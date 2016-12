2016 yılının en iyi oyunları arasında da yer almayı başaran Pokemon GO oyunu oyuncular tarafından yoğun bir ilgi görmüştü. Geçtiğimiz aylarda çıktığı ilk zamanlar bir patlama yaşayan oyun milyonlarca oyuncuya ulaştı. Peki hala oyunu oynamayanlar Pokemon GO nasıl yüklenir? Demiyorlar değil. Bizde bu içeriğimizde hem İOS hemde Android cihazlar için Pokemon GO nasıl yüklenir? Bu sorunun cevabına bakacağız.

Android Pokemon GO Nasıl Yüklenir?

En az 4.4 Android sürümüne sahip cihazınıza Pokemon GO apk dosyasını indiriniz. Apk dosyasını indirdikten sonra, cihaz Ayarlar bölümünden Güvenlik seçenekleri adı altında bulunan Bilinmeyen Kaynaklar kısmını aktif ediniz. Seçeneği aktif ettikten sonra, oyunu başarıyla yüklemiş olacaksınız.

iOS Pokemon GO Nasıl Yüklenir?

İphone cihazlarda ise bu durum biraz farklı işliyor. Pokemon GO yüklemek için ilk olarak App Store’a girip alt kısımdan Kimlik bölümüne basıp hesabınızdan çıkış yapınız.

Bu kısımdan sonra ise tarayıcı üzerinden Pokemon GO araması gerçekleştirip çıkan App Store adresine giriniz.

Gelen ekranda mağazanızda yok şeklinde bir uyarı gözükecektir. “Geç” diyerek ülke olarak Yeni Zelanda’yı seçiniz.

Log Out dedikten hemen sonra, yeni bir hesap açarak None kısmını seçiniz. Yeni Zelanda bölümünü seçtikten sonra posta kodu girmeniz gerekmektedir. 0112, 0110, 0310, 0520 gibi kodlardan biriniz giriniz.

Sonrasında ise ödeme bilgilerini girmeyip diğer bilgileri rastgele girebilirsiniz. Bu işlemler ardından oyunu indirebiliyorsunuz.

Pokemon GO nasıl yüklenir sorusunun cevabını hem Android hemde İOS cihazlarda vermeye çalıştık. Pokemon GO yüklemek için yukardaki adımları yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca oyunun güncellemeleri yapmak için tekrar olarak aynı işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.