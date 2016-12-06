İnternet kullanıcıları ev ortamında Wireless’i aktif bir şekilde kullansalarda, bazı durumlarda Wifi’nin herkez tarafından görülmesi istenmeyen bir durum olabiliyor. Bu noktada yapılabilecek tek şey Wifi şifre değiştirme işlemi olacaktır. Bu işlem çeşitli model marka ve modellerine göre değişkenlik göstersede genel olarak yapılacaklar aynı diyebiliriz. Wifi şifre değiştirme gereksinimlerinden biri olarak birisine verdiğiniz şifrenin bir başkasına geçmesi ve bunun neticesinde modeminize birçok kişinin bağlı olması demektir. Aşırı yoğunluk ise internet kullanımınızı yavaşlatabilmektedir.
1.Peki durumlar böyle olurken Wifi şifre değiştirme nasıl yapılır? İlk olarak modem marka ve modelinize göre model arayüz adresiniz ile arayüz ekranına ulaşınız. Bu noktada başlıca şunları kullanabilirsiniz;
• 192.168.1.1
• 192.168.1.2
• 192.168.2.1
2. Yukarıdaki adreslerden biri ile arayüz sayfasına ulaştıktan hemen sonra sizlere kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Bu ise TTnet kullanıcısı iseniz genelde kullanıcı adı admin şifre ise ttnet olarak gelmektedir. Giriniz, eğer girmez ise kullanıcı adını girdikten sonra şifre alanını boş bırakarak tekrar deneyiniz. Modem arayüz kullanıcı adı ve şifreleri en aşağıdaki bölümden bulabilirsiniz.
3. Modem arayüzüne başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra ana menüde bulunan Kablosuz ağ sekmesine ulaşınız. Burada Wifi şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebilir yada dilerseniz modeminizin kablosuz ağ özelliğini kapatıp açabilirsiniz.
Marka ve modelinize göre modem arayüz ve şifreleri aşağıdan bakabilirsiniz.
|Marka
|Modem IP
|Kullanıcı Adı
|Parola
|Actiontec
|192.168.0.1
|admin
|(boşluk)
|Actiontec Verizon
|192.168.1.1
|admin
|(boşluk)
|Airties (TTNET)
|192.168.2.1
|admin
|ttnet
|Airties Air 5343
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties Air 5443
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties Air 5452
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties Air 5650
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties Air 5750
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties Air 6372
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties RT206v2 (TTNET)
|192.168.2.1
|admin
|ttnet
|Airties RT210 (TTNET)
|192.168.2.1
|(boşluk)
|(boşluk)
|Airties RT210 (TTNET)
|192.168.2.1
|admin
|ttnet
|Allied Telesyn
|192.168.1.1:8080
|manager
|friend
|Apache
|192.168.1.1
|root veya setup
|root
|Artes
|192.168.1.1
|admin
|adslroot
|Asus
|192.168.1.1
|Admin
|Admin
|Aztech
|10.0.0.2
|admin
|admin
|Aztech
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Bec
|192.168.1.254
|admin
|admin
|Billion
|192.168.1.254
|admin
|admin
|Billion Bipac
|192.168.1.254
|admin
|password
|Bross
|192.168.1.1
|admin
|1234
|C-Com
|192.168.1.1
|Gerekmiyor
|Gerekmiyor
|Cnet
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Corecess 3112 usb
|10.0.0.3
|admin
|corecess3112
|Corecess 3113 eth
|10.0.0.2
|admin
|corecess3113
|Creative
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Dibeg 108
|192.168.1.1
|dare
|(boşluk)
|D-Link
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Datron ETHERNET
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Datron USB
|192.168.1.2
|admin
|admin
|Dost GVC
|192.168.1.254
|admin
|dostdost
|DryTek
|192.168.1.1
|admin
|(boşluk)
|Dynalink
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Edimax
|192.168.2.1
|admin
|1234
|E-Con
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Eicon Diva
|10.0.0.2
|(boşluk)
|(boşluk)
|Everest SG-1400
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Fishnet AR-1101 (DOPING)
|192.168.1.1
|admin
|1234
|Flynet
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Geek
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Geek
|10.0.0.2
|admin
|geekadsl
|Gezz
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Hayes
|10.0.0.2
|admin
|hayesadsl
|Home Station DC 213
|10.0.0.1
|admin
|admin
|Home Station DC 214
|192.168.1.254
|admin
|password
|Hicomm
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Huawei (TTNET)
|192.168.1.1
|admin
|ttnet
|Huawei (Vodafone)
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Huawei (Superonline)
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Inca
|192.168.1.1
|admin
|epicrouter
|Inca
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Karel
|10.0.0.2
|admin
|adslroot
|Ladox
|192.168.1.1
|admin
|ladox
|Loopcom
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Link SYS
|192.168.1.1
|admin
|admin
|Mercury ADSL
|10.0.0.2
|admin
|conexant
|NetMaster
|192.168.2.1
|admin
|password
|NetMaster
|192.168.0.1
|admin
|password
|Quake
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Onixon
|192.168.1.1
|root
|root
|Origo Wireless
|10.0.0.2
|admin
|kont2004
|Origo
|192.168.2.1
|admin
|admin
|Paradigm
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Pikatel
|192.168.7.1
|DSL
|DSL
|Pikatel (TTNET)
|192.168.1.1
|admin
|ttnet
|Pikatel ComboMax
|192.168.1.1
|admin
|password
|Philips SNA6500
|192.168.2.1
|gerekmiyor
|admin
|Philips SNC6500
|192.168.2.1
|gerekmiyor
|admin
|Pti 840
|10.0.0.2
|admin
|epicrouter
|Pronets
|10.0.0.2
|admin
|conexant
|Siemens
|192.168.254.254
|Kendiniz belirleyiniz
|Kendiniz belirleyiniz
|SMC
|192.168.2.1
|gerekmiyor
|smcadmin
|Sonicwall
|192.168.1.1
|admin
|password
|Speedstream
|192.168.254.254
|admin
|kendiniz belirleyiniz
|Speedcom
|10.0.0.2
|admin
|conexant
|SpeedTouch 330
|10.0.0.138
|Kendiniz belirleyiniz
|Kendiniz belirleyiniz
|SpeedTouch
|10.0.0.138
|Kendiniz belirleyiniz
|Kendiniz belirleyiniz
|Thomson
|10.0.0.138
|Kendiniz belirleyiniz
|Kendiniz belirleyiniz
|Tecom
|192.168.1.1
|root
|root
|Tp-Link
|192.168.1.1
|admin
|ttnet
|US Robotics
|10.0.0.2
|admin
|admin
|Zoom X Serisi modem
|10.0.0.2
|admin
|zoomadsl
|ZTE XDSL
|192.168.2.1
|admin
|ttnet
|ZTE ZXDSL
|192.168.1.1
|ZXDSL
|ZXDSL
|ZyXEL
|192.168.1.1
|admin
|1234
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