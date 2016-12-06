İnternet kullanıcıları ev ortamında Wireless’i aktif bir şekilde kullansalarda, bazı durumlarda Wifi’nin herkez tarafından görülmesi istenmeyen bir durum olabiliyor. Bu noktada yapılabilecek tek şey Wifi şifre değiştirme işlemi olacaktır. Bu işlem çeşitli model marka ve modellerine göre değişkenlik göstersede genel olarak yapılacaklar aynı diyebiliriz. Wifi şifre değiştirme gereksinimlerinden biri olarak birisine verdiğiniz şifrenin bir başkasına geçmesi ve bunun neticesinde modeminize birçok kişinin bağlı olması demektir. Aşırı yoğunluk ise internet kullanımınızı yavaşlatabilmektedir.

1.Peki durumlar böyle olurken Wifi şifre değiştirme nasıl yapılır? İlk olarak modem marka ve modelinize göre model arayüz adresiniz ile arayüz ekranına ulaşınız. Bu noktada başlıca şunları kullanabilirsiniz;

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.2.1

2. Yukarıdaki adreslerden biri ile arayüz sayfasına ulaştıktan hemen sonra sizlere kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Bu ise TTnet kullanıcısı iseniz genelde kullanıcı adı admin şifre ise ttnet olarak gelmektedir. Giriniz, eğer girmez ise kullanıcı adını girdikten sonra şifre alanını boş bırakarak tekrar deneyiniz. Modem arayüz kullanıcı adı ve şifreleri en aşağıdaki bölümden bulabilirsiniz.

3. Modem arayüzüne başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra ana menüde bulunan Kablosuz ağ sekmesine ulaşınız. Burada Wifi şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebilir yada dilerseniz modeminizin kablosuz ağ özelliğini kapatıp açabilirsiniz.

Marka ve modelinize göre modem arayüz ve şifreleri aşağıdan bakabilirsiniz.