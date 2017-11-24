Alternatif Enerji Çözümlerindeki Yeni Gelişmeler

Medeniyetimizi bir makinaya benzetecek olursak, bunun yakıtının elektrik enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün sahip olduğumuz neredeyse her şeyin arkasında yer alan elektrik enerjisini gittikçe artan bir hızda tüketmekteyiz ve bu enerjiyi elde etme yollarımızın sürdürülebilir olmadığı gerçeği bizlere her geçen gün kendini daha güçlü bir şekilde hissettirmekte. Fosil enerjiye olan bu bağımılığımız ve bu bağımlılığın oluşturduğu çevresel zararlar tüm dünyanın gündeminde. Milyarlarca dolar değerinde devasa yatırımlar elektrik üretme geleneğimizi daha yeşil bir çizgiye oturtabilmek adına dünyanın her köşesinde ortaya çıkıyor ve dünyada bir enerji devrimi yaşanmakta. Peki hepimizi ilgilendiren bu enerji devrimine kişisel olarak ne tür katkılarda bulunabiliriz?

ENERJİDE YENİ BİR SAYFA

Medeniyetimizi ayakta tutabilmek için ihtiyacımız olan en önemli şey enerji. 2017 yılında tüm dünya olarak 14.000 milyon ton petrole eş değer enerji harcadık. Tüketime dayalı yaşam alışkanlıklarımız ve dünyanın güvenliğini sağlayabilmek adına sürekli büyüyen devasa ordularımız bu devasa tüketim figürünün başlıca aktörleri. Fakat başımızı ağrıtan sorun ne kadar enerji tükettiğimizden çok, bu enerjiyi nasıl elde ettiğimiz noktasında yatıyor. Fark ettiyseniz dünyamızın toplam enerji ihtiyacından bahsederken kullandığımız veriler bile petrol üzerinden hesaplanıyor. Petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların keşfi, medeniyetimizi bugünlere taşımakta oldukça kritik ve yapıcı bir rol oynamış olsa da, artık bu fosil yakıtların medeniyetimizdeki rolü tam tersine yöne doğru evrilmekte.

Medeniyetimizi adeta üzerine inşa ettiğimiz bu enerji kaynakları gün geçtikçe tükeniyor ve değer verdiğimiz her şeyin, tükenmekte olan bir kaynağa bu kadar bağımlı olması oldukça rahatsız edici bir durum. Bu can sıkıcı gerçeğin yanına fosil yakıt yakmanın atmosferimize uyguladığı sera etkisini de eklediğimizde, bir zamanlar insanlığı zirveye taşımış olan bu yakıtların artık sırtımızda bir yük haline geldiğini açıkça görebiliyoruz. Neyse ki enerji üretebilmenin çok farklı yöntemleri var ve yeşil enerji adı verilen bu teknolojilere yapılan yatırımlar büyüdükçe, daha verimli ve daha zararsız enerji üretim yöntemlerini aramızda görmekteyiz. Bu konu hakkındaki bilgi haznemiz genişledikçe, aslında dünyamızın bizlere ne kadar da çok ve çeşitli enerji kaynakları sunduğunu daha iyi anlıyoruz. Hayatın anahtarı Güneş, her yerde bulabileceğimiz rüzgârlar, akarsular, okyanustaki gel-git hareketleri, yeraltı ısı kaynakları ve hatta ürettiğimiz atık maddeler bile enerji üretebilmemiz için büyük potansiyel vaat ediyorlar. Türkiye’de de Enerjisa gibi firmalar alternatif enerji çözümleri konusunda oldukça değer veriyor ve bu alanda yatırımlar yapıyor. İnternet sitesinde yazan bilgiye göre Enerjisa şunları amaçlamaktadır;

“Enerjisa Dağıtık Üretim iş biriminde, Avrupa ve Amerika’daki örneklerine benzer iş modellerinde müşterilerin enerji ihtiyaçlarının yerinde üretim tesisleri ile karşılanması, enerji verimliliğinin arttırılması ve müşterilerinin tüketimleri ile piyasada oyuncu olabilmelerine yönelik çözümler sunulması amaçlanmaktadır.”

Son zamanlarda hem dünyamızın geleceğini güvence altına almak hem de dışa olan bağımlılıklarını azaltabilmek adına özellikle batılı devletlerde devasa yeşil enerji projelerinin hayata geçirildiğini görüyoruz. Kilometrelerce alana yayılmış Güneş tarlaları, okyanus kıyılarına inşa edilen rüzgar türbinleri ve yeraltı sıcak su kaynaklarını kullanan devasa tesisler dünyanın her bir köşesinden yükselmeye devam ediyor. Bu da bizden sonraki nesil için çok daha iyi bir gelecek vaat ettiğini söyleyebiliriz.