulan Stories, aslında o dönemde parlayan Snapchat uygulamasına rakip olarak ortaya çıktı. Mark Zuckerberg ve ekibininin dehası sayesinde de birçok artı özelliğiyle Snapchat’i yerinden etmeyi başardı.

Instagram Stories Nasıl Çalışıyor?

Instagram Stories’in mantığı aslında çok basit. Her bir Instagram kullanıcısı ekra-nın sol köşesinde, üzerinde artı işareti yer alan kendi fotoğrafı üzerine bastığında otomatikman kamera açılıyor. Ve bu kamerayla kullanıcı, altı saniyelik videolar ya da fotoğraf çekip çekip paylaşabiliyor. Bu kayıtlar tam 24 saat sonra kendini imha

ediyor. Kullanıcı bu 24 saat içinde videolarını kimlerin izlediğini görebiliyor, yorumlar alabiliyor. Yorumlar doğrudan mesaj olarak kullanıcıya ulaşıyor, takipçiler bu yorumları göremiyor. Bu arada Instagram içinde ayrı bir platform olarak sunulduğundan kullanıcı kendi timeline’ında paylaşımlarına bağımsız olarak devam edebiliyor.

Instagram Stories’a eklenen özellikler

Yaklaşık bir yıl önce Instagram kullanıcılarına sunulan Stories özelliği, kısa sürede kendini o kadar yeniledi ki ilk çıktığı halinden çok daha ilgi çekici hale geldi. Örneğin farklı çekim modları eklendi. Kullanıcı Boomerang çekim moduyla 1 saniyelik görüntüyü GIF olarak sunabiliyor, Rewind özelliğiyle kaydettiği görüntüyü geriye doğru tersinden izletebiliyor ya da canlı yayın yapabiliyor. Ayrıca eğlenceli animasyon ya da emojilerle görüntüyü daha da eğlenceli hale getirebiliyor, konum ve hashtag ekleyebiliyor, dilediği karakterde ya da renkte yazı yazarak yorumlarını ekleyebiliyor. Video ve fotoğraflar telefona da kaydedilebiliyor. Aslında Instagram Stories’e her

güncellemede yeni bir özellik daha ekleniyor.

Stories Özelliği Kullanıcı ve Takipçiyi Arttırıyor

İlk başta birçok kullanıcı tarafından “saçma” bulunsa da Instagram Stories kısa sürede birçok kişi tarafından kullanılmaya ve hatta kendi fenomenlerini yaratmaya başladı. Araştırmalara göre Stories özelliğinin ardından Instagram, her türlü eleştiri oklarına rağmen Aralık 2016’dan bu yana 100 milyon kullanıcı daha kazanarak bu rakamı 700 milyona ulaştırmayı başardı. Her ne kadar bazıları Stories’in yüzüne bakmamakta hâlâ dirense de, artık lnstagram kullanıcılarının çoğunluğunun yeni bir hedefi var. En heyecanlı ya da en keyifli anlarının videolarını takipçileriyle paylaşmak, daha ilgi çekici olmak ve takipçi sayısını artırmak. Peki lnstagram Stories özelliğini siz de bir profesyonel gibi kullanmak ister misiniz? 0 halde size birkaç öneri:

Stories Özelliği Hakkında İpuçları

Eski fotoğraflar Story’de nasıl paylaşılır?

En basit haliyle bir görüntüyü Stories’e yüklemeyi zaten bildiğinizi varsayıyoruz. Peki daha

önce çektiğiniz fotoğraf ya da videoyu mu koymak istiyorsunuz? Bunu yapmanın programlı ve programsız olmak üzere 2 yöntemi mevcut. Eski fotoğrafınızın ekran görüntüsünü alın. Bu sayede son 24 saatte çekilen resimler arasında görünecektir. Programlı yöntemde ise, bir fotoğraf düzenleme uygulaması iş görecektir. Fotoğrafınızı editleyin yada editlemeden farklı olarak kaydettiğinizde, Instagram bunu son 24 saatte çekilmiş bir fotoğraf gibi görecektir. PicsArt uygulaması bunun için önerilir.

Story’de fotoğraflar için nasıl filtre kullanılır?

Fotoğraf ya da videoyu seçtikten sonra parmağınızı görüntünün üzerinde sağdan sola ya da tam tersi istikamette sürterek istediğiniz filtreyi seçin.

Snapchat efektlerini Instagram’da kullanın

Çektiğiniz video ya da görüntülerde insan yüzleri varsa Snapchat efektlerini kullanmaya ne dersiniz? Çekim modunu selfie’ye getirin ve sağ altta bulunan ikonlardan birini seçin. İster panda olun, isterseniz yüzünüze kalpli okları saplayın. Snapchat ile çektiğiniz bir fotoğrafı Instagram Story’de paylaşmak için de ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Story’nize Müzik Ekleyin

Plajdasınız ve tam da gün batıyor. Siz bu muhteşem görüntüyü takipçilerinizle paylaşmak istiyor, hatta altına birde o çok sevdiğiniz şarkıyı döşemek istiyorsunuz. Yapmak çok basit… Telefonunuzdaki müziği açın ve videoyu kaydetmeye başlayın. Müziği çalmak için telefonunuzdaki Spotify, Deezer gibi uygulamaları da kullanabilirsiniz. Küçük bir not: Eğer bu işi yaparken kulaklık takarsanız müzik dışındaki seslerin videonuza karışmasını engelleyebilirsiniz.

Story’deki fotoğraf nasıl büyütülür?

Videoda göstermek istediğiniz objeye çok mu uzaksıınz? 0 halde Stories’in zoom özelliğini kullanmayı deneyebilirsiniz. Stories’inizi açın ve kaydetmek istediğiniz görüntüye yaklaşmak için iki parmağınızı birbirinden ayırarak ekrana sürtün. İşte zoom özelliğini çalıştırmak bu kadar kolay.

Hangi takipçinizin gönderinize göz attığına bakın!

Video ve fotoğrafları çekip yükledikten sonra kimlerin gördüğünü elbette merak ediyorsunuz. Kimlerin izlediğini görmek için yüklediğiniz video’yu açın ve aşağıdaki minicik gözün üzerine dokunun. İşte buradan bir liste halinde video’nuzu kimin izlediğini görebilirsiniz. Bu sayede Instagram sizle küçükte olsa bir istatistik paylaşıyor. Buna göre takipçilerinizin size ne kadar değer verdiğini görebilirsiniz.

Instagram videoları nasıl durdurulur?

Altı saniyelik videoları bazen dondurup bir şeye dikkatlice bakmak isteyebilirsiniz. Bunun için video oynarken tam o anda parmağınızı ekrana dokundurun ve orada tutun. Böylece videonun o ânı bir fotoğraf karesine dönüşecek. Parmağınızı çektiğiniz anda video yeniden devam edecek.

Instagram’da hikaye nasıl geçilir?

Bir videoyu sonuna kadar izlemek istemiyorsanız üzerine bir kez dokunduğunuzda sonrakine geçebilirsiniz. Ya da o kullanıcının videolarından sıkıldıysanız parmağınızla ekranı sağdan sola doğru kaydırarak bir sonrakinin hikâyesini izlemeye başlayabilirsiniz.

Instagram’da nasıl yazı paylaşılır?

Herhangi bir görüntü değil de sadece metin mi paylaşmak istiyorsunuz? O halde düz bir zeminin fotoğrafını çekin ve üzerine istediğiniz renkte, ne mesaj vermek istiyorsanız ona göre metni yazın.

Instagram gönderilerini gizleme

Hikâyelerinizin herkes tarafından görülmesini istemiyorsanız izlemesini istemediğiniz kişileri seçip engellemek elinizde. Bunun için Instagram Stories’in sol üst köşesindeki yuvarlak ikona dokunun. “Hikayeyi Gizle” butonuna dokunarak, izlemesini istemediğiniz kişileri seçin. İşte böylece hikâyenizi gizli hale getirdiniz.

Eğer sadece bir hikâyenizin bazı kişiler tarafından izlenmesini istemiyorsanız görüntüyü yükledikten sonra hikâye ayarlarından görmesini istemediğiniz kişiyi seçerek engelleyebilirsiniz.

Tebrikler, bu yazıyı sonuna kadar okuduğunuza göre artık sizde bir Instagram gurususunuz! 🙂