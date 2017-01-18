Özellikle düşük kapasiteli SSD kullananlar bilirler, ne olduğunu anlamadan diskin dolduğunu. Sonra da silecek bir şeyler ararlar. Sadece SSD kullanıcılarında değil, her depolama tipinde bu geçerlidir. TreeSize adlı bir araç sayesinde en çok yer tutan dosyaları basit bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Üstelik ücretsiz. Buraya tıklayarak indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.

Programı indirip kurduktan sonra yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü yetki vermezsek sistem dosyalarını hesaplayamaz. Sonra yukarıdaki sekmelerden Scan başlığına tıklayarak taramak istediğimiz diski seçiyoruz. Bu kadar.

Dilerseniz sağ üstteki altlı üstlü 9 ve 1 yazan simgeye tıklayarak dosya boyutuna göre sıralama yapabilirsiniz. Direk klasöre tıklayarak bulunduğu konuma gidebilir ve oradan silebilirsiniz. Daha detaylı bir görünüm ve kayıt tutma özelliklerini isterseniz 20€’dan başlayan fiyatlarla personal ve profesyonel sürümleri için lisans anahtarı satın alabilirsiniz.