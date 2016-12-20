Super Mario Run Oyununda İşler Yolunda Değil

Nintendo’nun yeni oyunu olan Super Mario Run geçtiğimiz hafta çıkmış ve çıktığı ilk gün Pokemon Go’ya göre fark atmış ve indirme rekoru kırmıştı. Ancak Nintendo tarafından yapılan açıklama ile anlaşılan o ki Super Mario Run oyununun geleceği pek de parlak gözükmüyor. Geçen hafta iOS platformlar için piyasaya çıkan Super Mario Run oyunu ilk günde tam 2.5 milyon cihaza yüklenmeyi başardı. Ancak son yapılan açıklamalara göre oyunun gidişatı hiç iyi değil ve sonu karanlık gibi gözüküyor.

Nintendo yaptığı açıklamada Super Mario Run oyununda ücreti yada ücretsiz herhangi bir ek içerik sunmayacak. Buda akıllara oyunu belli bir süre sonra sıkacağı konusunu getiriyor. Şuan için birçok iOS platformunda yüklü olan ve önümüzdeki aylarda ise Android platformuna çıkması beklenen Super Mario Run oyununun ömrününde ek içerik sunulmamasından dolayı kısa olacağı düşünülüyor.

Oyunu ilk indirdiğinizde ilk üç bölümü ücretsiz olarak oynayabiliyor fakat daha sonraki bölümler ve özellikler için 27 TL karşılığında oyunu satın almanız gerekiyor. Oyunun marketteki puanlama değeri ise 5 üzerinden 2.5 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Birçok oyun sever Super Mario Run oyununu eski atari oyunundaki Mario tadını verebilmesi için indirdi. Fakat görünen o ki sonunun kısıtlı olması birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişe benziyor. Sizde dilerseniz App Store üzerinen Apple cihazınıza Super Mario Run oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunun diğer bölümlerini oynayabilmeniz için ödeme yapmanız gerektiğini hatırlatalım.