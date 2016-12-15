2017’de Çıkması Beklenen Oyunlar

2016’nın sonunun gelmesi şirketlerin en çok izlenen, oynanan ve kullanılan gibi verilerininde açıklamasına sebep oldu. Bununla beraber 2017 hakkında ilk sızıntılar ve tahminlerde gelmeye başladı. Sizler için oluşturduğumuz bu listede, 2017 yılında oyuncu kullanıcıları bekleyen oyunları ve en çok merak edilen oyunları derledik. Oyun motorları ve grafikleri her yıl gelişmeye devam ederken, piyasa değerleride bir o kadar artmaya devam ediyor.

Bizde 2017 yılı içerisinde çıkacak olan yada en fazla beklenen oyunları listeledik. 2016 yılında E3, Gamescom fuarı gibi birçok oyun etkinliklerinide geride bırakırken sizler için hazırladığımız olan listeyi aşağıdan bulabilirsiniz. İşte 2017 yılında çıkacak olan oyunların tam listesi.

2017’de Çıkacak Oyunlar

God of War (2017 sonu)

Geliştirici: Sony Santa Monica

Yayıncı: Sony

Çıkış tarihi: TBA 2017

Platform: PS4

Tür: Aksiyon – Macera

Yunan mitolojisi içerikli bu oyun PlayStation 2 ve PlayStation 3 dönemlerinde piyasada adından bahsettirmiş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Mass Effect: Andromeda (Mart 2017)

Geliştirici: BioWare

Yayıncı: EA

Çıkış tarihi: TBA 2017

Platform: PC, PS4, Xbox One

Tür: Aksiyon – RPG

2007 yılında karşımıza çıkan Mass Effect oyunu ilk serileri ile oyun severlerin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise gelişmiş grafikleri ile 2017’de oyuncular ile tekrardan buluşuyor.

Shenmue 3

Geliştirici: YS Net

Yayıncı: Shibuya Productions

Çıkış tarihi: Aralık 2017

Platform: PC, PS4

Tür: Aksiyon – Macera

Geçtiğimiz seneki E3 etkinliği ile duyurulan bu oyun, bağış kapsamında 24 saat içerisinde 2 milyon dolar toplamayı başardı. Oyunun hikayesi ve içeriği şimdiden merak ediliyor.

Scalebound

Geliştirici: Platinum Games

Yayıncı: Microsoft

Çıkış tarihi: TBA 2017

Platform: Xbox One

Tür: Aksiyon – RPG

2016’da çıkması beklenen fakat çıkmayan Xbox one konsol oyunu 2017 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Arcade içerikli bu oyun grafikleri ile oyuncuların sevgisini kazanmayı hedefliyor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Geliştirici: Nintendo

Yayıncı: Microsoft

Çıkış tarihi: İlkbahar 2017

Platform: Nintendo Switch, Nintendo Wii U

Tür: RPG

Yeni zelda oyunu oynayış videoları ile şimdiden meraklandırmış durumda. Nintendo konsolları için geliştirilen bu oyun grafikleri ve yapay zekası ile oldukça beklenen oyunlar arasında yerini koruyor.

Vampyr

Geliştirici: Dontnod

Yayıncı: Focus Home Interactive

Çıkış tarihi: TBA 2017

Platform: PS4, Xbox One, PC

Tür: Aksiyon – RPG

1918 yılının Lodnras’ında geçen bu oyun bir vampirin hikayesini ele alıyor. Farklı evren yapısı ve ilk çağ durumları ile dikkat çeken bir oyun olarak 2017 yılında çıkması bekleniyor.

The Walking Dead

Geliştirici: Overkill

Yayıncı: Starbreeze, 505 Games

Çıkış tarihi: İkinci Yarı 2017

Platform: PS4, Xbox One, PC

Tür: Aksiyon – Multiplayer

Milyonlarca hayranı olan The walking dead dizisinin oyunu olarak piyasaya girmeye hazırlanıyor. Co-Op oyun olarak aksiyon içerikli bu oyun Overkill tarafından hazırlanıyor. Ayrıca dizinin yapımcısı olan Robert Kirkman ise oyuna direkt olarak yatırım yaptı diyebiliriz.