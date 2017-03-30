Hırvatistan ve Dubrovnik turları için hazır mısınız?

Yaz tatili için tercih edilebilecek en güzel yerlerden olan, Adriyatik denizinde kıyıları bulunan ama klasik Akdeniz ikliminin yaşandığı Hırvatistan’a gitmek için seçimlerinizi hemen yapmalısınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen Hırvatistan, sizi bekliyor!

Hırvatistan Turları arasından en uygun olanları yakalamak isterseniz, tur sırasında gezip göreceğiniz yerler arasında Dubrovnik, Split, Primosten, Zadar, Dalmaçya kıyıları, Zagreb öncelikli noktalar bulunmaktadır. Pag Adası, Eski Şehir, Split, Kopacki Rit ve Paklenica Dağları ise gezip görebileceğiniz noktalar arasındadır. Game of Thrones severlerin de ilgisini çekecek bu ülkede çekimler yapılmaktadır. Dubrovnik ve Lokrum Adası’nda çekilen King’s Landing’i mutlaka görmelisiniz.

Balık, Boşnak böreği, Cevap köfte, özel peynirler, fuzi makarnası, sebze yemekleri ve salataları ile Hırvatistan mutfağından en güzel lezzetleri yakalamalısınız. Ayrıca kendiniz için küçük hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz yerlerde bulunmaktadır. Mesela küçük halk pazarlarından lavanta keseleri satın alabilirsiniz.

Diocletianus Sarayı, Plitvice Gölleri, Marjan, Mljet gölü ve Lokrum doğal güzellikleri ile sizi bekler ve tabi ki birbirinden güzel plajlarını da unutmamak gerekir. Hırvatistan Turları arasından araştırma yaparken kesinlikle gideceğiniz tarihe karar verdiğiniz zaman, ülke hakkında araştırma yapmaya başlamalısınız. Nereye gideceğiniz nasıl gideceğiniz değil de daha çok boş vakitlerinizde Hırvatistan’da nasıl zaman geçireceğiniz önemlidir. Özellikle nereden ne alacağınız, ne zaman nereye gideceğiniz gibi detayları ve tabi ki hava durumunu takip etmenizde fayda vardır.

Dubrovnik Turları yaz ya da kış en doğru seçim olabilir!

Orta Çağdan kalma muhteşem bir şehir olan Dubrovnik, ünlü tarihi eserleri ve Adriyatik Denizi sahilinde bulunan şehir olarak bilinmektedir. Adriyatik denizine olan sahili ile daha çok yaz aylarında tercih edilen Dubrovnik muhteşem sahilleri ile ön plandadır.

3 ya da 4 gün Dubrovnik Turları kesinlikle kusursuz bir seçim olacaktır. Ancak sadece yaz tatili için gelecekseniz haftalık turları da tercih edebilirsiniz. Akdeniz ikliminde olan Dubrovnik’te yaz ayları oldukça sıcak geçer, kış ayları ise ılık ve yağışlıdır. Stradun meydanı, Lokrum, Lovrijenac, Mljat plajı, Korcula Plajı, Dubrovnik surları, Sipan plajı ve Dubrovnik Katedrali Dubrovnik’te gezip görmeniz gereken yerler arasındadır.

Dubrovnik’te ne yenir? İşte bu sorunun yanıtı tabi ki sahil şeridi olan bir şehirde balık olacaktır. Balığın her çeşidini ve muhteşem mezeleri kesinlikle tatmalısınız. Gideceğiniz yerler hakkında önceden araştırma yaparsanız, tabi ki sizin için daha keyifli ve güzel olacaktır. Gittiğiniz zaman yakından görmüş tanımış ve bilgi sahibi olarak gitmiş olursunuz. Dubrovnik turları içinde aynı şey geçerlidir. Dilediğiniz kadar araştırma yapın hatta turunuzu erken rezervasyon seçenekleri ile alın ve en keyifli şekilde hazırlanın! Daha rahat edecekseniz ve görmek istediğiniz ülke ya da şehir tanıyarak gitmeniz fayda vardır.