Yeni Laminasyon Makinelerinin Özellikleri

Hem ofislerde hem de kırtasiyelerde ve fotokopi merkezlerinde sıklıkla kullanılan laminasyon makineleri, ilerleyen teknoloji sayesinde artık çok daha üstün özelliklere sahip. Ciltleme işlemlerinde kullanılan yeni laminasyon cihazları sahip olduğu teknik özellikler sayesinde beklentileri çok daha fazla karşılayabiliyor. Üstelik bu yeniliklerden hem soğuk laminsyon cihazları hem de sıcak laminasyon cihazları faydalandı.

Minimum Yer Kaplayan Kompakt Tasarımlar

Bundan kısa bir süre öncesine kadar bir laminasyon makinesi için ofislerde geniş bir yer ayırmak zorunluydu. Ancak tasarımlar yenilendi ve artık son derece küçük bir alan ayrılması, cihazlar için yeterli olabiliyor. Kompakt tasarım tekniği kullanılarak üretilen cihazlar kalın bir kağıt rulosu kadar yer kaplıyor. Kullanımı kolay ve şık tasarımıyla estetik bir görünüm de sunan bu yeni cihazlar görevini kısa sürede tamamlıyor.

Belgelere Zarar Vermeyen Laminasyon Makineleri

İç bölümünde yer alan merdane tasarımları da değiştiği için yeni cihaz modellerinin ciltleme işlemlerinde belgelere hiç bir zarar vermiyor olması da mümkün hale geldi. Hassas kağıtlar üzerinde dahi çalışma yapabilmenizi sağlayan cihazlar daha dayanıklı merdanelere sahip. Dolayısıyla uzun süre kullandıktan sonra dahi uygulama esnasında çeşitli problemler yaşamanızı önlüyor. Cihazların kullanım ömrü de uzamış oluyor.

Kısa Sürede Isınma ve Kullanıma Hazır Hale Gelme

Yenilikler bunlarla sınırlı değil. Bir dönem dakikalarca bekleyerek ısınmasını sağladığınız laminasyon makinelerinin yeni modelleri sadece 4 dakika gibi kısa bir sürede ısınıyor. Isı ile kaplama mantığında çalıştığından beklemenize gerek kalmadan hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dakikada 50 cm lamine işlevine sahip olan cihaz modelleri sadece ısınma hızıyla değil, uygulama hızıyla da yüzleri güldürmeyi başarıyor.

Manuel Desteğe İhtiyaç Duymayan Modeller

Maksimum kalınlığı 75 – 125 mikron gibi teknik özellikleriyle de yüz güldüren cihazların yeni özelliklerinden biri de manuel olarak el ile desteğe ihtiyaç duymuyor olmalarıdır. Uygulama yapılacak olan belgeyi el ile destekleme, düzeltme gibi uğraşlara gerek kalmadan silindirler yardımı ile cihazın iç bölümüne alan modeller çok daha pratik bir kullanım şansı sunuyor. Elle besleme özelliğine sahip olan modeller dahi basit bir el hareketi ile uygulamayı gerçekleştirebiliyor. Isısını sabit tutan sıcak laminasyon cihazları uzun süreli, ardı ardına kullanım özelliğine de sahip.

Tercih edeceğiniz ciltleme makinelerinde Olympia, Fellowes, Sarff, Mapi, Leitz gibi birçok marka seçeneği de bulunuyor. Fellowes markası en fazla tercih edilen markalar arasındadır. Avansas.com üzerinden online olarak sipariş verebilirsiniz.