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Wifi Şifre Değiştirme

İnternet kullanıcıları ev ortamında Wireless’i aktif bir şekilde kullansalarda, bazı durumlarda Wifi’nin herkez tarafından görülmesi istenmeyen bir durum olabiliyor. Bu noktada yapılabilecek tek şey Wifi şifre değiştirme işlemi olacaktır. Bu işlem çeşitli model marka ve modellerine göre değişkenlik göstersede genel olarak yapılacaklar aynı diyebiliriz. Wifi şifre değiştirme gereksinimlerinden biri olarak birisine verdiğiniz şifrenin bir başkasına geçmesi ve bunun neticesinde modeminize birçok kişinin bağlı olması demektir. Aşırı yoğunluk ise internet kullanımınızı yavaşlatabilmektedir.

1.Peki durumlar böyle olurken Wifi şifre değiştirme nasıl yapılır? İlk olarak modem marka ve modelinize göre model arayüz adresiniz ile arayüz ekranına ulaşınız. Bu noktada başlıca şunları kullanabilirsiniz;
• 192.168.1.1
• 192.168.1.2
• 192.168.2.1
2. Yukarıdaki adreslerden biri ile arayüz sayfasına ulaştıktan hemen sonra sizlere kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Bu ise TTnet kullanıcısı iseniz genelde kullanıcı adı admin şifre ise ttnet olarak gelmektedir. Giriniz, eğer girmez ise kullanıcı adını girdikten sonra şifre alanını boş bırakarak tekrar deneyiniz. Modem arayüz kullanıcı adı ve şifreleri en aşağıdaki bölümden bulabilirsiniz.

3. Modem arayüzüne başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra ana menüde bulunan Kablosuz ağ sekmesine ulaşınız. Burada Wifi şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebilir yada dilerseniz modeminizin kablosuz ağ özelliğini kapatıp açabilirsiniz.

Marka ve modelinize göre modem arayüz ve şifreleri aşağıdan bakabilirsiniz.

Marka Modem IP Kullanıcı Adı Parola
Actiontec 192.168.0.1 admin (boşluk)
Actiontec Verizon 192.168.1.1 admin (boşluk)
Airties (TTNET) 192.168.2.1 admin ttnet
Airties Air 5343 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties Air 5443 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties Air 5452 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties Air 5650 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties Air 5750 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties Air 6372 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties RT206v2 (TTNET)  192.168.2.1 admin ttnet
Airties RT210 (TTNET) 192.168.2.1 (boşluk) (boşluk)
Airties RT210 (TTNET) 192.168.2.1 admin ttnet
Allied Telesyn  192.168.1.1:8080  manager  friend 
Apache  192.168.1.1 root veya setup root
Artes 192.168.1.1 admin adslroot
Asus  192.168.1.1 Admin Admin 
Aztech  10.0.0.2 admin admin
Aztech 192.168.1.1 admin admin
Bec 192.168.1.254 admin admin
Billion 192.168.1.254  admin admin
Billion Bipac  192.168.1.254  admin  password 
Bross 192.168.1.1 admin 1234
C-Com 192.168.1.1 Gerekmiyor Gerekmiyor
Cnet  10.0.0.2  admin  epicrouter 
Corecess 3112 usb  10.0.0.3  admin  corecess3112
Corecess 3113 eth  10.0.0.2  admin  corecess3113 
Creative 192.168.1.1 admin admin
Dibeg 108  192.168.1.1 dare  (boşluk)
D-Link  192.168.1.1  admin admin 
Datron ETHERNET  192.168.1.1 admin admin
Datron USB  192.168.1.2 admin  admin 
Dost GVC  192.168.1.254 admin dostdost 
DryTek 192.168.1.1 admin (boşluk)
Dynalink 192.168.1.1 admin admin
Edimax 192.168.2.1 admin 1234
E-Con  192.168.1.1 admin admin
Eicon Diva  10.0.0.2  (boşluk) (boşluk)
Everest SG-1400 192.168.1.1 admin admin
Fishnet AR-1101 (DOPING) 192.168.1.1 admin 1234
Flynet 192.168.1.1 admin admin
Geek  10.0.0.2 admin  epicrouter
Geek  10.0.0.2 admin  geekadsl
Gezz 10.0.0.2 admin epicrouter
Hayes 10.0.0.2 admin hayesadsl
Home Station DC 213 10.0.0.1 admin admin
Home Station DC 214 192.168.1.254 admin password
Hicomm  10.0.0.2 admin epicrouter
Huawei (TTNET) 192.168.1.1 admin ttnet
Huawei (Vodafone) 192.168.1.1 admin admin
Huawei (Superonline) 192.168.1.1 admin admin
Inca 192.168.1.1 admin epicrouter
Inca  10.0.0.2  admin  epicrouter 
Karel 10.0.0.2 admin adslroot
Ladox 192.168.1.1 admin ladox
Loopcom  10.0.0.2  admin  epicrouter
Link SYS  192.168.1.1  admin admin 
Mercury ADSL  10.0.0.2  admin conexant
NetMaster 192.168.2.1 admin password
NetMaster 192.168.0.1 admin password
Quake 10.0.0.2 admin epicrouter 
Onixon 192.168.1.1 root root
Origo Wireless 10.0.0.2 admin kont2004 
Origo  192.168.2.1 admin admin
Paradigm 10.0.0.2  admin epicrouter 
Pikatel  192.168.7.1  DSL DSL 
Pikatel (TTNET) 192.168.1.1 admin ttnet
Pikatel ComboMax 192.168.1.1 admin password
Philips SNA6500 192.168.2.1 gerekmiyor admin
Philips SNC6500 192.168.2.1 gerekmiyor admin
Pti 840 10.0.0.2 admin epicrouter
Pronets 10.0.0.2 admin conexant
Siemens 192.168.254.254 Kendiniz belirleyiniz Kendiniz belirleyiniz
SMC 192.168.2.1 gerekmiyor smcadmin
Sonicwall 192.168.1.1 admin password
Speedstream  192.168.254.254 admin kendiniz belirleyiniz
Speedcom 10.0.0.2  admin conexant 
SpeedTouch 330  10.0.0.138  Kendiniz belirleyiniz Kendiniz belirleyiniz
SpeedTouch 10.0.0.138  Kendiniz belirleyiniz Kendiniz belirleyiniz
Thomson  10.0.0.138 Kendiniz belirleyiniz Kendiniz belirleyiniz
Tecom  192.168.1.1 root root 
Tp-Link 192.168.1.1 admin ttnet
US Robotics 10.0.0.2  admin  admin 
Zoom X Serisi modem 10.0.0.2  admin zoomadsl 
ZTE XDSL 192.168.2.1 admin ttnet
ZTE ZXDSL 192.168.1.1 ZXDSL ZXDSL
ZyXEL  192.168.1.1 admin  1234

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