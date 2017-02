Otomatik Dosya İndirme Nasıl Yapılır?

Belki bilmeyenleriniz vardır diye söylüyorum. En geç Mayıs ayında, bütün İnternet Sağlayıcıları gece saat 02-08:00 arasında AKK hız düşümü uygulayamayacak ve limitinizi aşsanız bile o saatlerde hızını tekrar olması gerekene yükseltilecek. Bu nedenle ister istemez indirmek istediklerimizi bu saatler arasında indirmeyi tercih edeceğiz. Ancak herkesin bu saatlerde uyanık olma imkanı yok ve bu işi otomatik olarak yapmak gerekebilir. Bu yazıda otomatik dosya indirmenin nasıl yapıldığına dair çeşitli yöntemlere değineceğiz.

Bilgisayar Üzerinden Yapılan Otomatik İndirmeler

ilk olarak herkeste bulunan bir şey olan bilgisayarlar ile başlayalım. Normal bir şekilde, tarayıcı(chrome, firefox, opera) üzerinden yapılan indirmelerde malesef herhangi bir özel indirme seçeneği mevcut değil. Bunun için çeşitli indirme yöneticilerini kullanmak gerekiyor. En popüler ve ücretli olan çözüm Internet Download Manager(IDMan). Hali hazırda bu programa sahip olanlar için bunun üzerinden, bir de ayrı yeten ücretsiz bir çözüm olan JDownloader üzerinden nasıl yapılacağına bakacağız. Yanlız tüm bu işlem için sistemin açık kalması gerekiyor ve masaüstü bilgisayar kullanmak uzun vade de elektrik faturasına az da olsa yansıyacaktır. Yıllık yansımasını hesaplarsak bir elektrik faturası kadar daha ekstra ücret çıkabilir. Tabi her gün indirme yapılırsa. Bu yüzden mümkünse, eski bile olsa elektrik tasarrufu için bir notebook kullanmanızı öneriyorum.

IDMan ile indirmek için programı açtığınızda direk karşınıza çıkan Scheduler butonuna basmanız gerekiyor. Açılan pencerede start download at kısmına tıklayıp başlama saati olan 2:00 :00 yazıyoruz. Sonra aşağıdan indirme yapmak istediğiniz günleri seçiyor ve ardından Stop download at kısmına 8:00:00 yazın. Tabi bu saatlerde 5-10 dakika pay bırakmak gerekebilir çünkü bizim ISP’ler çakallık yapıp 5-10 dakika daha geç sokup erken çıkarmak suretiyle AKK’nıza yüklenmeye kalkabilir. Isterseniz Turn off computer when done butonuna basarak indirme bitişinde bilgisayarın kapanmasını sağlayabilirsiniz. Apply deyip işlemi tamamlayın.

JDownloader ile indirmek için bir kaç ufak ekleme yapmamız gerekiyor programa ve yapması biraz daha meşakkatli. İndirip kurduktan sonra programı açıp CTRL+P ile ya da yukarıdaki başlıklardan settings kısmından tekrar settings‘i seçin. Sol kenardaki simgelerin olduğu kısmı en alta indirdiğinizde orada Scheduler aracını göreceksiniz. Bu araç bir eklenti olarak geliyor ve henüz kurulu değil. Kurmak için onu seçip indirme butonuna tıklayın. Daha sonra programı kapatın. Saatin yanında küçük bir baloncuk çıkıp işlemin tamamlandığını söyleyecek. Ondan sonra programı tekrar açın. Tools başlığından Scheduler aracına tıklayarak onu etkinleştirin. Sonra tekrar settings kısmından Scheduler aracını bulun. Altta çıkacak Add butonuna basarak tarih ve saat ayarının bulunduğu pencereyi açın. Repeat kısmından Spesific Days ayarını seçin ve indirme yapılmasını istediğiniz günleri işaretleyin. Action kısmında Start Downloads ayarının seçili olduğuna emin olun. Daha sonra indirmeye başlama saatini yazıp Save diyerek ayarı kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde aynı ayarları kullanarak yeni bir zamanlama daha ekleyeceğiz. Bu sefer indirmeyi durdurma saatini yazıp Actions kısmından Stop downloads ayarını seçip kaydedeceğiz. Bu kadar. Bundan sonraki bütün indirmeleriniz sadece bu saatler arasında olacaktır. Bu ayarı deaktive etmek isterseniz add butonuna bastığımız kısmın sol üstünde bulunan Enabled ayarının işaretini kaldırmanız yeterli.

Modemden indirme

Eğer modeminiz destekliyorsa, yani içinde dahili indirme yöneticisi var ise hiç bilgisayarla uğraşmadan, direk modeme indirebilirsiniz. Bilgisayara göre aşırı düşük güç tüketimi bile en azından giriş seviyesi bir modem almaya yeter bile. Ancak özellikle ucuzları sadece torrent istemcisi içeriyorlar. “Steam’den oyun aldım, onu indireceğim.” diyemiyoruz. Torrent’in yasallığı buradaki konumuz değil, o yüzden oralara girmeyeceğim. Benim sahibi olduğum Asus DSL-N14U modemim üzerinden neye benzediğini göstereceğim.

Gördüğünüz gibi gayet basit bir arayüzle geliyorlar. Kullanması kolay, dili Türkçe. Tek yapmanız ekle butonuna basarak torrent dosyasını seçmek. Sonra Genel Ayar bölümünden Programlanmış İndirme ayarını seçip günü ve saati ayarlamak. Hız limiti ayarlama, zamanlama ayarlama, magnet desteği gibi temel torrent istemcisi özelliklerini içinde barındırıyor. Modeme taktığınız USB belleği ya da taşınabilir diski indirme yeri olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten bu modeme harici depolama birimi takmadan indirme yöneticisini bile kuramıyorsunuz. Taktığınız belleği sürekli taşımak zorunda da değilsiniz. Aynı ağa bağlı bilgisayarlar doğrudan modeme dosya sunucusu gibi ulaşıp dosya alış verişi yapılmasına imkan veriyor. Pek tabi kabloyla en fazla 10mb/s, kablosuz 5mb/s hızında aktarım yapabiliyor. USB 2.0 hızları bunlar. Giriş seviyesi olduğu için hızların bu kadar düşük olması normal. Kesenin ağzını açmak daha hızlı çözümlerin de önünü her zamanki gibi açıyor.

Diğer Çözümler

Akıllı telefonunuza çeşitli indirme yöneticileri, bulut depolama uygulamaları kurarakta dosyalarınızı indirebilirsiniz. Uygulamalar desteklediği sürece zamanlama ayarı yaparak sadece geceleri indirme yapmasını sağlayabilirsiniz. Pek çok insan için en ekonomik çözüm bu olacaktır ancak telefonun bütün gece şarjda kalması ve yüksek hafızaya sahip olması gerekiyor. Telefon dışında Raspberry pi gibi mini pc’ler de bu alanda bolca kullanılıyor ancak kurması, kullanması her kullanıcının kolayca yapabileceği şeyler değil. Ayrıca maliyeti de zaten modem fiyatına geliyor. Bileni için güzel bir çözüm olacaktır tabi.