Akıllı Ev Ürünleri İçin Yeni İşletim Sistemi: Android Things

Google’ın mobil işletim sistemi Android hali hazırda yüksek kullanım miktarlarına ulaşsada diğer yandan akıllı ev ürünleri içinde yeni hazırlıklar yaptığı belirlendi. Android Things isimli yeni işletim sistemi sayesinde güvenlik kameraları, hoparlörler ve ağ cihazları gibi ürünler bu işletim sisteminden yararlanabilecekler. Android geliştiricilerinin çalıştığı firmaların ürünlerine verilecek olan işletim sistemi bu sayede daha çabuk piyasaya ulaşacak.

Ancak bu işletim sisteminin 1.5 yıl önce var olduğunu söyleyebiliriz. Android tabanlı Brillo isimli bu işletim sistemi dahada geliştirilerek isimi değiştirilip piyasaya yeniden girmeye hazırlanıyor. Google’ın Brillo’yu internet bağlantısı bulunan akıllı ev aletleri için geliştirmişti. Şimdi ise adı değiştirilerek, geliştirilmesi kolay olan bir sistem haline getirildi. Ancak Android Things tıpkı telefonlardaki bulunan Android işletim sistemlerine benzemiyor. Daha çok ev araçlarının arkasında çalışan beyin görevi gören bir işletim sistemi olarak konumlandırılabilir.

Akıllı cihaz haline gelen ev aletleri, sistemleri karışık olduğundan dolayı sunucular aracılığı yerine arkada yer alacak böyle bir işletim sistemi ile daha kolay bir yönetime sahip olacak. Büyük ve yetenekli ürünler için gayet uygun olan bu işletim sistemi daha çok kilit, yazıcı ve fırın gibi akıllı ev aletlerinde kullanılacak. Android Things’i bir telefona bağlamak mümkün olmuyor, fakat Android ve İOS platformlu cihazlar ile entegre edilebilecek. Google, akıllı ev aletlerinin artması ile beraber pazarda Things ile daha fazla yer almayı planlıyor.

Bakalım Google yeni ürünler ve geliştiriciler için işletim sisteminde ne gibi geliştirmeler ve atılımlar yapacak göreceğiz.