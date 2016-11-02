Facebook kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelin yeni projelerini gün yüzüne çıkartmaya devam ediyor. Oyun kısmında, belli bir süre önce Farmville ve buna benzer çiftçi oyunları ile yükselişe geçmişti. Ancak Facebook üzerinden oyun oynamanın eskisi gibi popülerliği kalmadığından dolayı bu konu ile alakalı Facebook Gameroom adında yeni platform gözüktü. Peki Facebook Gameroom nedir? Facebook Gameroom sadece PC platformları için çıkartılmış kısmen VR uyumlu bir oyun platformu diyebiliriz. Bu uygulama ile Facebook olmadan dahi oyun oynamanız mümkün olacak.

Facebook Gameroom, Facebook oyunları ve oyuncuları için geliştirilmiş 3D oyun motoru desteği sunan bir programdır. Gameroom’u yükleyerek yüzlerce oyuna ücretsiz erişebilirsiniz. Unity, web ve mobil tabanlı oyunlar mevcuttur.

Facebook Gameroom Detayları

Facebook Gameroom’da 3D oyun motoru kullanılıyor ve Facebook hesap bağlantısı gerçekleştirerek oyun oynayabiliyorsunuz. Arayüzü oldukça sade ve anlaşılır olan Facebook Gameroom’da birçok oyun bulunuyor. Facebook Gameroom nedir sorusunun ardından Facebook, Facebook Gameroom’u çıkartmasının başlıca nedenlerinden biri ise bilgisayarlardaki oyun deneyimini arttırmaya yönelik olduğu düşünülüyor.

Barındırdığı oyunlar dolayısıyla henüz Steam’a rakip olacak bir platform gibi gözükmüyor. Valve’nin Steam üzerindeki başarısı Facebook’un bu anlamdaki en büyük eksilerinden biri oluyor. Facebook Gameroom ile dilediğiniz oyunları oynayıp istediğiniz oyunlardan bildirim almanız olanak sağlanıyor. Facebook Gameroom içerisinde bulunan oyunları üçe ayırırsak bunlar web tabanlı oyunlar, unity motorlu oyunlar ve mobil oyunlar olmak üzere ayrılmaktadır.

Facebook Gameroom uygulaması bunlardan ibaret. Temiz ve basit arayüzü ile çeşitli oyunlarıyla beraber kullanıcılara sunuldu. Bakalım facebook, oyun platformundaki bu atılımı ile ilerleyen zamanlarda dev firmalara rakip olabilecek mi göreceğiz.