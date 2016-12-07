En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Gözlükleri

Teknolojik oyuncaklardan şuan en popüleri olan sanal gerçekçilik gözlükleri gerek oyun keyfi gerekse sinema keyfini en üst seviyede yaşamak isteyen kullanıcılar tarafından oldukça beğenilerek kullanılıyor. Son dönemde yükselişe geçen sanal gerçekçilik gözlüklerinden dolayı birçok firmada kendi markalarına özgü gözlükler piyasaya sürmeye başladı. Her birinin çeşitli artı ve eksileri bulunurken, hala gelişmeye devam ediyorlar. Bu içeriğimizde ise sizlere en iyi sanal gerçekçilik gözlükleri adında bir liste hazırladık.

Bu liste içeriğinde hem alınabilecek hemde cüzi miktarlardaki sanal gerçekçilik gözlüklerini bulabilirsiniz. Dilerseniz en iyi sanal gerçekçilik gözlükleri hangisi ve hangisinin ne gibi özellikleri var başlayalım.

En İyi Sanal Gerçekçilik (VR) Gözlükleri

Samsung Gear VR

Kore üretimi olan bu ürünler Samsung kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi görmüş gerek yazılım gerekse tasarım anlamında iyi bir iş çıkartan sanal gerçekçilik gözlüklerinden bir tanesi diyebiliriz. Samsung’un akıllı telefonları olan Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modelleri ile uyum içerisinde çalışan ve harici bir güç kaynağına gerek duymayan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

VR isimli oyun ve sinema konuları ile beraber çalışan ve sanal gerçekçiliği en iyi yaşatan VR gözlüklerden bir tanesi denilebilir.

Fiyat: 350- 450 TL arası

Oculus Rift

Sanal gerçekçilik gözlüğü pazarında öncü marka ve modellerden olan Oculus Rift, Palmer Luckey isimli mühendis tarafından geliştirilmiş ve 1080 x 1200 çözünürlüklü görüntü sağlayabiliyor. Kendi ile entegre olan kulaklık sistemi sayesinde kullanıcılara 3 boyutlu deneyim sağlıyor. Modele gelen son güncelleme ile beraber 360 dereceyi tam olarak yansıtabilme adına en ufak baş hareketlerini dahi algılayabiliyor.

Fiyat: 599 dolar

Paket içeriği: Kask, bağlantı kabloları, Xbox One oyun kolu, iki adet ücretsiz oyun.

PlayStation VR

Geliştiricisi Sony olan Playstation VR, Playstation 4 oyun konsolu ile beraber entegre bir şekilde çalışıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 5.7 inç OLED ekranı ile sanal gerçekçilik deneyimini en üst seviyelere çıkartıyor. Ekim 2016 tarihinde satışa çıkan model 1920×1080 Full HD çözünürlüklü görüntü verebiliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Playstation VR’ı kullanabilmeniz için Playstation 4 oyun konsolu dışında Playstation kamera ve oyun kolununda olması gerekiyor.

Fiyat: 399 Amerikan Doları, 399 Euro (Avrupa)

Paket içeriği: Gözlük ve kontrol kolları

Platform: Sony Playstation 4

HTC Vive

Tıpkı Oculuc Rift gibi güçlü bir donanım isteyen bu sanal gerçekçilik gözlük modeli üzerinde bulunan sensörleri sayesinde vücut hareketlerinizi dahi algılayabiliyor. En iyi sanal gerçekçilik gözlükleri arasında farkını ise bu noktada koyan HTC Vive modeli 2160 x 1200 çözünürlüğü ile yüksek bir kullanım deneyimi kullanıcılara sunuyor. Steam ile ortak olarak geliştirilen bu gözlük Steam’daki VR oyunlar ile beraber çalışabiliyor ve birçok oyuncu tarafından tercih ediliyor.

Fiyat: 799 dolar (vergiler hariç)

Paket içeriği: Gözlük, kontrol kolları, hareket izleme kameraları, diğer gözlük aksesuarları

LG 360 VR

Sanal gerçekçilik gözlükleri denince LG markası oldukça hafif kompakt bir gözlük ile piyasaya giriş yaptı. Tam 118 gram ağırlığa sahip bu model USB-C bağlantısı ile görüntü aktarımı yapabiliyor ve 639 ppi kalitesi ile 1080p OLED bir görüntü çözünürlüğü sunuyor. LG kalite noktasında sanal gerçekçilik gözlüğünü, 130 inçlik bir televizyonu 2 metrelik bir mesafeden izleme keyfi sunuyor.

Fiyat: 1250 – 1350 TL arası

Paket içeriği: Gözlük