CS: GO Daha Hızlı Rütbe Atlamak

Her zaman birinci oluyorsun, sürekli 5 kişiyi de öldürüp EDO alıyorsun, rehineleri kurtarıp duruyorsun, her attığın kafa, her oyun bıçak takıyorsun ancak, hala rütbe alamıyorsun. Neden? Gelin anlatalım.

Öncelikle, geçen aylarda değişen rütbe hesaplama sistemiyle, artık rütbe atlama olayı dahada zorlaştı. Önceden oyuncu kitlesinin büyük çoğunluğu Nova 4 – Efsanevi Kartal arasında gelip gidiyordu. Şimdiyse bütün rütbe sistemi dengeli bir dağılıma sahip, resimde gördüğünüz üzere. Yani artık eskisi gibi hızlı hızlı atlayıp bir malubiyet sonrasında rütbe düşmek gibi bir durum söz konusu değil. Tam zıttına, işler daha ağır ilerleyecek. Bu ön bilgiyi de verdiğimize göre, artık nasıl daha hızlı rütbe atlayacağımıza geçebiliriz.

İlk olarak, şunu bilmenizde yarar var. Bütün düşman takımını tek başına öldürmek, ne bileyim, hepsini bıçaklamak falan, bir şeyi değiştirmiyor. Eninde sonunda iş aldığınız yıldızlarda, yani “en değerli oyuncu” puanına bakıyor. Tab’a bastığınızda ismimlerin en sağında gözüken sarı ufaklıklardan bahsediyorum. Onlar bizim katlayıcı bonusumuz.

Bir el bittiğinde, her oyuncuya belirli bir puan verilir. El kaybındaysa aynı puan kadar kayıp edilir. Basit olması açısından, bu puanı 100 olarak varsayalım. Sayıların temsili olduğunu aklımızdan çıkarmadan; diyelimki ilk eli kazandınız. Takımınızdan biri bir yıldız kazandı. Hepinize 20’şer puan dağıtılır ve o yıldızı alan oyuncuya ekstradan bir 5 puan daha verilir. El kaybettiğinizdeyse 20’şer puan eksiltilir. Ama farkettiğiniz üzere, o verilen +5 puan hala durmaya devam eder. Bu şekilde sürekli yıldızları toplamanız halinde, berabere biten bir oyunda bile rütbe atlama şansınız olacaktır. Buna ek olarak, sizden yüksek rütbelilerle oyuna girdiğiniz zaman, verilen 100 puan en düşük olana en büyük pay verilecek şekilde dağıtılır. 2 üst rütbedeki eleman 15 puan alırken siz 25 alırsınız gibi.

Peki bu yıldızları nasıl toplayacağız? Şöyle ki, bomba kurmak-imha etmek ya da rehine kurtarmak, her halukarda size o yıldızı verir. Bu şartlar sağlanmıyorsa en çok adam vuran yıldızı hak eder. Sayılar eşitse asist sayısına, o da eşitse ölüm sayısına göre verir. Tüm bunlar eşitse, bundan sonrası benim tahminim, karşı takımdan kaçıncı düşmanı vurduğuna göre değişiyor olabilir.

Tüm bu bilgilerin ışığında sevgili dostlar, işte hızlı rütbe atlama yöntemimiz!

Sizden yüksek rütbelilerle bir ekip oluşturulup oyuna girilir. Bütün bombaydı, rehine kurtaymaydı görevleri size bırakılır. Hızlı gelen rütbelerin tadı çıkartılır. Tabi eğer yeteneğiniz yoksa ve taşınarak yükseldiyseniz, tek başınıza girmeye kalktığınızda yükselen yıldızınız yere çakılabilir.

Peki, tek başınıza giriyorsanız ne yapmanız lazım? Basit, dua edeceksin. Malesef oyunun kitlesi “toxic” diye tabir edilen gereksiz insanlarla dolu. Bunlardan bazılarına denk gelmediğiniz sürece, bomba taşıma görevlerinin üzerine atlamanız yeterli olacaktır.