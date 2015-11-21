No Game No Life 2. Sezon Ne Zaman Gelecek?

Popüler anime serilerinden biri olan No Game No Life’ın ikinci sezonu ne zaman çıkacak? Kesin bir tarih bulunmamakla birlikte, bulduğumuz ipuçları ışığında sizler için yakın bir tahmin yapabiliriz. Tahminlerde geçecek olan cilt kelimesi ingilizceden çeviri. Aslında “Volume” olarak geçiyor. Yanı buradaki bir cilt 3-5 bölümlük sıradan ciltler gibi değil. Tam bir sezonu kapsıyor.

İlk olarak, bir rivayete göre, anime sadece Light Novel serilerini satabilmek için başlatılmış. Yani asıl amaç animeden para kazanmak değilde, ilgiyi Light Novel’lerin üzerine çekmekmiş. Etkisi olmuş olmalı ki, geçtiğimiz temmuz ayının 27’sinde 7. cilt’ini çıkardılar. 8. cilt ise 2015 sonu veya 2016 ocakta çıkacak gibi görünüyor. Gayet mantıklı bir rivayet doğrusu.

İkincisi, anime ilk olarak mangadan uyarlandı ve manganın ikinci cildi henüz çıkmadı. Malumunuz japonya’daki anime ve manga tüketimini göz önünde bulundurursak, arayı soğutmaları hiç doğru olmaz. Bu noktada şu rivayet bize arka çıkıyor.

“2016 sonbaharında manganın 2. cildinin yayınlanması bekleniyor. 2016’nın sonlarına yada 2017’nin başlarına doğru da anime vizyona girebilir.”

Valla inanırım. Zira geçmişteki diğer animelere baktığımızda da aynı sonucu görüyoruz. One Piece, Fairy Tail gibi dev serilerin yaptığı gibi, mangayı yakaladıklarında filler’e sokmak yada ertelemek gibi bir lüksleri olmadığı için, en azından yapmaları gereken en mantıklı iş bu.

Kısacası, en iyimser ihtimalle 2016 çerçevesinde yeni sezona başlayacağız. Ancak yapımcılar ne düşünür, orasını bilemeyiz. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Yada kulağınıza çalınan rivayetler? Varsa yorumlar üzerinden belirtebilirsiniz.

Güncelleme: Mangaka Yuu Kamiya’nın bazı çizimlerindeki karakter pozlarının çalıntı olduğuna yönelik iddialar var. Bu sebepten ötürü açılan dava nedeniyle, her şey hazır olsa bile, eğer dava olumsuz sonuçlanır veya sonuçlanmazsa yeni sezon gelemeyecek. Ne yaptın be Sensei… 🙁

Bir diğer güncelleme: Bütün bu olumsuzluklara rağmen yeni sezondan önce bir movie geleceği açıklandı. Tarihi henüz belli değil ancak 2017 içerisinde çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Pek tabi bu sinemalara çıkacağı tarih. Yani çıksa bile bizim izlememiz için daha bi beş ay geçmeli ki BlueRay CD’si çıkıp çevrilsin…