Hangi Uygulama İzinleri Ne Anlama Geliyor?

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda kurulan uygulamaların erişmek istediği pek çok özellik bulunuyor. Bu izinler için tek bir liste bulunmasa da uygulama geliştiricilerinin kullanabileceği tüm izinler Android Yazılım Geliştirme Kitinde (SDK) bulunur. Aralarında en çok dikkat çekenlerinin nerede ve hangi amaçla kullanılabilecekleri, ayrıca neler yapabileceklerini bilmek daha bilinçli mobil cihaz kullanıcısı olmak için fayda sağlayabilir.

TELEFON ÇAĞRI İZİNİ

Bu izin, daha çok doğrudan telefonun arama özelliğini kullanarak arama yapılmasını sağlayan uygulamalar tarafından kullanılıyor. Tabii kötü amaçlı yazılımlara habersiz bir şekilde arama yapabilme izni de verilmiş oluyor.

WEB GEÇMİŞİ KONTROLÜ

Kullanıcıların internette dolaşırken girilen sitelerin bilgileri bu hizmeti veren tarayıcı veya arama motoru tarafından izin verildiğinde zaten kayıt edilebiliyor. Dolayısıyla bu izni isteyen uygulamalar da erişim aldıklarında tüm kullanım alışkanlıklarınıza ulaşabiliyor.

UYKUYA GEÇME ENGELİ

Telefon ve tabletlerde oyun oynamaktan video izlemeye kadar pek çok uzun süren ekran kullanımı gerçekleşebiliyor. Eylemin en heyecanlı yerinde ekranın kapanmaması içinse bu iznin kullanımını uygulamalara vermek gerekiyor.

DEPOLAMA ARAÇLARINA ERİŞİM

Bu izin verildiği zaman uygulamalartelefonun kendi belleğine veya ek SD karta bilgi yükleyip silebiliyor. Ancak bu izin sayesinde özel içeriklere de erişim izni verildiği unutulmamalı.

TAM AĞ ERİŞİMİ

Bu izni kullanan uygulama internete tam erişim hakkına sahip oluyor. Yani cihazda ulaşabildiği tüm bilgileri kolayca başka bir yere gönderebiliyor. Kayıp edilebilecek verileri ise beraberinde verilen diğer haklar belirliyor.

KAMERA VEYA MİKROFON KULLANIMI

Ses ve video kaydı ile fotoğraf çekimi gibi işlevlere sahip olan uygulamalar için gerekli bir izin olan mikrofon veya kamera kullanımı zararlı yazılımların elinde gizlice takip edilmeyi neden olabileceği unutulmamalı.

KONUM TESPİTİ

Lokasyon temelli hizmet veren uygulamaların kullandığı konum tespiti isteği elbette bu gibi uygulamaların çalışması için mecburi. Fakat unutulmaması gereken, bulunulan koordinatın paylaşıldığı olmalı.

GİRİŞ BİLGİLERİNE ERİŞİM

Bu izini kullanan uygulama başka bir uygulamadan veri alabiliyor. Risk ise paylaşılan verinin hassasiyetiyle ortaya çıkıyor.

HESAP EKLEME VEYA KALDIRMA

Daha çok sosyal medya sitelerinin uygulamaları tarafından kullanılan bu izin türü ile kayıtlı internet bilgilerini erişim izni veriliyor. Tek bir hesap ile pek çok uygulamaya kayıt olunmasını sağlayan sistemlerin amacı işlemleri kolaylaştırmak olsa da bazen izinsiz beğenmeler veya takip etme gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor.

ÇAĞRI GÜNLÜĞÜNE YAZMA VE OKUMA

Bu izin ile telefonda yapılan tüm görüşmeler kayıt altına alınabiliyor. Yani kiminle, ne zaman, ne kadar süreyle görüşüldüğü artık bir sır değil…

KİŞİLERE ERİŞİM

Bu izne sahip olan uygulama telefon defterinde kayıtlı olan tüm listeye erişebiliyor.

CİHAZ VE UYGULAMA GEÇMİŞİ

Hangi uygulamanın ne kadar süreyle veya hangi sıklıkta kullanıldığı veya cihazda yapılan işlemlerle ilgili bilgilere izin vererek tüm alışkanlıklar veya ilgi alanları ile ilgili kişisel bilgilerde paylaşılmış oluyor.

MESAJ SERVİSLERİ KULLANIMI

Kısa mesaj (SMS) ve multimedya mesajlaşma (MMS) servislerine erişim ve kullanım izni isteyen aynı görevleri farklı şekildeyapan pek çok uygulama bulunuyor. Fakat bu bilgileri okuma, düzenleme, iletme veya alma hakkı verirken daha seçici olmak gerekebilir.

TELEFON DURUMUNU VE KİMLİĞİNİ OKUMA

Bazı uygulamaların doğru bir şekilde çalışabilmesi için istenen bu izin ile telefona ait donanımsal özel kimliklerde paylaşılmış olur.

Bu uygulamalara izin vermeden önce 2 defa düşünün. Bir önceki yazımızda neden her uygulamaya izin verilmemesi gerektiğinden bahsettik: “Neden Her Mobil Uygulamaya İzin Vermemelisiniz?“