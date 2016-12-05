Rockstar Games’ın hala yüz binlerce kişi tarafından oynanan GTA 5 oyunu piyasadaki popülerliğini koruyor. Ancak firmanın GTA 6 oyununun ne zaman piyasaya çıkacağı belirsizliğini koruyor. Fakat çeşitli kaynaklara göre oyunun nerede geçeceği ve neler olacağı tahmin ediliyor. İlk olarak GTA 6 oyununun Amerika büyüklüğünde bir haritada geçmesi tahmin edilen detaylardan bir tanesi. Ancak diğer yandan karakterlerde kadın bir karaktere yer verilmesi oldukça şaşırtıcı bir durum oldu. Oyun içerisi bu kadar zengin olacakken GTA 6 sistem gereksinimleri de bir hayli yüksek olacak gibi duruyor.
Çıkış tarihi olarak 2019 tahmin edilen yeni oyunun oldukça geniş bir dünyada geçeceği düşünülüyor.Bizde sizlere GTA 6 sistem gereksinimleri belli olmasada olması gereken tahmini bilgileri derledik.
GTA 6 Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- Sistem: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
- İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
- RAM: 6GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
- HDD: 80GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Sistem: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
- İşlemci: Intel Core i7 4790K 4.0GHz / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
- HDD: 80GB
Ayrıca başka bir kaynak bilgisine göre ise, orta seviye GTA 6 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.
Orta Seviye
- İntel : Core i5-4690 3.5GHz
- AMD : FX-8355
- Nvidia GPU : GeForce GTX 970 4GB
- AMD GPU : Radeon R9 390
- RAM : 16 GB
- Sistem : Windows 10 – 64x
- Direct X : DX 12
- Harddisk : 80 GB
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