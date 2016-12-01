CS:GO Güvenilir Bağlantı Hatasının Çözümü

” … eşleştirme sunucuları için güvenilir bir bağlantısı yok.” hatası son zamanlarda benim ve arkadaşlarımın başına gelmeye başladı. Türlü taklalar attıktan sonra sonunda sorunun basit bir çözümünü bulduk.

Öyle yok bilgisayara reset at, yok modemi resetle, yok yönetici olarak başlat gibi şeylerin hiç biriyle uğraşmıyoruz. Steam’ın çalışan programcıklarından birini sonlandırmamız kafi. Değil bilgisayarı, steamı kapatmaya bile gerek yok.

CS:Go açıksa kapatıyoruz.

CTRL+Alt+Delete yapıp görev yöneticisini başlatıyoruz.

“Ayrıntılar” sekmesini açıp “SteamService.exe” dosyasını sonlandırıyoruz.

Sonra tekrar oyuna girip keyfimize bakıyoruz.

Ben de ve çevremdekilerde sorunu bu şekilde çözdük, umarım sizin de işinize yarar.