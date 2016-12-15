2017’de Çıkması Beklenen Oyunlar

2016’nın sonunun gelmesi şirketlerin en çok izlenen, oynanan ve kullanılan gibi verilerininde açıklamasına sebep oldu. Bununla beraber 2017 hakkında ilk sızıntılar ve tahminlerde gelmeye başladı. Sizler için oluşturduğumuz bu listede, 2017 yılında oyuncu kullanıcıları bekleyen oyunları ve en çok merak edilen oyunları derledik. Oyun motorları ve grafikleri her yıl gelişmeye devam ederken, piyasa değerleride bir o kadar artmaya devam ediyor.
Bizde 2017 yılı içerisinde çıkacak olan yada en fazla beklenen oyunları listeledik. 2016 yılında E3, Gamescom fuarı gibi birçok oyun etkinliklerinide geride bırakırken sizler için hazırladığımız olan listeyi aşağıdan bulabilirsiniz. İşte 2017 yılında çıkacak olan oyunların tam listesi.
2017’de Çıkacak Oyunlar
God of War (2017 sonu)
Geliştirici: Sony Santa Monica
Yayıncı: Sony
Çıkış tarihi: TBA 2017
Platform: PS4
Tür: Aksiyon – Macera
Yunan mitolojisi içerikli bu oyun PlayStation 2 ve PlayStation 3 dönemlerinde piyasada adından bahsettirmiş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Mass Effect: Andromeda (Mart 2017)
Geliştirici: BioWare
Yayıncı: EA
Çıkış tarihi: TBA 2017
Platform: PC, PS4, Xbox One
Tür: Aksiyon – RPG
2007 yılında karşımıza çıkan Mass Effect oyunu ilk serileri ile oyun severlerin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise gelişmiş grafikleri ile 2017’de oyuncular ile tekrardan buluşuyor.
Shenmue 3
Geliştirici: YS Net
Yayıncı: Shibuya Productions
Çıkış tarihi: Aralık 2017
Platform: PC, PS4
Tür: Aksiyon – Macera
Geçtiğimiz seneki E3 etkinliği ile duyurulan bu oyun, bağış kapsamında 24 saat içerisinde 2 milyon dolar toplamayı başardı. Oyunun hikayesi ve içeriği şimdiden merak ediliyor.
Scalebound
Geliştirici: Platinum Games
Yayıncı: Microsoft
Çıkış tarihi: TBA 2017
Platform: Xbox One
Tür: Aksiyon – RPG
2016’da çıkması beklenen fakat çıkmayan Xbox one konsol oyunu 2017 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Arcade içerikli bu oyun grafikleri ile oyuncuların sevgisini kazanmayı hedefliyor.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Geliştirici: Nintendo
Yayıncı: Microsoft
Çıkış tarihi: İlkbahar 2017
Platform: Nintendo Switch, Nintendo Wii U
Tür: RPG
Yeni zelda oyunu oynayış videoları ile şimdiden meraklandırmış durumda. Nintendo konsolları için geliştirilen bu oyun grafikleri ve yapay zekası ile oldukça beklenen oyunlar arasında yerini koruyor.
Vampyr
Geliştirici: Dontnod
Yayıncı: Focus Home Interactive
Çıkış tarihi: TBA 2017
Platform: PS4, Xbox One, PC
Tür: Aksiyon – RPG
1918 yılının Lodnras’ında geçen bu oyun bir vampirin hikayesini ele alıyor. Farklı evren yapısı ve ilk çağ durumları ile dikkat çeken bir oyun olarak 2017 yılında çıkması bekleniyor.
The Walking Dead
Geliştirici: Overkill
Yayıncı: Starbreeze, 505 Games
Çıkış tarihi: İkinci Yarı 2017
Platform: PS4, Xbox One, PC
Tür: Aksiyon – Multiplayer
Milyonlarca hayranı olan The walking dead dizisinin oyunu olarak piyasaya girmeye hazırlanıyor. Co-Op oyun olarak aksiyon içerikli bu oyun Overkill tarafından hazırlanıyor. Ayrıca dizinin yapımcısı olan Robert Kirkman ise oyuna direkt olarak yatırım yaptı diyebiliriz.
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