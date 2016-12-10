Steam Ağına Bağlanılamıyor Hatasının Çözümü

Dijital oyun platformu denince belkide akıllara ilk olarak Valve’e ait Steam platformu geliyor. Steam gerek yazılımsal yapısı gerekse özellikleri anlamında en fazla kullanılan çevrimiçi oyun platformlarından bir tanesi. Steam üzerinden kullanıcılar mesajlaşabiliyor ve çeşitli iletişim hallerine girebiliyorlar. Ancak bazen steam’da çözülmesi zor görülen farklı hatalar meydana gelebiliyor. Bunlardan başlıcası ise Steam ağına bağlanılamıyor hatası oluyor. Bu hatayı ilk kez alanlar hatayı nasıl çözeceklerine dair fikir sahibi degiller.

Bizde bu içeriğimizde sizlere herhangi bir oyuna girerken karşınıza çıkan Steam ağına bağlanılamıyor hatasının çözümünü göstereceğiz. Ayrıca bu hatanın hemen altında “çevrimdışı modda bağlan” yazısıda bulunuyor. Bu hatanın çözüm yolu olarak 2 seçenek bulunuyor. Şimdi gelin bu hatanın çözüm yollarına bakalım.

Steam Ağına Bağlanılamıyor Hatası Çözümü

İlk olarak Steam platformunu açın.

Daha sonra herhangi bir oyuna girmeye çalışarak hatanın ekran çıkmasını sağlayın.

Burada çıkan hatanın hemen altında “ çevrımdışı modda bağlan ” yazısı bulunacak buraya tıklayın.

” yazısı bulunacak buraya tıklayın. Sonrasında ise sol üstte bulunan Steam sekmesi adı altından “Kullanıcı değiştir” deyin.

Gelecek olan giriş ekranı ile steam’a giriş yapın. Bu yöntem ile çözülmez ise gelin diğer yönteme bakalım.

Diğer Yöntem