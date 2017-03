Hometech HTBook 14 İncelemesi

Her şeyden önce, ucuz ve League of Legends gibi, CS: Global offensive gibi e-spor oyunlarını oynatan bir çözüm için geldiyseniz, bu sekmeyi usulca kapatabilirsiniz. Zira her ikisi içinde yetersiz kalan bir ürün. Zaten kullanım amacı da o değil. Peki bu ürünü alanlar neden alıyorlar, almalılar?

Sunum gibi ofis programlarıyla çok meşgul olduğunuz bir işte çalışıyorsanız ve ya benzer sebeplerle yanınızda bir bilgisayar taşımanız gerekiyorsa, hafif olsun, ucuz olsun, arada bir de “internete girersem her hangi bir sorun yaşamayayım” diyorsanız, sitemize, bu yazıya hoş geldiniz. Elimizdeki ürün Hometech HTBook 14. Aral tarafından ithal edilen bu bilgisayar -ki kendilerini inanılmaz saçma fiyat politikalarıyla tanıyoruz. Benzer ürünler 800TL bandında dolanırken bu ürünü 630TL’na almış olmama hala şaşıyorum- uygun fiyata, yukarıda saydığım niteliklere uyan bir ürün. Birazdan detaylara gireceğim ama önce şunu söylemem lazım. Her ne kadar iyi bir ürün olsa da beklentilerinizi düşürmenizde yarar var. Zira bunu alır almaz güzelce kullanamayacaksınız. Yapmanız gereken bir çok ayar var, güzellikle çalışması için.

Genel Bakış ve Özellikler

-Siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneği var. Siyah olan gereksiz çirkin duruyor. Yanlara doğru inceltilerek güzel bir görünüm katılmış bilgisayara. Kapağı kapalıyken baktığınızda pahalı bir laptop izlenimi veriyor. Tuşlar standart, yani kötü değiller. Yazı yazması nispeten konforlu. Tuşların yerleri alışılmışın az da olsa dışında. Delete tuşu direk silme tuşu olan Backspace tuşunun altında. Shift + delete yapmak çok kolay olmuş bu sayede. Yön tuşlarının ileri ve geri tuşları son zamanlarda gördüğümüz yarım tuşlar formunda. Bence standart boyutta yapılabilirdi zira şöyle bir bakıyorum, büyük bir boşluk var klavyeyi genişletebilmek için.

Yine bir eksi olarak, silme tuşunun hemen üstünde uyku ve açma-kapamaya yarayan güç tuşu var. Hızlı yazarken kaç kere kazara uyku durumuna aldım bilmiyorum. Bir de virgül tuşu Alt tuşunun yanına koyulmuş. İlk başta garipsedim ancak o da çok konforlu bir yere yerleştirilmiş. Shift tuşu ile etkileşimi kolay, yani programcı arkadaşların en çok kullandığı “;” işaretini direk koyabiliyorsunuz.

Trackpad alışılmışın biraz daha üzerinde bir büyüklüğe sahip ve pek çok kısayolu destekliyor. İki parmakla sayfa kaydırma, üç parmakla aşağı atma, üç parmağı sağa kaydırarak programlar arası geçiş yapma gibi temek kısayolların hepsini destekliyor. Ama bazen anlamadığım bir şekilde kendini kaybediyor, tek parmakla kullanırken birden her şeyi aşağıya atıyor. Zaten fareyle kullandığım için çok takılmıyorum ama böyle olunca da sinirleri bozuyor.

-Ekran parlaklığı dışarı kullanımında yeterli gelmeyebilir. Güneşli bir havada ekrana vuran ışık görüntüyü büyük miktarda görülmez hale getiriyor. Ancak kapalı ortamlarda yarım parlaklık bile yeterli konforu sağlıyor. Mat ekran olması da rahatsız edici yansımaları ortadan kaldırıyor.

Tam karşıdan baktığınız sürece ekranı harika. Tam karşıdan diyorum çünkü görüş açıları berbat. Yani 45 derece bile değil, direk bozuluveriyor renkler. Görüş açısı ancak dandik tabletlerinki kadar. Ama 14” ekranı fiyat aralığındaki en büyük ekranı sağlıyor ve 1366×768’lik çözünürlüğüyle standart laptop çözünürlüğünü karşılıyor. Üzerinde mini HDMI girişi de var, gerekli çeviricilerle bilgisayarı her görüntü birimini bağlayabilirsiniz.

–Windows 10 x86 sürümüyle birlikte geliyor ve direk yıl dönümü güncellemesini alabiliyorsunuz.

–32GB eMMC depolama birimi var ve pahalı ama SSD bulunmayan abilerini hız açısından kelimenin tam anlamıyla tokatlayabilecek güce sahip. Bilgisayarın açılış kapanış hızları iyi. Bios zamanı 7 saniye civarında. 5 saniye kadar da Windows logosunu görene kadar geçiyor. Taş çatlasa 15 saniyede kullanıma hazır hale geliyor bütün sistem. Ancak depolama miktarı baya baya yetersiz. Özellikle yıl dönümü güncellemesinin ardından size sadece 7GB gibi bir alan kalıyor ki hiçbir şeye yetmez. Çare portlardan birini flash bellekle doldurmak ya da hafıza kartı almak. Hafıza kartı desteğinin 64GB’a kadar olduğu yazılmış kılavuzunda, ancak 128’in de bir sorun çıkaracağını sanmıyorum.

–İki adet USB 2.0 yuvası var. Çağın çok gerisinde, kabul ediyorum ancak bu bilgisayarın amacı düşünüldüğünde çokta bir fark yaratacağını sanmıyorum eski arabirim olmasının. Taşınabilir hard disk de bağlayabiliyorsunuz lakin şarja takılı değilse bilgisayar birden bire kapanıyor. Bu bir sorun, muhtemelen çözülmeyecek bir sorun.

-Tamamen şaj olması kapalıyken 3 saat kadar sürüyor. Açıkken şarj olması çok daha uzun sürüyor kullanım şartlarına bağlı olarak. Wifi çalışırken, sürekli internette gezerken ve bu yazıyı yazarken, ekran yarım parlaklıktayken verdiği pil süresi 5 saatin biraz üzerinde. Bu gerçekten çok çok iyi bir rakam. Standartları karşılıyor. Yani böyle basit işlerle uğraşacaksanız binlerce liralık Ultrabook’lara bir kaç maaş gömmenin bir anlamı kalmamış oluyor. Bunun yanında, zaten tablet donanımı olduğu için şarj aleti de telefon şarj aletinden hallice. Kimse inanmıyor bunun şarj aleti bu deyince. Herkes o büyük, yarım kiloluk tuğlalara alışmış.

-Şarj aleti ve bilgisayarın kendisinin toplam ağırlığı 1.6 kg. Halihazırda annemin kullanmakta olduğu Dell N5110 laptopun ağırlığı tek başına 2.5 kg. Tuğlayı da hesaba katarsak 3 kilogramı rahat geçiyor ağırlığı. Buradan da anlaşılacağı gibi sürekli taşınacak bir çözüm olduğu çok açık.

–Skype ve benzeri programlarla görüntülü konuşma yapılması için iş görecek bir kamera mevcut üstünde. Hatta iyi bile diyebilirim performansı için. Pahalı laptoplardaki kameralar bundan daha iyi değil. Sanki tabletlerde bulunan arka kamerayı ön kamera olarak kullanmışlar gibi. Fotoğraf çekilmez ama video konferansta mutlu eder. Kamerası iyi olmasına iyi de, mikrofonu pekte iyi sayılmaz. Sessiz bir ortamda tatmin eder ancak ortamdaki her sesi alması sebebiyle gürültülü ortamlarda sizden çok etrafın sesini alacağı için üzecektir.

–Dahili hoparlörleri berbat. Yani bildiğin berbat. Cazur cuzur ötmesi değişini tam olarak karşılıyor. Bir de şarj olurken kulaklığa çok az bir dip ses geliyor. Müzik çalarken duyulmuyor tabi.

Teknik Detaylar

4 çekirdekli Atom z3735f işlemcisi var. 1MB L2 cache Boşta kaldığında 499ghz, yük altında 1.58ghz hızına kadar çıkabiliyor. Prime95 ile 10 dakikalık test sonucu maksimum sıcaklığı 75 derece olarak ölçtüm. Şuan bu yazıyı yazarken ki sıcaklığı 60 derece. Genel olarak da bu civarlarda geziniyor ısı, normal yani.

32GB eMMC depolama birimi mevcut. Okuma hızı bir tık, IOPS değerleri ise standart mekanik disklerin çok üstünde. Bir tek yazma hızı 60MB civarlarında geziniyor. Düşük, ama kabul edilebilir bir değer. Kart okuyucu ve benzeri USB hızları, standart USB 2.0 hızlarında. Bu sebepten dolayı gidipte 80mb/sn okuma-yazma hızı bulunan kartlara fazladan para vermeyin. UHS1 tipinde Sand Disk marka kart ile test ettim. Minimum 30MB/sn yazma hızı olmasına rağmen 8MB/sn hızını geçemedi.

1333mhz 2gb cl9 Ram Bellek var ancak normalden muhtemelen biraz daha yavaş. Tabii bu hissedilerek söylenebilecek bir şey değil.

Dahili 620mhz intel hd graphics gpu var. Oyun testlerini falan yaptım birkaç eski oyunla. Bu konuya daha detaylı değineceğiz yazının devamında.

Pil kapasitesi 10.000MAh. 2.5A ‘lik şarj aleti ile şarj etmesi biraz uzun sürüyor lakin bunun karşılığında telefonlarınki kadar küçük bir şarj aleti almış oluyorsunuz. Özellikle bunun gibi çok taşınacak bilgisayarlarda bu devasa bir artı sağlıyor benim gözümde.

HDMI girişi mini olduğu için projeksiyon cihazlarına bağlarken ufak tefek sorunlar çıkabilir. Bu yüzden mini HDMI’dan HDMI’a çevirici almanız sizin yararınıza olacaktır. Direk miniden normal boyut HDMI şeklinde giden kablolar var ancak onlar projeksiyona gidecek kadar uzun olmayabilirler.

Wi-fi 2.4GHz bandında ve 54Mbps destekliyor. Çekim gücü bir telefondan çok da farklı değil.

Kullanım Testleri

Biraz da genel kullanımda ne gibi sorunlarla karşılaşıldığına ve bunların çözümlerine değinelim. İnternette gezmek için ilk yapmanız gereken direk opera tarayıcısını indirmek ve uBlock reklam engelleme eklentisini kurmak. Çünkü hangi siteye girerseniz girin, reklam denizi zaten az olan işlemci gücünü sömürmeye ve hemen her yerde bilgisayarın donmasına sebep oluyor. Opera + Ublock ikilisi bizi bu rahatsız edici durumdan kurtarıyor. Sosyal medya sitelerinde her hangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Birden fazla sekme açmak bilgisayarı kastırmıyor.

Bu internette gezinme sırasında karşılaşabileceğiniz tek bir sorun var. Youtube’da video izlerkenki aksaklıklar. Videonun olduğu sayfa dışındaki sayfalarda hiç bir sorun yok. Ancak videoya tıklayınca gelen sayfa da gereksiz takılmalar var. Videonun kendisi takılmıyor, 1080p ve 60fps’ye kadar her videoyu sorunsuz oynatıyor. Ancak oynatıcının kendisi kısa süreli felç geçiriyor. Tam ekran yapma tuşuna basıyorsunuz, biraz bekletiyor, tam ekran yapıyor oynatıcıyı, sonra videoyu tam ekran yapıyor. Bundan sonra bir sorun olmuyor. Her şey düzgün çalışıyor. Ama tam ekranda değilken çözünürlük seçme ayarından tut, video oynatıcının üstündeki her ayar sürekli donuyor. Ama işte ağır ağır da olsa çalışıyor eninde sonunda.

Yerel video oynatmada zaten bir sorun yok. K-Lite Codec Pack yüklediğiniz zaman donanımın izin verdiği her videoyu, filmi sorunsuzca oynatabiliyorsunuz. Tabi 4k desteğinin olmadığını söylememe gerek yoktur her halde.

Gerekli Araçlar

Her hangi bir sorun olduğunda kaynağını görmek için ölçüm programlarına ihtiyacımız olacak. Mesela NetSpeedMonitor uygulamasıyla görev çubuğuna, yani saatin kenarına indirme ve gönderme hızlarını gösteren minik bir araç ekleyebiliyoruz. Ve ya Coretemp programıyla yine aynı yere işlemci kullanımını ve sıcaklığını gösteren bir gösterge koyabilirsiniz. Eğer bilgisayar donuyorsa ve o göstergede işlemci kullanımı yüksekse neyin yüksek olduğunu bulup sonlandırmak sorunu çözecektir. Tabi bunlar hep biraz daha yetenekli kullanıcılara hitap eden şeyler ancak laptobu tam performansta kullanmak için bunlar gerekli.

Oyun Testleri

Denediğim oyunların listesi şu şekilde:

-League of Legends

-CS 1.6 – CS Source

-Transistor

-Need for Speed Underground 2

-Blades of Time

-Half Life 2

-XBlades

-Don’t Strave Togather

-Ford Racing 3

-If My Heart Had Wings

-Serious Sam 2

-Waveform

Başta da söylediğim gibi, bu bilgisayarla hiçbir şekilde e-spor oyunları oynamak mümkün değil. League of Legends ancak 1vs1 olarak aram haritasında oynanabilecek kadar az kasarak çalışıyor. CS:GO’yu hiç denemedim çünkü CS:Source bile 3v3’ün üstüne çıkınca deli gibi kasmaya başlıyor. İlginç bir şekilde, 1.6 hiç düzgün çalışmıyor. Yani 20 yıllık bilgisayar olsa onda düzgünce çalışır ancak atom mimarisi yüzünden olsa gerek, düzgün çalışmıyor oyun.

Waveform gibi havada bolca parçacığın uçuştuğu oyunlar da geçer nor alamıyor. If My Heart Had Wings gibi visual novellerde her hangi bir sorun yok..

Şu oyunlar low ayarlarda güzelce oynanıyor:

Serious Sam 2

XBlades

CS Source

Şu oyunlar gerekli ayarları yaparsanız zevkle ve şevkle oynanıyor:

Ford Racing 3

Don’t Strave Togather

Transistor

Şu oyunlar adeta bu bilgisayar için yapılmış:

Half Life 2

Need for Speed Underground 2

Son iki oyuna biraz daha değinmek istiyorum. İlk olarak HL2, orta-yüksek ayarlarda 720p çözünürlüğünde kasmadan oynatıyor, ekşınlı sahnelere kadar. O yüzden ayarları biraz daha düşürüp oynamak, oyundan alacağınız keyifi arttıracaktır. Zaten ayar kısmak grafik kalitesini çok fazla etkilemiyor.

Need for Speed Underground 2, yılların efsane oyunu. Orta ayarlarda hiçbir şartta kasmadan güzel güzel oynanabiliyor. Canım sıkıldıkça açıp downhill drift yapıyorum. Hala keyifli, hala güzel bir oyun.

Bunların dışında her türlü 3d hızlandırıcı gerektirmeyen emulatör programını kurarak eski oyunlar denizine dalabilirsiniz. Ya da GOG üzerinden 2003-05 model oyunları alarak güzelce oynayabilirsiniz. Prince of Persia serisinin oyunları buna güzel bir örnek.

Uygulama-Yazılım Testleri

Tablet donanımı olsa bile sonuçta bu Windows yüklü bir cihaz ve geçmişten bu güne gelen devasa bir yazılım havuzuna sahip. Bin bir çeşit video ve müzik oynatıcı, fotoğraf, video ve müzik düzenleyici programlar, çok kas gücü gerektirmeyen Notepad++ gibi programlamaya yarayan yazılımlar, alt yazı düzenleyiciler… Hali hazırda kullandığım bu programların nasıl bir performansla çalıştığına dair en azından fikir vermesi açısından, kendi deneyimlerimi yazacağım.

Genel kullanımda gerekli olan birkaç program var, önce onlarla başlayalım. Arşivlenmiş dosyalara daha rahat bir erişim için Winrar ve türevi, video oynatmak için MPC ve ya VLC. Önce bunları indirip yükleyin. Zaten hepsi ücretsiz yazılımlar. İsterseniz ekranı otomatik olarak solduran F.lux adlı yazılımı da kullanabilirsiniz. Gece kullanımında en düşük parlaklık bile gözünüzü rahatsız ediyor ise bu o rahatsızlığın çözümü olacaktır.

Tarayıcı olarak şiddetle OPERA kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Edge hariç diğer tarayıcılar çok fazla sistemi yoruyor ve hemen her yerde takılmaya başlıyorlar. Kendi içinde gelen Edge tarayıcısı da iyi ancak reklam engelleme olmadığı için bol miktarda reklam içeren sitelere girdiğinizde donmalar başlıyor. Reklam engelleyicisi de doğru düzgün çalışmadığından dolayı sadece sinir olmakla yetiniyorsunuz. Ancak Opera tarayıcısını Ublock Origin eklentisiyle kullanırsanız hemen hemen bütün bu reklam kaynaklı sıkıntılar çözülüyor, tarayıcı performansı artıyor. Reklamların yüklenmemesinden dolayı daha az internet kullandığınızı da eklememde fayda var.

Kendi içerisinde gelen, bilgisayara ait olmayan her türlü programı kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Temel olmayan her şeyi kaldırın çünkü işinize yarayacak bir program olsa bile güncel sürümünü yüklemek daha iyi olacaktır. Hatta deneyimli ir kullanıcı olduğunuzu düşünüyorsanız bir adım daha ileri gidip Windows Defender adlı, Windows’un kendi içinde gelen antivirüs programını kapatın. Disk kullanımını azaltacağı için bu size kayda değer bir hızlanma sağlayacaktır. Korsan ve ya yetişkin içerik sitelerine girmezseniz, windows’u güncel tutarsanız, bilmediğiniz ya da güvenmediğiniz exe’leri açmazsanız internet üzerinden virüs yeme ihtimaliniz yok gibi bir şey. Flash belleklerden gelebilecek, genelde okullarımızda ve akıllı tahtalarda bulunan virüslerden korunmak için ise USB Disk Security adlı yazılımı kullanabilirsiniz.

Çok basit fotoğraf düzenleme işleri için bu bilgisayarda Photoshop kullanabilirsiniz. Resmi kesme ya da yeniden boyutlandırma için, ya da renkleriyle oynamak için kullanabilirsiniz. Düşük çözünürlükte, 800×800 gibi vektörel logolar yapabilirsiniz. Yine çözünürlüğü çok büyük olmayan resimlerinize çeşitli efektler verebilir ve ya makyaj efektleri uygulayabilirsiniz. Yani kısaca çözünürlüğü düşük tuttuğunuz sürece hemen her işinizi yapabilirsiniz. Dergi kapağı gibi yüksek çözünürlüklü işleri ise unutun. Yüksekten kastım ekran çözünürlüğünün üstü denebilir.

Video düzenleme araçları kullanılmaz halde. Ancak sadece render alacaksanız, 720p ya da daha düşük bir şeyse gerekli ayarları yaparak Handbrake programını kullanmayı deneyebilirsiniz. Tabi ki ortalamanı iki katı daha uzun sürecek. Çok acil bir iş ise, elde başka bilgisayar yok ise son çare olarak başvurabilirsiniz. Gerekli ayarlar dediğim şey de şu.

Tools – Preferences – Video yolundaki scaling ayarını OpenCL olarak değiştirin. Sonra da render alma ekranında kodlayıcı olarak H.264 yerine “H.264(İntel QSV)” ayarını seçin. Bu sayede sırf işlemci ile alınan performansın %50 daha fazlasını alacaksınız. Bu ayar her bilgisayarda aynı oranda iyileşme sağlamayacaktır ama kesinlikle bir hızlanma sağlayacaktır.

Spotify gibi müzik dinleme programları yada Internet Download Manager gibi indirme yöneticileri sorunsuz çalışıyor. Torrent istemcisi olarak Qbittorrent kullanıyorum ki o da sorunsuz. Çok basit, bardak gibi, top gibi 3d modellemeler yapılacaksa Moi 3d güzel çalışıyor.

PDF okuyucu olarak Foxit Reader kullanıyorum. Bildiğiniz daha az yoran, ücretsiz bir alternatif varsa onu da kullanabilirsiniz.

(En altta gördüğünüz şey TRT bandrolü. Fiyattaki fazladan 30 lira işte bunun yüzünden. İnternete girebilidiğiniz için TRT’ye para vermeniz gerekiyor. Canım ülkem.)

Evet, özetle;

-Bu bilgisayarı gündelik işleriniz için kullanabilirsiniz. Öğrenciler ofis programlarında bir sorun yaşamadan ödevlerini yapabilirler, internetten video izleyerek derslerine çalışabilirler.

-Sunum yapacaklar, projeksiyonda bir şeyler gösterecek olanlar HDMI aracılığıyla ya da çeşitli çeviricileri alarak sunumlarını sorunsuzca yapabilirler.

-Kitap, makale şiir gibi yazı işleri sorunsuzca yerine getirilebilir.

-Sosyal medyaya takılabilir, kullanacağınız resmi atmadan önce düzenleyebilirsiniz.

-Filmlerinizi, dizilerinizi, animelerinizi 1080p çözünürlüğü geçmediği sürece sorunsuzca izleyebilirsiniz.

-Altyazı çevirisi, programlamaya giriş derslerinde kullanılan editörler gibi çok zorlamayan programları başarıyla kullanabilirsiniz.

Aklınıza takılan bir soru olursa, yanlış olduğunu düşündüğünüz bir nokta varsa yorumlarınızla bize bildirebilirsiniz. İyi günler.