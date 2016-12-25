Sınırsız adı altında aldığımız internet tarifelerinde gizliden gizliye bizi sınırlayan bir illet var, Adil Kullanım Kotası. Bu kota denen bela o kadar kısıtlı ki, sistemin ve hali hazırda yüklü olan program, oyun ve benzeri uygulamaların güncellemeleri bile önemli bir hale geliyor.

Çeşitli nedenlerden ötürü fiber internet halen yaygınlaşamamış durumda ve çoğunlukla kullanılan DSL, bakır kablolarla sağlanan bağlantının da belirli bir kapasitesi var. Yapılmayan yeni yatırımlar ve altyapı bakımları yüzünden bu kapasitenin sınırlarını zorlamaya başladık. Koca ülkenin internetini sağlayan altyapı kelimenin tam anlamıyla Allah’a emanet çalışıyor. Hal böyle olunca da kendini akıllı sanan Türk Telekom yetkilileri çözüm olarak interneti sınırlamayı uygun bulmuşlar. Size verdiği miktarı doldurduğunuzda sizi uçaktan indirip kağnıya bindiren bir sistemden bahsediyorum. Genelde 50-150GB arası oluyor. Ama şimdi onlara da yazık! Niye şimdi sadece bir-iki senelik kârlarından vazgeçip bizim için bir şeyler yapsınlar ki? Neyse efendim, şimdi size bu minnacık kotanın nasıl daha uzun, yani bir kaç gün daha gideceğini anlatacağım. Minnacık derken abartmıyorum, son çıkan Call of Duty oyun paketi 140GB, bir önceki neslin oyunları 40-60GB arası. 120 dakikalık HD bir film 3GB ki bu daha kalitesiz olanları…

Driver(sürücü) Güncellemeleri

Artık eskisi gibi driver arama derdiyle uğraşmıyoruz. Ekran kartının, ses kartının kendi yazılımı otomatik olarak indiriyor ve “Abi bak yeni driver var, yükleyelim mi” diye soruyor. Tamam, bu güzel bir şey de, artık driverler ayda yılda bir kere çıkan şeyler değiller ki. Üstelik boyutları da devasa hale geldi. Örneğin Nvidia ekran kartı sürücülerini ele alalım. Şuan versiyon 375.70 yüklü olarak gözüküyor ve hali hazırda yeni bir güncelleme gelmiş. Yeni sürüm numarası 376.09 ve önceki driver ile arasında sadece 1 ay var. Bu ayda bir driver çıkıyor demek değil tabi ki. Bu ay içinde birden fazla driver çıktı. Keşke ayda bir olsa! Üstelik her çıkan driver paket olarak sunuluyor, her seferinde 320mb civarı bir indirme istiyor. AKK yüzünden 3mbit’e sınırlanmış internet ile yaklaşık 20 dakika sürüyor bu işlem. Hele bir de interneti paylaşıyorsanız… Kapatın yatın en iyisi.

Tek çare otomatik güncellemeleri kapatmak. Nvidia’ nın ki Experience yazılımının genel ayarlarında bulunuyor. Diğerlerini ise biraz kurcalayıp bulmanız gerekecek.

Windows Güncellemeleri

Windows 7 ve 8 kullanları ilgilendirmiyor bu kısım. Benim gibi çılgın windows 10 kullanıcılarına özel. Bildiğiniz üzere bundan sonra yeni bir windows yazılımı gelmeyecek ve büyük yenilikler bile güncelleme şeklinde gelecek. Hatta hali hazırda 2017 yılında büyük bir güncelleme geleceği duyruldu. Bunlardan ziyade, günlük, haftalık gelen güvenlik yamaları bizim başımıza bela oluyor. Eğer kapatmazsanız bunları kendi kafasına göre indiriyor, oyunlarda lag yapıyor. Hatta bazı önemli güncellemeler indiğinde otomatik olarak oyunun ortasında, yazının ortasında bilgisayarı yeniden başlatıyor. Microsoft’un bu denli baskı yapmasının sebebini bilemiyoruz ancak nasıl engelleyebileceğimizi biliyoruz.

Başlat tuşuna basıp “ayarlar” yazıyoruz.

Arama sonucunda çıkan uygulamadan “güncelleştirme ve güvenlik” ayarına giriyoruz.

Maviyle yazılmış “gelişmiş seçenekler” e tıklıyoruz.

Açılan kısımda “Güncellemeleri ertele” kutusunu işaretliyoruz.

Bu güncellemeleri bir kaç aylığına erteliyor ve sadece güvenlik güncelleştirmelerine izin veriyor. Bütün güncelleştirmeleri komple kapatmakta mümkün, ancak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Birazcık AKK’dan kâr etmek için güvenliğinizi riske atmayın. Bu erteleme olayının tek bir sorunu var, o da sistem boştayken ekrana güncelleştirme var diye bir yazı çıkarıp kapatmanıza izin vermemesi. Yapmanız gereken tek şey oradaki butona tıklayıp açılan ekranı kapatmak, o kadar. Yada güncellemeyi de yapabilirsiniz, size kalmış.

Windows güncelleştirmeleri ile ilgili değinmemiz gereken son bir konu daha var. Yine bu erteleme kutusunu işaretlediğimiz kısımda “güncelleştirmelerin nasıl verileceğini seç” ayarı var. Aslında faydalı bir şey. Ev ağınızda birden fazla güncellenmesi gereken sistem varsa, sadece bir tanesine indirip onun üzerinden hepsine dağıtmaya yarıyor. Sorun ise bu ayarın ikinci kısmında. O da internet üzerinden diğer bilgisayarlara güncelleme dosyalarını göndermesi. Bunun bize hiç bir faydası yok, zararı çok. Tamam hadi iyilik olsun, Microsoft sunucuları rahat etsin diyelim. Bizdeki 60-70kb upload hızlarıyla mümkün değil. Bu işlem yapılıyorken hiç bir şekilde online oyunlardan keyif alamazsınız. Aşırı miktarda gecikme yapar. Yani ben bu ayarın kapatılmasını öneriyorum, eğer aynı ağda birden fazla bilgisayarınız var ise pek tabi sadece kendi ağınızda aktif olması için ayarlayabilirsiniz.

Bunların dışında, akıllı telefonlarında uygulama ve sistem güncellemeleri var. Genelde varsayılan ayar olarak otomatik güncelleme olduğundan, wifi’ye her bağlandığınızda varsa gerekli güncellemeleri indiriyor. tek bir telefon sorun teşkil etmez tabi, ancak ülkemizde aileler genelde kalabalık ve en az 3 akıllı telefon kullanılıyor. Tabletlerde bu güncelleme furyasına katılıyor. Yapmanız gereken, mağaza ayarlarından otomatik güncelleştirmeleri kapatıp size sormasını sağlamanız. Böylece bir uygulamanın güncellenmesi gerekirse kendiniz tek tek yapabilirsiniz. Tamam, gereksiz bir şey, ancak kotaların ülkesinde yapacak pek bir şey kalmıyor geriye.