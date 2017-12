Bilgisayar Tarihinde Önemli Yeri Olan Kadınlar

Bilgisayar─▒n tarihinden bahsederken nedense akla hep erkek bilim insanlar─▒ gelir. Halbuki bilgisayar ve internet d├╝nyas─▒n─▒n geli┼čiminde erkekler kadar kad─▒nlar─▒n da eme─činin bulundu─ču yads─▒namaz bir ger├žek.

Bilgisayar ve teknoloji d├╝nyas─▒ denildi─činde akla ilk hangi isimler gelir? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Larry Page… Sebebi bilinmez ama hep erkeklerin ismi an─▒l─▒r ve san─▒l─▒r ki bu d├╝nyada kad─▒n─▒n di┼če dokunur yapt─▒─č─▒ bir ┼čey yoktur. Ancak bu ├žok b├╝y├╝k bir yan─▒lg─▒. Her ne kadar ├žok fazla bahsedilmese de, bilgisayar d├╝nyas─▒n─▒n g├╝n├╝m├╝ze ula┼čmas─▒na b├╝y├╝k katk─▒ sa─člayan, ├ž─▒─č─▒r a├žan bir├žok kad─▒n var. ├ťstelik son 50 y─▒ld─▒r falan de─čil. Kad─▒n─▒n bilgisayar d├╝nyas─▒nda ├ž─▒─č─▒r a├žmas─▒n─▒n tarihi 200 y─▒l ├Âncesine kadar uzan─▒r. Bilgisayar tarihinin ge├žmi┼činde

ba┼čar─▒l─▒ ├žal─▒┼čmalar yapan pek ├žok kad─▒ndan bahsetmek m├╝mk├╝n. Ancak biz bu yaz─▒m─▒zda 8 kad─▒na yer verece─čiz.

─░lk bilgisayar programc─▒s─▒: ADA LOVELACE

Bilgisayar tarihinde kad─▒n─▒n yerinden bahsediyorsak en eski isimlerden biri Ada Lovelace. ├ťstelik ├Âyle b├Âyle de─čil, zira kendisi d├╝nyan─▒n ilk bilgisayar programc─▒s─▒ olarak kabul edilmi┼č durumda. Ada Lovelace asl─▒nda ┼čair Lord Byron’─▒n k─▒z─▒. 1815 y─▒l─▒nda Londra’da do─čan Ada -bekarl─▒k soyad─▒yla- Gordon, sekiz ya┼č─▒nda babas─▒n─▒ kaybetti. Kendilerini terk etti─či i├žin e┼čine ├žok k─▒zg─▒n olan matemati─če merakl─▒ anne, k─▒z─▒n─▒ babas─▒ gibi ┼čair olmamas─▒ i├žin say─▒sal bilimlere ilgili bir ┼čekilde yeti┼čtirdi. Hocalar─▒ da d├Ânemin matematik ve bilim d├╝nyas─▒n─▒n en ├Ânemli isimleri oldu. Ada Gordon, Cambridge ├ťniversitesi matematik profes├Ârlerinden Charles Babbage ile tan─▒┼č─▒nca ├žal─▒┼čmalar─▒na onunla birlikte devam etti. Bu arada bir asille evlendi ve kontes unvan─▒ ile Lovelace soyad─▒n─▒ ald─▒.

D├Ânemindeki hemcinslerinin aksine eviyle ilgilenmek yerine hep bilimle u─čra┼čt─▒. Evlili─či ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒n ├Ân├╝ne ge├žemedi. Ada Lovelace, 1842-43 y─▒llar─▒ aras─▒nda ─░talyan ordusunda m├╝hendis Luigi Menabrea’n─▒n motor ├╝zerine makalesini ├ževirdi, ├╝zerine de kendi notlar─▒n─▒ ekledi. Lovelace’a g├Âre bu notlar makineye uygun ┼čekilde programlan─▒rsa karma┼č─▒k matematik problemlerini ├ž├Âzmek, beste yapmak gibi i┼čler i├žin kullan─▒labilirdi. Asl─▒nda Lovelace’─▒n yazd─▒klar─▒ bilgisayar program─▒ olarak kabul edilecek ilk algoritmayd─▒. Bilinen ilk bilgisayar programc─▒s─▒ Ada Lovelace maalesef 37’sinde, ├žok erken ya┼čta vefat etti. ABD Savunma Bakanl─▒─č─▒ da geli┼čtirdi─či programlama dillerinden birine Ada ad─▒n─▒ verdi.

Kablosuz teknolojilerin temelini olu┼čturan kad─▒n: HEDY LAMARR

Hi├ž ku┼čkusuz bilim d├╝nyas─▒n─▒n en ilgin├ž karakteri Hedy Lamarr. 1913 y─▒l─▒nda Avusturya’da d├╝nyaya gelen Lamarr, asl─▒nda Spencer Tracy, Clark Gable, James Stewart gibi bir├žok ├╝nl├╝ akt├Ârle oynayan bir aktrist. Ayn─▒ zamanda sinema d├╝nyas─▒n─▒n ilk ├ž─▒plak oyuncusu. 1933 y─▒l─▒nda bir filmde ├ž─▒plak g├Âr├╝nmesi b├╝y├╝k olay yarat─▒nca Paris’e ta┼č─▒nan Lamarr, oyunculuktan da s─▒k─▒lm─▒┼č olacak ki kendini zaten merakl─▒ oldu─ču bilime verdi.

Hedy Lamarr, 1920 y─▒l─▒nda mucit Georae Antheil ile birlikte yay─▒l─▒ml─▒ spektrum teknolojisini icat etti. Bu icat, farkl─▒ frekans kanallar─▒ndan radyo sinyallerinin g├Ânderilmesini sa─čl─▒yordu. ikili icad─▒n patentini almay─▒ ba┼čard─▒ ve Amerikan Donanmas─▒’n─▒n torpidolar─▒ uzaktan kumanda ederek y├Ânetmesini sa─člad─▒. Ancak aleyhlerine geli┼čen lobi faaliyetleri sebebiyle ikilinin icad─▒ bir s├╝re sonra kullan─▒lmaz oldu ve unutuldu gitti, ta ki 1950’li y─▒llara kadar. Bir ┼čirket icad─▒ yeniden dirilterek geli┼čtirdi ve t├╝m bu ├žal─▒┼čmalar g├╝n├╝m├╝z├╝n kablosuz teknolojileri Wi-Fi, CDMA ve Bluetooth’un temelini olu┼čturdu. Lamarr 1997 y─▒l─▒nda nihayet hak etti─či de─čeri buldu ve Electronic Frontier Foundation taraf─▒ndan ├Âd├╝le lay─▒k g├Âr├╝ld├╝. Lamarr, ├Âd├╝lden sadece ├╝├ž y─▒l sonra, 87 ya┼č─▒ndayken hayata g├Âzlerini yumdu.

Ikonlar─▒ Tasarlayan Kad─▒n: SUSAN KARE

Art─▒k hayat─▒m─▒z─▒n bir par├žas─▒ haline gelen Apple’─▒n ikonlar─▒n─▒ tasarlayan ki┼či bir kad─▒n, ad─▒ da Susan Kare. G├╝ne ba┼člarken telefonumuzu a├žt─▒─č─▒m─▒zda bizi, Facebook’taki g├╝len suratlar kar┼č─▒l─▒yor, Whattsap’tan yaz─▒┼č─▒rken kahkaha atan surat─▒ ya da “thumb up” emojisini payla┼č─▒veriyoruz. Do─čum g├╝n├╝ pastalar─▒, civcivler, kalpler, kalpli ├Âp├╝c├╝kler… ─░┼čte bunlar─▒n hepsi elbette bir tasar─▒mc─▒n─▒n elinden ├ž─▒k─▒yor. Grafik tasar─▒mc─▒ Susan Kare’in elinden ├ž─▒kan ikonlar ├Âzellikle sade olu┼člar─▒yla dikkat ├žekiyor. 63 ya┼č─▒ndaki Susan Kare, 80’li y─▒llar─▒n ba┼člar─▒nda ├╝niversiteden bir arkada┼č─▒n─▒n ├ža─čr─▒s─▒ ├╝zerine Apple’da ├žal─▒┼čmaya ba┼člad─▒ ve tasar─▒m ekibinin bir ├╝yesi oldu. Apple’─▒n ard─▒ndan NeXT ekibine kat─▒lan Kare, Microsoft ve IBM i├žin ikonlar yaratmaya ba┼člad─▒. Happy Mac ikonu, Mac’lerin ├ž├Âp kovas─▒ ikonu, hayat─▒m─▒z─▒n bir d├Ânemine damgas─▒n─▒ vuran Solitaire oyununun kartlar─▒ gibi daha bir├žok tasar─▒m Susan Kare’in elinden ├ž─▒kma.

Yani ├Âzetle Mac bilgisayarlar─▒ bug├╝n bu kadar kullan─▒c─▒ dostu hale geldiyse, Susan Kare’in ‘kana yak─▒n.’ ikonlar─▒ bunda ├Ânemli bir paya sahip. Susan Kare ┼čimdi kendi tasar─▒m ┼čirketinde ├žal─▒┼č─▒yor ve tasar─▒mlar─▒n─▒ kareprints.com adresi ├╝zerinden pazarl─▒yor. Kare’e g├Âre herhangi bir bilgisayar─▒ kullanmay─▒ bir insana sadece 20 dakikada ├Â─čretebilirsiniz. Bu da ak─▒lda kal─▒c─▒ ikonlar sayesinde ger├žekle┼čir.

T├╝mamiral, Matematik├ži ve Bilim ─░nsan─▒: GRACE HOPPER

Hem bir asker hem de bilim insan─▒yd─▒ Grace Hopper. 1906 y─▒l─▒nda New York’ta do─čan Hopper, Yale ├ťniversitesi’ndeki matematik ve fizik e─čitiminin ard─▒ndan yine ayn─▒ ├╝niversitede matematik dal─▒nda doktora yapt─▒. Ikinci D├╝nya Sava┼č─▒ ba┼člad─▒ktan bir y─▒l sonra ├Â─čretmenlik mesle─čini b─▒rakarak orduya yaz─▒ld─▒ ve t├╝mamiralli─če kadar y├╝kseldi. ─░lk olarak hesaplama projelerinde te─čmen olarak g├Ârev ald─▒. Hopper orduda g├Ârev ald─▒─č─▒ s├╝re boyunca Harvard Mark 1 bilgisayarlar─▒n─▒n ilk programc─▒lar─▒ndan biri oldu, bilgisayar programlama dilleri i├žin ilk derleyiciyi geli┼čtirdi. ─░lk modern programlama dillerinden biri olan COBOL’u da (Common Business-Oriented Language) hayata ge├žirenlerden biriydi.

Hopper’─▒n icad─▒na kadar bilgisayarlar─▒n ikili kod program─▒ ├╝zerinden konu┼čuyordu ve bunu ├žok az insan anlayabiliyordu. Hopper, e─čer herkesin okuyabilece─či bir program olursa, programc─▒ say─▒s─▒n─▒n da artaca─č─▒n─▒ ├Âng├Ârd├╝ ve bu ├Âng├Âr├╝s├╝nde hakl─▒yd─▒. Her ne kadar COBOL g├╝n├╝m├╝zde “son teknoloji” bir program olmasa da h├ól├ó en g├╝venilirlerden biri. Hatta ara┼čt─▒rmalara g├Âre bug├╝n ┼čirketlerin %53’├╝ yeni i┼č uygulamalar─▒n─▒ hayata ge├žirirken COBOL teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Bu icad─▒n─▒n ard─▒ndan Hopper, t├╝m Amerika’y─▒ dola┼čarak okullarda ve askeri ├╝slerde bilgisayar ve programlama dili tarihi ├╝zerine e─čitim verdi. 1992 y─▒l─▒nda da 85 ya┼č─▒ndayken hayat─▒n─▒ kaybetti.

Otomatik Telefon Santralini de bir kad─▒n yapt─▒: ERNA HOOVER

Telefonda numaray─▒ ├ževirip istedi─čimiz ki┼čiyle an─▒nda konu┼čmak eskiden bir r├╝ya gibiydi. Santralin bo┼č an─▒n─▒ yakalamak, konu┼čmak istedi─činiz numaray─▒ verdikten sonra ba─članmas─▒n─▒ beklemek zorundayd─▒n─▒z. Taa ki 1971 y─▒l─▒nda Erna Hoover’─▒n b├╝y├╝k bulu┼čuna kadar. Yale ├ťniversitesi’nde felsefe ve matematik okuyan Hoover, bu b├╝y├╝k icad─▒ ger├žekle┼čtirdi─činde Bell Laboratuvarlar─▒’nda ├žal─▒┼č─▒yordu. Hoover, bilgisayarla desteklenen bir sistem geli┼čtirerek otomatik telefon santralini hayata ge├žirdi.

Sistem gelen aramalar─▒n yo─čunlu─čunu analiz ediyor ve kabul oranlar─▒n─▒ bu yo─čunlu─ča g├Âre ayarlayarak sistemin a┼č─▒r─▒ y├╝kten dolay─▒ hata vermesini engelliyordu. ┼×u an 91 ya┼č─▒nda olan Erna Hoover’─▒n 1971 y─▒l─▒nda ald─▒─č─▒ patent, tarihin ilk yaz─▒l─▒m patentlerinden biriydi.

BARBARA LISKOV

Amerika’da bilgisayar bilimleri dal─▒nda doktora yapan ilk kad─▒n Barbara Liskov. MIT’nin profes├Ârlerinden biri olan Barbara Liskov, ├žal─▒┼čma hayat─▒ boyunca bir├žok projeye imza att─▒. K├╝├ž├╝k, d├╝┼č├╝k b├╝t├želi ve interaktif zaman payla┼č─▒m sistemi Venus, dil program─▒ Argus, nesne y├Ânelimli veritaban─▒ Thor bunlardan baz─▒lar─▒. Bug├╝n 77 ya┼č─▒nda olan Liskov, h├ól├ó MIT’deki ara┼čt─▒rmalar─▒na devam ediyor.

MARY LOU JEPSEN

Brown ├ťniversitesi’nde st├╝dyo sanat─▒ ve elektrik m├╝hendisli─či okuyan Mary Lou Jepsen, ard─▒ndan MIT Medya Laboratuvar─▒’nda master yapt─▒. Master’─▒ s─▒ras─▒nda kafaya yerle┼čtirilebilen ekranlar ve y├╝ksek ├ž├Âz├╝n├╝rl├╝kte ekranlar ├╝zerine ├žal─▒┼čt─▒. 1995 y─▒l─▒nda i┼če girdi─či MicroDisplay ┼čirketinde k├╝├ž├╝k ekranlar─▒n geli┼čtirilmesinde g├Ârev ald─▒. Ard─▒ndan Intel’in ekran b├Âl├╝m├╝nde ├žal─▒┼čmaya ba┼člad─▒. Bu arada her ├žocuk i├žin bir bilgisayar hayalini ger├žekle┼čtirmek i├žin u─čra┼č─▒yordu. Bu ama├žla “One Laptop Per Child” isimli sivil toplum ├Ârg├╝t├╝n├╝ kurdu. Bu sivil toplum ├Ârg├╝t├╝ i├žin ├žal─▒┼č─▒rken ├žok az enerji t├╝keten ve ├žok ucuza mal olan XO notebook’lar─▒n─▒ icat etti.

Bu icad─▒yla Birle┼čmi┼č Milletler taraf─▒ndan ├Âd├╝llendirildi. Bilgisayar d├╝nyas─▒nda ├žok ├Ânemli bir yere sahip Jepsen’in en son ├žal─▒┼čmas─▒ ise zihin okuma ├╝zerine. Ge├žen y─▒l bir kongrede konu┼čanJepsen, yeni geli┼čtirilecek olan bir MRI teknolojisi (manyetik rezonans g├Âr├╝nt├╝leme) ile zihin okuyabilmenin de m├╝mk├╝n oldu─čunun sinyallerini verdi.

ROBERTA WILLIAMS

D├╝nyan─▒n en ├žok oynanan dijital oyunlar─▒n─▒n yarat─▒c─▒s─▒ Roberta Williams, bu d├╝nyaya 80’li y─▒llarda girdi. E┼či Ken Williams’la bir ┼čirket kuran ba┼čar─▒l─▒ giri┼čimci, ilk olarak bir macera oyunu Mystery House’u piyasaya s├╝rd├╝. Ard─▒ndan renkli grafiklerden olu┼čan Wizard and the Princess do─čdu. Roberta Williams en b├╝y├╝k ba┼čar─▒y─▒ ise 80’li y─▒llarda hayata ge├žirdi─či “King’s Quest” isimli oyunla elde etti. ├ç├╝nk├╝ King’s Quest, o d├Ânem t├╝m d├╝nyada en ├žok oynanan oyun oldu. Haliyle Roberta da dijital oyun d├╝nyas─▒n─▒n krali├žesi haline geldi. Bol ├Âld├╝rmeli, kavga d├Âv├╝┼čl├╝lerin aksine Williams’─▒n oyunlar─▒ daha ├žok bir ┼čeyleri ara┼čt─▒rmaya y├Ânelik oldu─čundan oynayanlar─▒n mant─▒─č─▒n─▒ ve problem ├ž├Âzme yeteneklerini geli┼čtirdi─či s├Âyleniyor. 1999 y─▒l─▒nda emekliye ayr─▒lan Williams, her ne kadar art─▒k dijital oyun sekt├Âr├╝nde olmasa da bunu hayat─▒n─▒n ba┼čar─▒s─▒ olarak tan─▒ml─▒yor.