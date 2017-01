Powerbank Satın Alma Rehberi

Akıllı telefonların gelişiminde bir şey dikkatinizi çekiyor mu? İşlemciler, hafıza kapasiteleri, ekran parlaklıkları ve kamera çözünürlükleri her geçen gün katlanarak artarken, aynı hızda gelişemeyen bir bileşeni var bu telefonların. Piller. Daha önce de mercek altına aldığımız pil teknolojileri diğer bileşenler kadar hızlı gelişemiyor. Teknolojinin görece daha yavaş ilerlediği “enerjinin saklanması” konusu elbette üreticileri durdurmuyor; akıllı cihaz geliştiricileri daha uzun pil ömrü için iki yeniliğe yoğunlaşıyor: Daha az enerji harcayan bileşenler ve fiziksel olarak daha büyük kapasiteli piller. Fakat tüm bu büyük hacimli piller ile enerjiyi koklayarak harcayan parçalar dâhi her geçen gün artış gösteren e-posta kontrollerine, mesajlaşmalara, mobil oyunlara ve de internette dolaşmaya en fazla bir gün dayanabiliyor. Tabii kullanımın yoğun olduğu zamanlarda on iki saati tamamlamak dahi iyimser bir yaklaşım.

Taşınabilir bir pil ya da şarj ünitesi satın almadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. Bunlardan ilki taşınabilirlik. Bazı şarj üniteleri cebinize sığacak boyuttayken diğerleri taşınabilmek için bir çantaya ihtiyaç duyabilecek kadar ağır ve hacimli. Pilinizi seçmeden önce hangi amaçla kullanacağınız taşınabilirlik konusunda size bir fikir verecektir; kısa süreli ve sadece acil durumlarda ihtiyaç duyacağınız ekstra güç kaynağı için yüksek kapasiteli ve görece hantal bir tasarım yerine küçük boyutlu alternatifleri tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

Taşınabilir pilinizin boyutunu (ve ağırlığını) belirleyen ve seçiminize etki edecek olan bir diğer özellikse pil kapasitesi. Pillerde yaygın olarak kullanılan kapasite birimi mAH. Bu değer güç ünitenizin saatte sağlayabileceği enerjiyi miliamper cinsinden gösteriyor. mAH değeri ne kadar yüksek olursa, taşınabilir pilinizin kapasitesi o kadar yüksek demektir. Kapasiteyi doğrudan etkileyen bir özellik de güç verimliliği. Güç verimliliğinin en az yüzde yetmiş düzeyinde olması taşınabilir piller için olmazsa olmaz; zira kapasiteler ne kadar yüksek rakamlardan oluşursa oluşsun, cihazınıza ulaşacak olan enerji miktarını verimlilik oranı belirleyecektir.

Giriş güç değerleri de taşınabilir pilinizi satın alırken dikkat etmeniz gereken ve taşınabilir pilinizi ne kadar çabuk dolduracağınızı belirleyen rakamsal verilerden. Bu değerler ne kadar yüksek olursa, cihazınız o kadar hızlı şarj olacaktır. Bazı taşınabilir güç kaynakları, aynı anda hem kendini şarj edip hem de diğer cihazları şarj edebiliyor. Bu özellik hem taşınabillir şarj ünitesinin bir çeşit USB çoklayıcı özelliğini sunarken bir yandan da farklı cihazları tek seferde şarj edebilme olasılığını sağlıyor. Bu aranan özelliğe sahip olan taşınabilir pillerin diğerlerine göre biraz daha masraflı olmasını bekleyebilirsiniz.

Taşınabilir pilinizin nasıl şarj edildiği de önemli bir ayrıntı. Birçok ünite şarj edilmek için micro-USB girişini kullanıyor. Bu girişin bir ya da iki amperlik değerleri, cihazın ne kadar hızlı şarj edileceğini gösterir; daha yüksek amperli şarj cihazları takmak cihazınızı daha hızlı şarj etmeyecektir. Bu durum taşınabilir şarj cihazınızın çıkışı için de geçerli: İki amperlik bir güç çıkışı olan taşınabilir pilin bağlandığı şarj edilmek istenen cihaz, ancak şarj girişinin amper değeri kadar güç çekecektir ve bu değere doğru orantılı bir hızda şarj olacaktır.

EKSTRA ÖZELLİKLER VE DOĞRU SEÇİM

Temel özellik ve değerlerin yanı sıra kullanışlı birkaç özellik daha isteyebilirsiniz taşınabillir güç ünitenizde. Şarja takıldığında otomatik açılıp cihazın kapasitesi dolduğunda ya da şarj ettiği cihaz çıkarıldığında kendiliğinden kapanan, kapasitesini ve kalan enerjisini üzerindeki küçük led ekrandan gösteren taşınabilir şarj aletleri göreceksiniz. Bunun yanı sıra aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilen güç kaynakları da oldukça revaçta. Ayrıca kamp çantanıza atabileceğiniz boyutlarda ve güneş enerjisiyle beslenen ya da radyo, el feneri ve hatta minik bir ısıtıcı görevi de üstlenen bir taşınabilir şarj cihazını da tercih edebilirsiniz. Ancak tüm bu ek özelliklerin taşınabilirliğe olan katkılarını ve fiyata yansımasını da göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Farklı renkler, farklı boyutlar, farklı kapasiteler ve özellikler değişiyor, değişmeyense bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ihtiyacına sahip cihazlarla etrafımızın çevrili olduğu gerçeği. Durum böyle olunca -en azından pil ve şarj teknolojileri gelişinceye kadar- taşınabilir şarj üniteleri hayatımızda yer almaya devam edecek. İhtiyacınızı belirleyip taşınabilir pilinizi alın sonra şarjsız -ve yarı yolda- kaldığınız günler geçmişte bırakın!