Kullanıcılar arasında para aktarımı ATM ve bankalar yolu ile gerçekleşiyor. Bu nokta oldukça güvenli olsada bazı maliyetleri bakımından kullanıcılar tarafından tercih edilmediğide olabiliyor. Bankaların en çok şikayet edildiği nokta ise, hesağ işletim ücret, eft ücret ve kart aitdatı gibi 6 ayda bir 80-100 TL gibi bir kesinti yapıyor. Bu kesintiler birçok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanmazken, ayrıca yasal olmadığıda belirtiliyor. Ancak bankalar yaptığı açıklamalar ile bunun legal bir yol olduğunu söylüyorlar.

Birçok bankada hesabınız ve kartınız var ise yıllık asgari ücreti gibi miktarlar aidat olarak kullanıcılardan kesiliyor. Bu içeriğimizde ise eft ücreti almayan bankalar hakkında detaylı bir yazıdan bahsedeceğiz. Yapılan her işlemde bir ücret kesen bankalar daha çok Havale ve Eft gibi işlemlerde ücretler kesiliyor. Sürekli olarak banka işlemleri ile uğraşıp, eft ve havale gibi işlem yapanların ücret ödememesi adına eft ücreti almayan bankalar listesini derledik.

EFT Ücreti Almayan Bankalar

Enpara



Finansbank’a bağlı olarak çalışan vadesiz TL hesabı diyebiliriz. Enpara bu noktada kart aidatı, hesap işletim ücreti gibi birçok işlemde ücret almamaktadır. EFT ve havale gibi işlemlerinde bedava olduğu bu kart finansbank ATM’leri üzerinden kullanılmaktadır. EFT ücreti almayan bankalar arasında gerek avantajları gerekse çeşitli özellikleri bakımından tercih edilesi bir kart konumunda.

Enpara ile döviz hesabı açarak TL haricinde döviz satın alabilir ve TL’ye çevirme işlemleride yapabiliyorsunuz. Bunlar dışında online alışverişlerde kullanılan bu kart gerçekten karlı ve avantajlı diyebiliriz.

Kuveyt Türk



Bu sistem ile TL, Dolar ve Euro gibi çeşitli hesaplar açabilmektesiniz. Bu gibi hesap açımlar tamamen ücretsiz olarak belirlenmiştir. EFT ve Havale’ninde bedava olduğu bu kart ile çeşitli alışveriş ve işlerinizi yapabilirsiniz. Eğer altın yatırımı yapıyorsanız, Kuveyt Türk hesabınıza gram hesabından altın yatırabilir alabilirsiniz. Dilerseniz altın kasanızdaki gram altını TL olarak çevirebilirsiniz.

EFT ücreti almayan bankalar arasında döviz ve altın gibi çeşitliliği bulunan bu kartı tercih edebilirsiniz. Döviz çevirim işlemi yaparsanız, hafta sonları 100 dolarda 15 TL fark olduğunu belirtelim.

CEPTETEB



TEB yani Türkiye Ekonomi Bankasına bağlı olarak çalışan bu sistem tıpkı ENPARA özellikleri taşıyor. Kart aidatı, hesap işletim ücreti, havale ve EFT gibi ücretler tamamen bedava olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca TL harici olarak paranızı döviz olarak çevirebiliyor, yatırıp çekebiliyorsunuz.