Facebook’un yeni oyun platformu Gameroom Nasıl Kurulur? Detayları neler bakalım..

Sosyal medya lideri Facebook, geçtiğimiz günlerde yeni platformu olan Facebook Gameroom’u duyurmuştu. Bu konu ile alakalı Facebook Gameroom nedir? Yazımızada tıklayarak ulaşabilirsiniz. Facebook gameroom ile facebook üzerinden oyun oynamayı seven veya alışkanlık haline getirmiş kullanıcılar için basit bir çözüm diyebiliriz. Tüm oyunları web haricinde böyle bir uygulamada toplaması akıllara Steam’a rakip olabilecekmi sorularını getirmedi değil.

Ancak Facebook oyun kalitesi olarak 3D altyapılı veya webtebanlı oyunları hanesinde barındırdığı için bu durumun şuan için söz konusu olduğu düşünülmüyor denilebilir. 1.75 milyar kullanıcısı bulunan Facebook oyun konusunda kullanıcılarını Gameroom uygulamasına yönlendirerek o platformda gelişime gidebilir. Ancak 125 milyonluk Steam platformuda barındırdığı üst seviye kaliteli oyunlar ile tahtından hiç inecek gibi de durmuyor.

Facebook Gameroom Nasıl Kurulur?

Facebook Gameroom nedir? Ardından facebook gameroom’un nasıl kurulduğu hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik. Bu seçenekleri adım adım olarak gösterirsek daha anlaşılır bir hal olacaktır.

İlk öncelikle www.facebook.com/gameroom adresine girelim.

adresine girelim. Gelen ekranda Şimdi Yükle ibaresine tıklayarak uygulamayı indiriniz.

ibaresine tıklayarak uygulamayı indiriniz. Windows 7 ve üstünde bir işletim sistemine sahipseniz rahat bir şekilde çalışacaktır.

ve üstünde bir işletim sistemine sahipseniz rahat bir şekilde çalışacaktır. İndikten sonra çift tıklayarak çalıştırınız.

çalıştırınız. Kısa bir yükleme işlemi ardından Facebook Gameroom uygulamanız hazır olacaktır.

Facebook Gameroom nasıl kurulur dedik ve detaylıca anlattıktan sonra, Facebook Gameroom ile neler yapabileceğinize bakalım. Uygulamaya girdikten sonra sizlere giriş yapma ekranı karşılayacaktır. Burada varolan bir facebook hesabı ile oturum açınız. Uygulama içerisinde, oyun oynarken bir yandan Facebook üzerinde canlı yayın gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama içerisinde kategorilere ayrılmış oyunların yanı sıra daha önce oynadığınız oyunların listesinin bulunduğu alanı göreceksiniz. Ayrıca sağ üst köşede bulunan dünya ikonu ile bildirimler kısmına ulaşabileceksiniz. Facebook oyun dünyasınada Gameroom özelliği ile giriş yaptı, bakalım ilerleyen güncelleme ve yenilikler ile daha ne gibi platformlarda adını duyacağız göreceğiz.