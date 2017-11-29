İngilizce Öğrenmek Artık Daha Kolay!

İngilizce bizler için gerçekten büyük bir sorun hâline dönüştü diyebiliriz. Devlet okullarındaki yabancı dil eğitimi maalesef yeterli değil. Bende devlet okulunda okumuş bir birey olarak, geleneksel yöntemlerin dil öğrenmede işe yaramadığını ve yaramayacağını söyleyebilirim. Bir yabancı dil, diğer insanlarla konuşarak, kitap okuyarak ve yazarak geliştirilebilir. Okullarda öğretilen ise sürekli dil bilgisi. Dolayısıyla öğrenciler yabancı dil öğrenmekten çabuk sıkılıyorlar.

Aileden ve diğer insanlardan sürekli duyabileceğiniz ‘İngilizce öğren‘ tavsiyesi söylendiği kadar da kolay mı? Cevabı evet, en azından eskiye nazaran şimdi artık çok kolay. İnternetin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye erişim her geçen gün artıyor. İnternetten İngilizce öğrenmekte çıkan mobil uygulamalar ile artık hem eğlenceli hem de kolay diyebiliriz fakat bu yöntem de yabancı dilinizi geliştirmek için kalıcı ve etkili bir yöntem pek sayılmayabilir. Çünkü önceki paragrafta da bahsettiğim gibi, yabancı dilinizi insanlarla konuşarak geliştirebilirsiniz. İnternetten edindiğiniz bilgiler, izlediğiniz yabancı dizilerdeki bilgileri gerçek hayatta kullanmazsanız öğrendiğiniz bilgileri kısa süre içerisinde unutabilirsiniz.

Okullardaki bu geleneksel çözümleri bırakmış ve sürekli dil bilgisi öğretmek yerine, dinleme, okuma ve en önemlisi konuşma yöntemleriyle eğitim veren İngilizce kursları mevcut. Wall Street English, İngilizce öğrenmek isteyenlere kendi yöntemleri olan ve benzersiz dedikleri metodu, “Harmanlanmış Öğrenme Metodu” ile kaliteli bir İngilizce eğitimini garanti ediyor. WSE, İnteraktif dersler, akıcı konuşma sınıfları ve sosyal kulüp aktiviteleri düzenleyerek öğrencilerin gözündeki ‘İngilizce öğrenmek zordur’ tabusunu yıkmayı hedefliyor.