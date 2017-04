FX ‘’Foreign Exchange’’ Finans Dünyası

Foreign Exchange sözcüklerinin kısaltılmış hali olan fx, Forex olarak adlandırılan bir piyasayı ifade eder. Bir ülkenin para biriminin değeri ile bir başka ülkenin para biriminin değerinin bir birleri üzerindeki oranları üzerinden ticaret yapılmasına ortam hazırlayan bir piyasanın adına FOREX denir. Çok geniş bir alanı ihtiva eden finans piyasası yatırımcısına tanıdığı geniş imkanlarıyla bilinmektedir. Bu imkanların başında kaldıraçlı alım ve satım işlemleri gelir. Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıya, yatırımcının piyasaya girerken yatırdığı teminat miktarının çok üzerinde miktarlarla işlem yapma imkanı tanır. Bu da yatırımcının teminatının çok üzerinde kazanmasının önünü açan bir uygulamadır.

Forex, yatırımcı adaylarına da güzel fırsatlar sunan bir yatırım dünyasıdır. Şöyle ki; piyasaya girmeyi planlayan yatırımcı adayları demo hesap avantajı sayesinde piyasayı yakından tanıma tecrübesi yaşamaktadır. Demo hesap, yatırımcının aracı kurum aracılığıyla bir hesap açmasıyla başlar. Bu demo hesaptaki para sanal para olarak tanımlanabilir. Bu sanal parayla gerçek piyasa fiyatları koşularında işlem yapabilen yatırımcı adayı böylelikle piyasayı yakından tecrübe etmiş olur. Bu hesap sayesinde yatırımcı, yatırımlarını riske atmadan piyasayı tanımış olmaktadır.

Hafta içi 5 gün 24 saat esasına göre işlem yapılabilen forex piyasasında, elektronik ortamın olduğu ve internetin olduğu her ortamda işlem yapılmasına imkan tanır. Bu özelliği piyasayı dünyada en çok rağbet gösterilen bir piyasa haline getirmiştir. Piyasa işlem hacmi bakımından dünyanın bir numarasıdır. Finans piyasasına duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Forex piyasası çok canlı ve hareketli bir piyasadır. Çünkü dünyanın her yerinde ve her zaman diliminde işlem yapımına müsaittir. Bu da piyasayı lider yapan özelliklerinden birisidir. Forex piyasasında kazanmak, piyasadaki hareketlenmeleri iyi takip etmek ve işi analiz etmekten geçmektedir.