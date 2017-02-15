Bilgisayarınızı Connectify Hotspot ile Modeme Dönüştürün!

Bilgisayarınızı bir Wifi dağıcı gibi internet bağlantınızı diğer bilgisayar ve cihazlara Wifi üzerinden paylaşmak istermiydiniz? Bu noktada dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Connectify Hotspot programını kullanabilirsiniz. Connectify Hotspot programının ücretsiz olan versiyonu olduğu gibi Connectify Hotspot MAX ve Connectify Hotspot Pro isimli çeşitli özelliklere sahip versiyonları da bulunuyor. Tabi ücretlendirmelerde bu özelliklerin avantajlarına göre değişkenlik göstermekte. Şimdi gelin programın genel özelliklerine bakalım.

Connectify Hotspot ile Hotspot’unuzu isimlendirebilir ve dilerseniz şifreleyebilirsiniz. Sadece isim ve şifre vererek diğer cihazlar ile bağlantı kurmaya hazır bir hale getirebilirsiniz. Diğer yandan Connectify Hotspot ile bilgisayarınızı basit bir şekilde Wifi Hotspot’a çevirerek artık interneti diğer cihazlar ile paylaşmanıza olanak sağlar. Normal Connectify Hotspot versiyonunda Wifi paylaşımı yapabilirken Connectify Hotspot Pro yada Connectify Hotspot Max ile beraber 3G veya 4G internet ağlarınızıda paylaşabilirsiniz. Programı bilgisayarına indirmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

http://www.connectify.me/download/

Connectify Hotspot Özellikleri

WPA2-PSK kriptoloma sistem ile şifrelenen ağınızdaki kullanıcılar güvenli bir şekilde internet gezintisi yapabilir.

Bilgisayarınıza bağlı cihazların ne kadar boyutta veri kullandığını tek bir listede görebilirsiniz.

Diğer yandan Connectify Hotspot programında 9 dil desteği bulunmakta ve SSID isminisi emoji yada Unicode karakterlerinden oluşturabilirsiniz.

Connectify Hotspot PRO ve MAX Özellikleri