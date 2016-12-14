Artık Twitter’dan Direkt Olarak Canlı Yayın Yapılabilecek

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapma olayları Twitter’dan bildiğimiz Periscope, hala popüler olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak Twitter’ın canlı yayın özelliği kendisinden ayrı olup Periscope olarak piyasaya girmesi tamda istenileni veremedi diyebiliriz. Ancak yeni gelen güncelleme ile artık direkt Twitter üzerinden canlı yayın yapılabilecek. Hem iOS hemde Android üzerinden tweet atma butonuna basınca oradan resim paylaşım kısmına basıp Live yani Canlı Yayın bölümünü görebileceksiniz.

Artık gelen bu pratiklik ile beraber Periscope uygulamasına geçiş yapmadan Twitter üzerinden canlı yayın akışı başlatmanız mümkün olacak. Canlı yayınınız yine Periscope üzerinden yapılıyor gibi gözükecek ama burada getirilen yenilik, Periscope’a geçiş yapmadan direkt Twitter hesabınız üzerinden yayın başlatabileceksiniz. Başlattığınız yayın sonrası takipçilerinize bildirim gidecek ve Periscope’a gelen yeni güncelleme ile yorumlar akarak tıpkı Facebook canlı yayınlarındaki gibi olacak.

Periscope ise kullanılmaya aktif bir şekilde devam edecek. Yani uygulama kaldırılmayacak. Sadece asıl etkinliği Twitter’a ağırlık vermek isteyen firma, Periscope’uda arka planda tutmaya devam edecek. Sosyal medya yayınlarının artmasından dolayı Twitter’ın böyle bir atağa geçtiği düşünülüyor. Yapılan bazı anlaşmalar ile beraber bazı tenis maçlarının yanı sıra çeşitli konseptlerde yayın yapılacak. Birçok markanın yüksek etkileşiminden dolayı tercih ettiği canlı yayın durumu Twitter ile yükselmeye devam ediyor. Facebook’un canlı yayınlarda gelişip yükselmesi rakipleri tarafından fark edilmişe benziyor.

Bakalım önümüzdeki güncellemelerde hem Twitter hemde Facebook, canlı yayın özelliklerine ne gibi gelişimler katacak göreceğiz.