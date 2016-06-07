CS:GO FPS Arttırma – En iyi Grafik Ayarları

Tamam, yetenek önemli, ama önce hedefi görmek gerek, en iyi şekilde. Counter Strike: Global Offensive, bilindiği üzere eski bilgisayarlarda bile olabildiğince yüksek fps vermek üzere yapılmış bir oyun. Bu yazıda işin detayına inip bir kaç püf nokta paylaşacağız. En yüksek FPS değerini, en iyi görüntü kalitesiyle buluşturmaya çalışacağız. Buradaki bütün veriler 3kliksphilip youtube kanalından, Framerate VS Quality adlı videodan özetlenip türkçeye çevrilmiştir. İngilizcesi iyi olan arkadaşlara daha detaylı bilgi için buraya da bakmalarını tavsiye ederim. Şimdi;



İlk olarak bilmemiz gereken, FPS’nin ne olduğu ve CS:GO’ya nasıl yansıdığı. “Framerate per second” yani saniye başına gösterilen kare sayısı. Bu bir monitör özelliğidir ve piyasada yaygın olarak bulunan, ucuz olan monitörler 60hz, yani saniyede 60 kare gösterebilme kapasitesine sahiptir. Kesenin ağzını açarsanız 120hz ve 144hz değerinde olanlarda var ancak onlar şimdilik konu dışı. Normal şartlar altında, ekran kartı, monitörle aynı oranda kare sayısı üretip görüntüyü düzgün vermek ister. Aksi halde ekrandaki görüntü kesik, hatalı olur. Bunu V-Sync adı verilen bir yazılımsal müdahele ile yapar. Ancak bu mudahele yüzünden yapılan harakette gecikme olur. Nişan almak için fareyi çevirdiğinde görüntünün sonradan gelmesinden bahsediyorum burada! Özellikle CS:GO gibi rekabetçi bir oyunda bu kabul edilemez bir şey. V-Sync dışında kalan tek ücretsiz yöntemse ekran kartının üretebildiği kadar FPS üretmesini sağlamak ve kaba tabirle “karelerin monitörün gösterdiği karelerle denk düşmesini ummak“.

Yeşil çizgiler ekran kartınca üretilenleri, maviler ise monitörün o anda göstermekte olduğu kareyi temsil ediyor. Şimdi, eğer ekran kartı zayıfsa ve monitörün istediği fps’yi sağlayamıyorsa ve ya hemen üstünde bir değer veriyorsa, monitör efendi kendi gösterdiği kareye en yakın olanı seçip onu gösteriyor. Böyle bir durum yaşandığında, aslında artık orada olmayan bir adamı vurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Hani o adamı vurduğunuzu görüyorsunuzya, hah! İşte o zaman mermi sıyırıp geçmiş oluyor.

Bu sorunun 2 farklı çözümü var. Birincisi, Nvidia tarafında G-sync, AMD tarafında Free-SYNC adını taşıyan teknolojilere sahip monitörlerden edinmek ve oyunu en az monitör kadar fps değeri vererek oynatacak bir ekran kartı almak ki, fiyatları aşırı ve gereksiz pahalı. İkincisiyse, güçlü bir ekran kartıyla alabildiğin kadar FPS almak. Yukarıdaki grafikte de bu durum gösteriliyor. Zira ekran kartı ne kadar kare üretirse ekrana yansıması için seçilen görüntünün, ekranın desteklediği aralığa yakın olma ihtimali o kadar artıyor. Yani özetle, evet, farkeder. Hatta daha iyidir bile diyebiliriz. 300 FPS alabiliyorsanız, 150‘den daha doğru görüntüler görürsünüz.

İşin birde işlemci kısmı var. Masaüstünde, Core2Duo yada Amd Athlon gibi tarihi eser niteliği taşıyan işlemcilere sahipseniz, en iyi ekran kartını almanız bile size yaramayacaktır. Onlarında değişme vakti gelmiş demektir. Laptopda ekran kartı değişimi olmamakla birlikte, ekran kartı içeren modellerin 4-6 yıl, onboard ekran kartıyla çalışanlarınsa 2-3 yıl kadar ömrü var. Daha eski modeller size ancak eziyet çektirir.

Yavaş yavaş grafik ayarlarını açıklamaya geçelim. Demin yukarıda bahsettiğim videoda Philip(filip) reis gerekli bütün testleri bizim için yapıyor. Testleri inferno ve dust2 haritasında yapıyor. Genelde en çok oynanan maplar da bunlar zaten. Buna göre:

-Çözünürlük: Ekran kartınız iyiyse çok düşürmenin bir alemi olmamakla birlikte eski kartlara can çekiştiren, büyük bir FPS düşmanıdır.

-Evrensel Gölge Kalitesi: FPS’yi katleden bir numaralı etmen. Olabildiğince düşürmek en büyük FPS artışını sağlayacaktır.

-Model/Doku detayı: Neredeyse hemen hiç performans düşüşü yaşatmıyor. Bu ayarı yüksek’te tutabilirsiniz.

-Efekt ve Shader Detayı: Patlayan yanıcılar, sis bombaları FPS’yi düşürüyorsa bu ayarları düşürmeniz şart ancak, bunları en yükseğe çektiğinizde özellikle yanıcı bombanın siyah dumanında birazcık azalma oluyor. Yani görüşünüz daha net oluyor.

-Çoklu CPU Kullanımı: Olmazsa olmaz, FPS’yi doğrudan yükselten bir ayar. Özellikle AMD FX model işlemcilerde geçerli. Burada eklemek istediğim bir şey daha var. Oyunun yapıldığı source engine denen aptal oyun motoru, işlemcilerdeki çekirdek sayısını eksik görüyor. Örneğin benim FX8320 işlemcimi 8 çekirdek olduğu halde 4 olarak görüyor. Hal böyle olunca kalabalık sahnelerde aşırı fps düşüşleri oluyordu. Çözümü ise basit. Steam oyun kütüphanenize gelip oyunun üstüne sağ tıklayıp “özellikler” diyoruz. Burada “Başlatma seçeneklerini ayarla” kısmına, “-threads 8” yazıyoruz. Benimki 8 çekirdekli olduğundan 8 yazdım. Sizde işlemcinize göre bu değeri değiştirmelisiniz. Önceden GTX 960 ekran kartıyla, 10vs10 durumunda 60’lara kadar düşen FPS, şimdi 100’lerin altına inmiyor. Tabi ekran kartını ve işlemciyi %100 kullansa bu sorunların hiç biri olmayacak. Bozuk oyun işte, n’olcak!

-Keskinliği Yumuşatma Modu: Biraz FPS kaybına yok açmakla birlikte, düşük çözünürlükteki bulanık görüntüyü biraz daha netleştirmesinden ötürü en azından 2x MSAA‘da olmasını tavsiye ediyorum.

-Doku Filtreleme Modu: Hemen hemen hiç performans kaybı yaşatmadığından en yüksekte tutmaktan zarar gelmez. Bu ayar uzaktaki nesnelerin net görünmesini sağlıyor ki bunu ekran kartı belleği ile yapıyor. 1GB ve yukarısında bir ekran kartınız varsa hiç sorun yaşamazsınız.

-FXAA Keskinliği Yumuşatma: Normal keskinliği yumuşatma modundan farklı olarak, görüntüyü tahmini olarak düzeltir ve hemen hemen hiç FPS kaybı yaşatmaz ancak, görüntüde bulanıklaşma yaptığı için genelde kimse bu ayarı aktif etmiyor. Akıllıca.

-Dikey Eşitleme: Deminde yukarıda bahsettiğimiz V-SYNC bu oluyor işte. Hiç bir şekilde açılmasını tavsiye etmiyorum. Dünyanın en iyi bilgisayarında bile gecikme yapar. Gerek yok.

-Haraket izi: Motion blur olarak tanıdığımız ayar. görüntüyü bulanıklaştırmaktan başka bir halta yaramadığından ötürü kullanılmıyor. Yarış oyunlarında güzel sonuç veriyor, doğru. Ama CS’ci adama göre değil.

Özetlersek eğer, çok eski bir sisteminiz varsa yada alabildiğine yüksek fps istiyorsanız, bütün ayarları en aşağıya çekmekten başka hiç bir çareniz yok. Ancak biraz iyi bir sisteminiz varsa ve optimal performans almak istiyorsanız, Gölge ve Shader ayarlarını kısıp keskinliği yumuşatma ayarını en az 2x MSAA yapabilirsiniz. Model/ doku detayını yüksekte tutabilirsiniz. Tavsiye ettiğim çözünürlük ise, profesyonellerinde kullandığı 1280×1024, yada gücü yetmiyorsa 1024×768. Tabi bu ayarlar için “görüntü oranı”nı “Normal 4:3” olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ama bunu yaptığınız zaman da laptop ekranları tam ekran olamayabiliyor. Kenarda kalan siyahlıklar insanı sinir küpü yapıyor doğrusu…

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