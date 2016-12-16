Vodafone iPhone Cihazlar İçin Volte Özelliğini Destekleyecek

4.5G teknolojisi ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Bunlarla beraber yeni teknolojiler ve özelliklerde gelmeye başladı. Bunlardan biri ise VoLTE özelliği yani Voice over LTE oldu. Bu teknoloji 4.5G LTE şebekesi ile beraber çalışıyor ve görünlü aramalarda yüksek veri kullanımı gerçekleştirerek yüksek kaliteli görüntüler elde etmenize olanak sağlıyor. VoLTE özellikle telefonlar arasında Android cephesinde üst seviye amiral gemilerinde bulunurken, Apple tarafında ise iPhone modellerde bulunuyor.

Ancak İphone cihazlarda bulunan Volte özelliği hiç herhangi bir operatör VoLTE desteği sağlamamıştı. Fakat Vodafone Türkiye ekipleri VoLTE özelliğini İphone cihazlara sunmak için ilk adımı attılar. Vodafone üzerinden İphone 7 cihazı alan kullanıcılar artık VoLTE desteği sayesinde, yüksek kaliteli görüşmeler yapabilecekler. Ayrıca İphone 7 haricinde, iPhone 6, İphone 6s, İphone 6 Plus ve İphone SE cihazlarıda VoLTE destekli olduklarından bu durumdan yararlanabilecekler.

Volte Nedir?

Ülkemizde yayılan 4.5G ile beraber VoLTE özelliğide gün yüzüne çıktı. Normal şartlarda 4.5G’li bir cihaz sesli arama yaptıklarında o çağrı 2G yada 3G şebekesi sayesinde bağlantı kuruluyor. Ancak VoLTE ile 4.5G’den tam olarak destek alacak olan cihazlar daha kısa sürede çağrıya bağlanıp daha kaliteli görüşmeler yapabilecekler.

VoLTE ile yapılan bir arama sırasında veriler direkt olarak 4.5G şebekesi üzerinden yönlendirilerek, çağrı başlatma süreleride en aza indiriliyor. VoLTE ile yüksek çözünürlüklü HD ses’in yanı sıra görüntüde üst seviye kalitede oluyor. Ancak hem aradığınız cihaz hemde karşıdaki cihazın VoLTE özellikleri olması gerek ve operatörlerin VoLTE özelliğini desteklemesi gerekiyor.