Toplama Bilgisayar Çılgınlığı 2017 Yılında da Sürüyor!

Bilgisayar teknolojisi çok acayip bir yere doğru ilerliyor. Biz arkadan gelenler için bu oldukça zor bir takip süreci. Fakat olaydan bihaber bir kitle de var. Ve bu bihaber kitle çoğu zaman bir anda çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Piyasadaki bilgisayarları almaktansa bilgisayar toplama yoluna gidiyorlar. Çoğu zaman da aldıkları parçalar birbirine uymuyor ve hevesleri kursaklarında kalıyor. Lütfen, profesyonel yardım olmadan bilgisayar toplamayın.

Kim söyledi bilmiyoruz ama, geçmişte bir gün adamın biri tüm insanlara toplama bilgisayarların hazır bilgisayarlardan çok daha kaliteli olduğunu söyledi. Buna kısmen katılıyoruz. Ne yaptığını biliyorsan ve teknolojiyi takip ediyorsan kesinlikle daha kaliteli bir bilgisayar toplanabiliyor. Fakat hiçbir şeyden haberin yoksa, direk en yakın teknoloji mağazasına gidip kendini satış yapan çocuğun merhametli kollarına bırakıyorsan, çok büyükj bir hata yapıyorsun demektir.

Profesyonel Yardım Olmadan Bilgisayar Toplamayın

Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Oradaki çocuk da aylıkla çalışan, evine ekmek götürme telaşında olan biri. Tabii ki size sizin için en iyisini vermek yerine firma için en iyisini vermeye çalışacaktır. Biz ne anakarta uymayan ses kartları, ne kasaya fazla gelen güç kaynakları gördük. Eğer bilmiyorsanız bir bilene danışın.

Kaldı ki artık bilgisayar toplama işi için özellikle kurulmuş internet siteleri var. Siz sadece istediğiniz özellikleri sıralıyorsunuz ve o size uyumlu her türlü seçeneği getiriyor. Bu marka buna olur mu, bu güç kaynağı buna yeter mi gibi dertler de ortadan kalkmış oluyor.

Diyelim ki Intel Core i5 7500 soket 1151 3.4 GHz işlemci seçtiniz. Ama anakartı nasıl seçmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. İşte bu internet siteleri size otomatik olarak hangi anakartları seçebileceğinizi gösteriyor. Ya da MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION anakart aldınız. İşte itopya.com kendin topla mekanizması size hangi bellekleri alabileceğiniz çat diye gösteriyor.

Yeni bir firma olan ITOPYA (itopya.com) da bu sitelerden birine sahip. Kendin topla seçeneği ile oyuncular için en uygun bilgisayar toplama sitesi olarak göze çarpıyor. Bilgisayar almadan önce bir göz atmanızın faydalı olacağını düşünüyoruz.

ITOPYA ve kampanyaları ile ilgili güncel haberlerini almak için blog.itopya.com adresini ziyaret edebilirsiniz veya direkt resmi sosyal medya sayfalarını takip edebilirsiniz:

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