Blog Açmak İçin Bilmeniz Gereken 3 Şey

Bir internet sitesi yada bir blog açmak aslında sanıldığı kadar zor bir işlemin olmadığını söyleyebiliriz. Bu işler ile uğraşan birçok kişi blog açmak için ilk olarak ücretsiz servislerden yararlanarak için mantığını kavramaya çalışıyor. Daha sonrasında ise kendisini ve açtığı sitesini geliştirerek belkide bir süre sonra o sitesi üzerinden gelir sağlamaya başlayabilir. Ücretsiz servislerden sonra artık domain ve hosting satın alma işlemleri yaparak artık sitesini daha güzel bir hale sokmaya başlayabilir. Peki site nasıl kurulur?

Domain (alan adı) satın alın

Site kurmak için ilk öncelikle bir alan adı yani domain belirlemeniz gerekmektedir. Domainimiz açacağınız site ile alakalı yada bir markalaşmaya müsait bir isim olabilir. Bu noktada domain sağlayan birçok ücretli firma bulunmaktadır.

Dosyaları depolamak için hosting

Domain işini hallettikten sonra site içerisindeki dosyalarınızı ve verilerinizi barındırmanız için bir hosting paketine ihtiyacınız vardır. Yine bu noktada piyasada oldukça kaliteli ve iyi hosting firmaları bulunmaktadır. Bu gibi firmalardan hosing’inizi sağlayabilir ve site kurulumunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı firmalar ücretsiz hosting dağıtıyorlar. Fakat bu tür hostingler sadece kısa sürede işinizi görebilir. Uzun vadede pek bir işe yaramaz. Bu konu hakkında http://eniyiyabancihosting.com/bedava-hosting-tuzagina-dikkat/‘un yazdığı bedava hosting tuzağına dikkat adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Sitenizin altyapısını belirleyin

Domain ve Hosting gibi sorunları çeşitli firmalardan hallettiğinize göre şimdi blog açmak kısmındaki site içeriği bölümüne geçebiliriz. Burada sitenizde birçok platformu kullanabilirsiniz. Ancak sizlere en çok kullanılan ve oldukça kullanışlı olan WordPress altyapısını kullanabilirsiniz. Oldukça geniş tema yelpazesi ve kullanışlı yazı paneli ile oldukça basit bir şekilde sitenizi dekore edebilir ve içerik girmeye başlayabilirsiniz.

Blog açmak için gerekli olan en önemli 3 faktörü sizlere anlatmaya çalıştık. Sizinde bir blog açma düşünceniz var ise anlattıklarımızı dikkate alarak işinizi kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Blog açmak için gerekenleri bildikten sonra sıra nasıl kurulur aşamasındasınız. Aşağıdaki video web sitesi kurma konusunda size yardımcı olacaktır.