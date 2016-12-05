Rockstar Games’ın hala yüz binlerce kişi tarafından oynanan GTA 5 oyunu piyasadaki popülerliğini koruyor. Ancak firmanın GTA 6 oyununun ne zaman piyasaya çıkacağı belirsizliğini koruyor. Fakat çeşitli kaynaklara göre oyunun nerede geçeceği ve neler olacağı tahmin ediliyor. İlk olarak GTA 6 oyununun Amerika büyüklüğünde bir haritada geçmesi tahmin edilen detaylardan bir tanesi. Ancak diğer yandan karakterlerde kadın bir karaktere yer verilmesi oldukça şaşırtıcı bir durum oldu. Oyun içerisi bu kadar zengin olacakken GTA 6 sistem gereksinimleri de bir hayli yüksek olacak gibi duruyor.

Çıkış tarihi olarak 2019 tahmin edilen yeni oyunun oldukça geniş bir dünyada geçeceği düşünülüyor.Bizde sizlere GTA 6 sistem gereksinimleri belli olmasada olması gereken tahmini bilgileri derledik.

GTA 6 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

Sistem: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)

RAM: 6GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

HDD: 80GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Sistem: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i7 4790K 4.0GHz / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

HDD: 80GB

Ayrıca başka bir kaynak bilgisine göre ise, orta seviye GTA 6 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Orta Seviye