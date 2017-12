Alternatif Enerji Çözümlerindeki Yeni Gelişmeler

Medeniyetimizi bir makinaya benzetecek olursak, bunun yak─▒t─▒n─▒n elektrik enerjisi oldu─čunu s├Âyleyebiliriz. Bug├╝n sahip oldu─čumuz neredeyse her ┼čeyin arkas─▒nda yer alan elektrik enerjisini gittik├že artan bir h─▒zda t├╝ketmekteyiz ve bu enerjiyi elde etme yollar─▒m─▒z─▒n s├╝rd├╝r├╝lebilir olmad─▒─č─▒ ger├že─či bizlere her ge├žen g├╝n kendini daha g├╝├žl├╝ bir ┼čekilde hissettirmekte. Fosil enerjiye olan bu ba─č─▒m─▒l─▒─č─▒m─▒z ve bu ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n olu┼čturdu─ču ├ževresel zararlar t├╝m d├╝nyan─▒n g├╝ndeminde. Milyarlarca dolar de─čerinde devasa yat─▒r─▒mlar elektrik ├╝retme gelene─čimizi daha ye┼čil bir ├žizgiye oturtabilmek ad─▒na d├╝nyan─▒n her k├Â┼česinde ortaya ├ž─▒k─▒yor ve d├╝nyada bir enerji devrimi ya┼čanmakta. Peki hepimizi ilgilendiren bu enerji devrimine ki┼čisel olarak ne t├╝r katk─▒larda bulunabiliriz?

ENERJ─░DE YEN─░ B─░R SAYFA

Medeniyetimizi ayakta tutabilmek i├žin ihtiyac─▒m─▒z olan en ├Ânemli ┼čey enerji. 2017 y─▒l─▒nda t├╝m d├╝nya olarak 14.000 milyon ton petrole e┼č de─čer enerji harcad─▒k. T├╝ketime dayal─▒ ya┼čam al─▒┼čkanl─▒klar─▒m─▒z ve d├╝nyan─▒n g├╝venli─čini sa─člayabilmek ad─▒na s├╝rekli b├╝y├╝yen devasa ordular─▒m─▒z bu devasa t├╝ketim fig├╝r├╝n├╝n ba┼čl─▒ca akt├Ârleri. Fakat ba┼č─▒m─▒z─▒ a─čr─▒tan sorun ne kadar enerji t├╝ketti─čimizden ├žok, bu enerjiyi nas─▒l elde etti─čimiz noktas─▒nda yat─▒yor. Fark ettiyseniz d├╝nyam─▒z─▒n toplam enerji ihtiyac─▒ndan bahsederken kulland─▒─č─▒m─▒z veriler bile petrol ├╝zerinden hesaplan─▒yor. Petrol ve do─čal gaz gibi fosil yak─▒tlar─▒n ke┼čfi, medeniyetimizi bug├╝nlere ta┼č─▒makta olduk├ža kritik ve yap─▒c─▒ bir rol oynam─▒┼č olsa da, art─▒k bu fosil yak─▒tlar─▒n medeniyetimizdeki rol├╝ tam tersine y├Âne do─čru evrilmekte.

Medeniyetimizi adeta ├╝zerine in┼ča etti─čimiz bu enerji kaynaklar─▒ g├╝n ge├žtik├že t├╝keniyor ve de─čer verdi─čimiz her ┼čeyin, t├╝kenmekte olan bir kayna─ča bu kadar ba─č─▒ml─▒ olmas─▒ olduk├ža rahats─▒z edici bir durum. Bu can s─▒k─▒c─▒ ger├že─čin yan─▒na fosil yak─▒t yakman─▒n atmosferimize uygulad─▒─č─▒ sera etkisini de ekledi─čimizde, bir zamanlar insanl─▒─č─▒ zirveye ta┼č─▒m─▒┼č olan bu yak─▒tlar─▒n art─▒k s─▒rt─▒m─▒zda bir y├╝k haline geldi─čini a├ž─▒k├ža g├Ârebiliyoruz. Neyse ki enerji ├╝retebilmenin ├žok farkl─▒ y├Ântemleri var ve ye┼čil enerji ad─▒ verilen bu teknolojilere yap─▒lan yat─▒r─▒mlar b├╝y├╝d├╝k├že, daha verimli ve daha zarars─▒z enerji ├╝retim y├Ântemlerini aram─▒zda g├Ârmekteyiz. Bu konu hakk─▒ndaki bilgi haznemiz geni┼čledik├že, asl─▒nda d├╝nyam─▒z─▒n bizlere ne kadar da ├žok ve ├že┼čitli enerji kaynaklar─▒ sundu─čunu daha iyi anl─▒yoruz. Hayat─▒n anahtar─▒ G├╝ne┼č, her yerde bulabilece─čimiz┬ár├╝zg├órlar, akarsular, okyanustaki gel-git hareketleri, yeralt─▒ ─▒s─▒ kaynaklar─▒ ve hatta ├╝retti─čimiz at─▒k maddeler bile enerji ├╝retebilmemiz i├žin b├╝y├╝k potansiyel vaat ediyorlar. T├╝rkiye’de de Enerjisa gibi firmalar alternatif enerji ├ž├Âz├╝mleri┬ákonusunda olduk├ža de─čer veriyor ve bu alanda yat─▒r─▒mlar yap─▒yor. ─░nternet sitesinde yazan bilgiye g├Âre Enerjisa ┼čunlar─▒ ama├žlamaktad─▒r;

“Enerjisa Da─č─▒t─▒k ├ťretim i┼č biriminde, Avrupa ve AmerikaÔÇÖdaki ├Ârneklerine benzer i┼č modellerinde m├╝┼čterilerin enerji ihtiya├žlar─▒n─▒n yerinde ├╝retim tesisleri ile kar┼č─▒lanmas─▒, enerji verimlili─činin artt─▒r─▒lmas─▒ ve m├╝┼čterilerinin t├╝ketimleri ile piyasada oyuncu olabilmelerine y├Ânelik ├ž├Âz├╝mler sunulmas─▒ ama├žlanmaktad─▒r.”

Son zamanlarda hem d├╝nyam─▒z─▒n gelece─čini g├╝vence alt─▒na almak hem de d─▒┼ča olan ba─č─▒ml─▒l─▒klar─▒n─▒ azaltabilmek ad─▒na ├Âzellikle bat─▒l─▒ devletlerde devasa ye┼čil enerji projelerinin hayata ge├žirildi─čini g├Âr├╝yoruz. Kilometrelerce alana yay─▒lm─▒┼č G├╝ne┼č tarlalar─▒, okyanus k─▒y─▒lar─▒na in┼ča edilen r├╝zgar t├╝rbinleri ve yeralt─▒ s─▒cak su kaynaklar─▒n─▒ kullanan devasa tesisler d├╝nyan─▒n her bir k├Â┼česinden y├╝kselmeye devam ediyor. Bu da bizden sonraki nesil i├žin ├žok daha iyi bir gelecek vaat etti─čini s├Âyleyebiliriz.