Instagram takip etmeyenleri nasıl buluruz?

Sosyal medya platformları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Dünya üzerinde internet kullanan 3,5 milyara yakın insan var. Bu insanların %65’lik kısmı yani yaklaşık olarak 2,3 milyarı aktif olarak sosyal medya kullanıyor. En çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook yaklaşık olarak 1,3 milyarlık bir kullanıcıya sahip olmasıyla dikkat çekerken yakın zamanda satın aldığı Instagram 500 milyonu geçen kullanıcı sayısı ile son zamanların en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Sosyal medyanın bu kadar aktif olarak kullanılması da günün sonunda çeşitli dinamiklerin değişmesine neden oluyor. Milyarlarca insanı ağında tutan bu platformlar şirketler için vazgeçilmez oluyor. Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin dikkat çekici bir şekilde sosyal medya üzerinden ilerlediği de düşünüldüğü zaman pazarın büyüklüğü daha net bir şekilde görülebiliyor.

Instagram Takipçilerini Kontrol Etmek

Instagram aktif olarak çok rahat bir şekilde kullanılan bir fotoğraf paylaşım uygulaması olduğundan dolayı kısa sürede öne çıkmayı başardı. Rakiplerinin arasında kolayca sıyrılan uygulama Facebook tarafından satın alındıktan sonra popülerliğini daha da arttırdı. Artan popülerlikle birlikte hem insanlar hem de platform gelir modelleri oluşturmaya başladı. Ciddi bir pazarlama ve satış ağı haline dönen Instagram’da hem bireysel hem de kurumsal olarak gelir elde etmek mümkün oluyor. Böyle gelir modellerinde Instagram’ın en önemli belirleyici faktörü olan takipçi sayısı ön plana çıkıyor. Takipçi sayısını yükseltmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden birisi de kullanıcıların karşılıklı olarak takipleşmesi şeklinde gerçekleşiyor. Yani bir kullanıcıyı takip etmeye başladığınız zaman o da sizi takip ediyor ve bu sayede yüksek takipçi sayısına ulaşma şansınız oluyor. Bu noktada ortaya çıkan sorun insanların takip ettikleri hesap sayısını az göstermek için bir süre sonra takibi bırakmaları oluyor. Böyle bir durum yaşamamak için ise Instagram takipçilerinizi kontrol edebileceğiniz uygulamaları kullanıyorsunuz.

Uygulama Desteği ile Analiz Yapın

Twitly ile Instragram hesabınızın detaylarını inceleyebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sizin takip ettiğiniz ancak sizi takip etmeyen herkesi görebilirsiniz. Ayrıca sizi takip etmeyen kullanıcıların profil fotoğraflarına tıkladığınızda hemen takibi bırakmanızı sağlayan kolay bir kullanımı olan uygulama oldukça popüler.

Friendorfollow’da yaygın olarak kullanılan bir platform Twitly ile aynı mantıkla çalışan platformda sizi takip etmeyenleri takipten çıkmak için profil fotoğrafının üzerine gelmeniz ve unfollow yazısına tıklamanız yeterli oluyor.

Crowdfire adlı uygulamayı kullanarak sizi takip etmeyenleri silebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza kurup, Instagram hesabınız ile giriş yaptıktan sonra “Non Followers” kısmına giriş yapınız. Bu kısımda sizin takip ettiğiniz ama sizi takip etmeyen kişileri görürsünüz. Yanlarındaki kırmızı işarete tıklayarak bu kişileri takipten çıkarabilirsiniz.

Instazirve oldukça hızlı ve kaliteli bir program olması ile biliniyor. İlk etapta kullanımı zor gözüken bir uygulama olsa da hem çok kullanıcısı olması hem de başarılı bir geliştiricisi olması sebebiyle uygulamanın açıklama videoları bulunuyor. Uygulamayı açtığınızda sizin hiçbir müdahale yapmanıza gerek kalmadan hesabınızı takip etmeyenlerin takibini otomatik olarak kaldırıyor.

Instagram takipçi sayısı reklam gelirleri açısından çok önemli olduğundan dolayı karşılıklı olarak kazanç sağlamak isteyenlerin arasında bazı kötü niyetli kişiler yer alabiliyor. Bu kişilerin yaptığı davranış şeklini karışılıksız bırakmamak ve takipçi sayısı yüksek bir hesaba sahip olmak için bu uygulamaları kullanmanız gerekiyor.