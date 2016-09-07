RiotLauncher.dll Hatası ve Çözümü

League of Legends tarihinde daha önce de görülmüş ancak sonraları pek kimseye kendini göstermeyen riotlauncher.dll hatası bir kaç yama önce tekrar kendini göstermeye başladı. Özetle, sunucu değişikliği yaptığınız zaman tekrar aynı dll dosyasını yerine atmanızı istiyor. Çözümse oldukça basit.

-İlk önce buraya tıklayarak çalışan dll dosyasını indirmeniz gerekiyor.

-Daha sonra C:\League of Legends\RADS\projects\lol_game_client\releases yolunu izleyin. Burada birden fazla klasör olabilir. En yüksek sürüm numarasına, genelde en alttaki olur, sahip olan klasörü açın.

-Buradan da Deploy klasörünün içine vermiş olduğum dll dosyasını atmanız halinde sorununuz büyük ihtimalle çözülecektir.

Eğer sık sık sunucu değiştirmeniz gerekecekse bu dosyayı ayrı bir yerde saklayın. Tekrar aynı hatanın alınması durumunda yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak sorunu çözebilirsiniz.