Freelance Tasarımcı Nasıl Bulunur?

Son yıllarda popüler olan internet fikirlerinden biri de serbest (yani freelance) çalışan kişilerle tasarıma ihtiyacı olanları internet üzerinden buluşturmak. Bu konuda Türkiye’deki en eski ve köklü site kesinlikle idemama.com . Şu anda idemama.com’un tasarımcı ağında 6500’den fazla kişi yer alıyor. Bu kişiler tek tek portfolyoları onaylanarak siteye kabul ediliyor ve düzenli olarak denetleniyorlar.

Bu konuda hizmet veren diğer sitelerden farklı olarak idemama.com bir outsourcing değil crowdsourcing platformu. Bu ne demek? Bu sitede sadece 1-2 kişiden teklif alıp daha önce yaptıkları çalışmalara ve verecekleri fiyata göre karar vermiyorsunuz. Öncelikle kendi ihtiyacınızı anlatıyorsunuz. Bu ihtiyacınız sitenin tüm tasarımcı ağı ile paylaşılıyor. Dileyen tasarımcılar ihtiyacınıza özel tasarım çözümlerini size sunuyor. Yani, aslında kendinize özel bir tasarım yarışması başlatmış oluyorsunuz. İdemama.com size özel bir sayfa veriyor. Bu sayfaya tüm tasarım önerileri yükleniyor. Tamamen yaşayan ve interaktif bir süreç ile, tasarımlar geldikçe siz bunları görebiliyor, puan verebiliyor, yorum yapabiliyorsunuz.

Sürece siz de dahil olduğunuz için, diğer sitelerden farklı olarak hayal kırıklıkları ve kötü süprizler yok. Üstelik, tüm bu tasarım süreci idemama ’nın profesyonel ekibi tarafında da denetleniyor. Tüm süreç boyunca size özel bir müşteri temsilcisi her konuda size destek veriyor. İdemama.com verdiği bu hizmetle o kadar popüler oldu ki, bu konuda 11binden fazla firmaya hizmet verdi bile. Her ay 250 yeni firmaya hizmet vermeye devam ediyor. İdemama en son yenilik olarak da logo marketini hayata geçirdiler. Buradaki logoların hepsi tek kullanımlık, yani müşteri satın alınca siteden kaldırılıyor ve 2 gün içinde satına alan firmanın markasına uygulanıyor. Hal böyle olunca yatırımcılara da çok çekici geldiği kesin