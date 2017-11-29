Bilgisayar Tarihinde Önemli Yeri Olan Kadınlar

Bilgisayarın tarihinden bahsederken nedense akla hep erkek bilim insanları gelir. Halbuki bilgisayar ve internet dünyasının gelişiminde erkekler kadar kadınların da emeğinin bulunduğu yadsınamaz bir gerçek.

Bilgisayar ve teknoloji dünyası denildiğinde akla ilk hangi isimler gelir? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Larry Page… Sebebi bilinmez ama hep erkeklerin ismi anılır ve sanılır ki bu dünyada kadının dişe dokunur yaptığı bir şey yoktur. Ancak bu çok büyük bir yanılgı. Her ne kadar çok fazla bahsedilmese de, bilgisayar dünyasının günümüze ulaşmasına büyük katkı sağlayan, çığır açan birçok kadın var. Üstelik son 50 yıldır falan değil. Kadının bilgisayar dünyasında çığır açmasının tarihi 200 yıl öncesine kadar uzanır. Bilgisayar tarihinin geçmişinde

başarılı çalışmalar yapan pek çok kadından bahsetmek mümkün. Ancak biz bu yazımızda 8 kadına yer vereceğiz.

İlk bilgisayar programcısı: ADA LOVELACE

Bilgisayar tarihinde kadının yerinden bahsediyorsak en eski isimlerden biri Ada Lovelace. Üstelik öyle böyle değil, zira kendisi dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilmiş durumda. Ada Lovelace aslında şair Lord Byron’ın kızı. 1815 yılında Londra’da doğan Ada -bekarlık soyadıyla- Gordon, sekiz yaşında babasını kaybetti. Kendilerini terk ettiği için eşine çok kızgın olan matematiğe meraklı anne, kızını babası gibi şair olmaması için sayısal bilimlere ilgili bir şekilde yetiştirdi. Hocaları da dönemin matematik ve bilim dünyasının en önemli isimleri oldu. Ada Gordon, Cambridge Üniversitesi matematik profesörlerinden Charles Babbage ile tanışınca çalışmalarına onunla birlikte devam etti. Bu arada bir asille evlendi ve kontes unvanı ile Lovelace soyadını aldı.

Dönemindeki hemcinslerinin aksine eviyle ilgilenmek yerine hep bilimle uğraştı. Evliliği araştırmalarının önüne geçemedi. Ada Lovelace, 1842-43 yılları arasında İtalyan ordusunda mühendis Luigi Menabrea’nın motor üzerine makalesini çevirdi, üzerine de kendi notlarını ekledi. Lovelace’a göre bu notlar makineye uygun şekilde programlanırsa karmaşık matematik problemlerini çözmek, beste yapmak gibi işler için kullanılabilirdi. Aslında Lovelace’ın yazdıkları bilgisayar programı olarak kabul edilecek ilk algoritmaydı. Bilinen ilk bilgisayar programcısı Ada Lovelace maalesef 37’sinde, çok erken yaşta vefat etti. ABD Savunma Bakanlığı da geliştirdiği programlama dillerinden birine Ada adını verdi.

Kablosuz teknolojilerin temelini oluşturan kadın: HEDY LAMARR

Hiç kuşkusuz bilim dünyasının en ilginç karakteri Hedy Lamarr. 1913 yılında Avusturya’da dünyaya gelen Lamarr, aslında Spencer Tracy, Clark Gable, James Stewart gibi birçok ünlü aktörle oynayan bir aktrist. Aynı zamanda sinema dünyasının ilk çıplak oyuncusu. 1933 yılında bir filmde çıplak görünmesi büyük olay yaratınca Paris’e taşınan Lamarr, oyunculuktan da sıkılmış olacak ki kendini zaten meraklı olduğu bilime verdi.

Hedy Lamarr, 1920 yılında mucit Georae Antheil ile birlikte yayılımlı spektrum teknolojisini icat etti. Bu icat, farklı frekans kanallarından radyo sinyallerinin gönderilmesini sağlıyordu. ikili icadın patentini almayı başardı ve Amerikan Donanması’nın torpidoları uzaktan kumanda ederek yönetmesini sağladı. Ancak aleyhlerine gelişen lobi faaliyetleri sebebiyle ikilinin icadı bir süre sonra kullanılmaz oldu ve unutuldu gitti, ta ki 1950’li yıllara kadar. Bir şirket icadı yeniden dirilterek geliştirdi ve tüm bu çalışmalar günümüzün kablosuz teknolojileri Wi-Fi, CDMA ve Bluetooth’un temelini oluşturdu. Lamarr 1997 yılında nihayet hak ettiği değeri buldu ve Electronic Frontier Foundation tarafından ödüle layık görüldü. Lamarr, ödülden sadece üç yıl sonra, 87 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Ikonları Tasarlayan Kadın: SUSAN KARE

Artık hayatımızın bir parçası haline gelen Apple’ın ikonlarını tasarlayan kişi bir kadın, adı da Susan Kare. Güne başlarken telefonumuzu açtığımızda bizi, Facebook’taki gülen suratlar karşılıyor, Whattsap’tan yazışırken kahkaha atan suratı ya da “thumb up” emojisini paylaşıveriyoruz. Doğum günü pastaları, civcivler, kalpler, kalpli öpücükler… İşte bunların hepsi elbette bir tasarımcının elinden çıkıyor. Grafik tasarımcı Susan Kare’in elinden çıkan ikonlar özellikle sade oluşlarıyla dikkat çekiyor. 63 yaşındaki Susan Kare, 80’li yılların başlarında üniversiteden bir arkadaşının çağrısı üzerine Apple’da çalışmaya başladı ve tasarım ekibinin bir üyesi oldu. Apple’ın ardından NeXT ekibine katılan Kare, Microsoft ve IBM için ikonlar yaratmaya başladı. Happy Mac ikonu, Mac’lerin çöp kovası ikonu, hayatımızın bir dönemine damgasını vuran Solitaire oyununun kartları gibi daha birçok tasarım Susan Kare’in elinden çıkma.

Yani özetle Mac bilgisayarları bugün bu kadar kullanıcı dostu hale geldiyse, Susan Kare’in ‘kana yakın.’ ikonları bunda önemli bir paya sahip. Susan Kare şimdi kendi tasarım şirketinde çalışıyor ve tasarımlarını kareprints.com adresi üzerinden pazarlıyor. Kare’e göre herhangi bir bilgisayarı kullanmayı bir insana sadece 20 dakikada öğretebilirsiniz. Bu da akılda kalıcı ikonlar sayesinde gerçekleşir.

Tümamiral, Matematikçi ve Bilim İnsanı: GRACE HOPPER

Hem bir asker hem de bilim insanıydı Grace Hopper. 1906 yılında New York’ta doğan Hopper, Yale Üniversitesi’ndeki matematik ve fizik eğitiminin ardından yine aynı üniversitede matematik dalında doktora yaptı. Ikinci Dünya Savaşı başladıktan bir yıl sonra öğretmenlik mesleğini bırakarak orduya yazıldı ve tümamiralliğe kadar yükseldi. İlk olarak hesaplama projelerinde teğmen olarak görev aldı. Hopper orduda görev aldığı süre boyunca Harvard Mark 1 bilgisayarlarının ilk programcılarından biri oldu, bilgisayar programlama dilleri için ilk derleyiciyi geliştirdi. İlk modern programlama dillerinden biri olan COBOL’u da (Common Business-Oriented Language) hayata geçirenlerden biriydi.

Hopper’ın icadına kadar bilgisayarların ikili kod programı üzerinden konuşuyordu ve bunu çok az insan anlayabiliyordu. Hopper, eğer herkesin okuyabileceği bir program olursa, programcı sayısının da artacağını öngördü ve bu öngörüsünde haklıydı. Her ne kadar COBOL günümüzde “son teknoloji” bir program olmasa da hâlâ en güvenilirlerden biri. Hatta araştırmalara göre bugün şirketlerin %53’ü yeni iş uygulamalarını hayata geçirirken COBOL teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Bu icadının ardından Hopper, tüm Amerika’yı dolaşarak okullarda ve askeri üslerde bilgisayar ve programlama dili tarihi üzerine eğitim verdi. 1992 yılında da 85 yaşındayken hayatını kaybetti.

Otomatik Telefon Santralini de bir kadın yaptı: ERNA HOOVER

Telefonda numarayı çevirip istediğimiz kişiyle anında konuşmak eskiden bir rüya gibiydi. Santralin boş anını yakalamak, konuşmak istediğiniz numarayı verdikten sonra bağlanmasını beklemek zorundaydınız. Taa ki 1971 yılında Erna Hoover’ın büyük buluşuna kadar. Yale Üniversitesi’nde felsefe ve matematik okuyan Hoover, bu büyük icadı gerçekleştirdiğinde Bell Laboratuvarları’nda çalışıyordu. Hoover, bilgisayarla desteklenen bir sistem geliştirerek otomatik telefon santralini hayata geçirdi.

Sistem gelen aramaların yoğunluğunu analiz ediyor ve kabul oranlarını bu yoğunluğa göre ayarlayarak sistemin aşırı yükten dolayı hata vermesini engelliyordu. Şu an 91 yaşında olan Erna Hoover’ın 1971 yılında aldığı patent, tarihin ilk yazılım patentlerinden biriydi.

BARBARA LISKOV

Amerika’da bilgisayar bilimleri dalında doktora yapan ilk kadın Barbara Liskov. MIT’nin profesörlerinden biri olan Barbara Liskov, çalışma hayatı boyunca birçok projeye imza attı. Küçük, düşük bütçeli ve interaktif zaman paylaşım sistemi Venus, dil programı Argus, nesne yönelimli veritabanı Thor bunlardan bazıları. Bugün 77 yaşında olan Liskov, hâlâ MIT’deki araştırmalarına devam ediyor.

MARY LOU JEPSEN

Brown Üniversitesi’nde stüdyo sanatı ve elektrik mühendisliği okuyan Mary Lou Jepsen, ardından MIT Medya Laboratuvarı’nda master yaptı. Master’ı sırasında kafaya yerleştirilebilen ekranlar ve yüksek çözünürlükte ekranlar üzerine çalıştı. 1995 yılında işe girdiği MicroDisplay şirketinde küçük ekranların geliştirilmesinde görev aldı. Ardından Intel’in ekran bölümünde çalışmaya başladı. Bu arada her çocuk için bir bilgisayar hayalini gerçekleştirmek için uğraşıyordu. Bu amaçla “One Laptop Per Child” isimli sivil toplum örgütünü kurdu. Bu sivil toplum örgütü için çalışırken çok az enerji tüketen ve çok ucuza mal olan XO notebook’larını icat etti.

Bu icadıyla Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirildi. Bilgisayar dünyasında çok önemli bir yere sahip Jepsen’in en son çalışması ise zihin okuma üzerine. Geçen yıl bir kongrede konuşanJepsen, yeni geliştirilecek olan bir MRI teknolojisi (manyetik rezonans görüntüleme) ile zihin okuyabilmenin de mümkün olduğunun sinyallerini verdi.

ROBERTA WILLIAMS

Dünyanın en çok oynanan dijital oyunlarının yaratıcısı Roberta Williams, bu dünyaya 80’li yıllarda girdi. Eşi Ken Williams’la bir şirket kuran başarılı girişimci, ilk olarak bir macera oyunu Mystery House’u piyasaya sürdü. Ardından renkli grafiklerden oluşan Wizard and the Princess doğdu. Roberta Williams en büyük başarıyı ise 80’li yıllarda hayata geçirdiği “King’s Quest” isimli oyunla elde etti. Çünkü King’s Quest, o dönem tüm dünyada en çok oynanan oyun oldu. Haliyle Roberta da dijital oyun dünyasının kraliçesi haline geldi. Bol öldürmeli, kavga dövüşlülerin aksine Williams’ın oyunları daha çok bir şeyleri araştırmaya yönelik olduğundan oynayanların mantığını ve problem çözme yeteneklerini geliştirdiği söyleniyor. 1999 yılında emekliye ayrılan Williams, her ne kadar artık dijital oyun sektöründe olmasa da bunu hayatının başarısı olarak tanımlıyor.