Video Boyutunu Kaliteyi Bozmadan Azaltmak

Herkesin yanlış bildiği, karıştırdığı bir noktayı aydınlatmak istiyorum. Her hangi bir videonun boyutunu, kalitesini etkilemeden düşürmek mümkün mü? Çoğuna göre hayır. Ama cevap şu, neredeyse evet. Nasıl mı? Her bir Frame(çeyçeve, kare, artık ne derseniz)’yi tek tek işleyerek. Halihazırda kullanılan yöntemler, videonun tamamını aynı bit rate oranında sıkıştırmak şeklinde işliyor. Ancak bundan 15 kat daha uzun sürsede, her bir kareyi tek tek işlemek, yani hepsine gerektiği kadar frame rate vermek işleri çözüyor. “Hadi oradan, büyük firmalar niye kullanmıyor bunu o zaman?” Diyenler çıkabilir. Benim fikrime göre, ki mantıklı olanda bu, kimse fazladan işlem gücü, dolayısıyla elektrik, dolayısıyla maliyet istemiyor. Kaldıki depolama alanı işlem gücünden kat ve kat daha ucuza mal edilebiliyor. Bu, işin meraklısına, arşivcisine yarayan bir şey sadece.

Peki Nasıl Olacak Bu Sıkıştırma?

-Şuradan Handbrake yazılımını indirin.Tamamen ücretsiz. Nasıl yapacağımıza gelirsek:

● Programı yükleyip açın.

● Şu ayar dosyasını indirin.

● Programın sağ al kenarındaki options’tan import’u seçin.

● İndirmiş olduğunuz ayar dosyasını seçin.

-Ayarlar kaydedildi. Şimdi, istediğimiz anime videosunu küçültebiliriz. Bunun için:

● Videoyu programa sürükleyin.

● Yan taraftan 720pAnime ayarını seçin.

● Browse tuşuyla, oluşacak yeni videonun kaydedileceği yeri ve adını yazın.

● Üstteki start düğmesine basın.

Bu kadar. Burada sıkıştırdığım anime videoları için kullandığım ayarları verdim. Normal bir film dosyasını işlemek istiyorsanız sadece x264 tune kısmını film olarak değiştirin.

Ne Kadar Sürecek?

Ne kadar uzun işlerseniz, o kadar iyi…

Bu sizin işlemcinize göre değişir, örneğin bende FX 8320 model işlemci var. Orta seviye bir işlemci. Bununla, 24 dakikalık videoyu, videodaki ekşına bağlı olarak ortalama 1 saat 20 dakikada sıkıştırabiliyoruz.. Normal, direk küçültme işlemi ise 5 dakika. Bilmem anlatabildim mi aradaki farkı. İşlemci modelinizi yorum olarak atarsanız size tahmini bir süre verebilirim.

Kalite Neden Bozulmuyor?

Bozulmuyor demek yanlış olur. ama iddia ediyorum gözünüzle seçemeyeceksiniz. Buna şöyle bir örnekler verelim. Kodlama işlemini resim boyamaya benzetelim. Çok güzel iki resim çizdiniz. İkisini de Boyuyorsunuz. Birini 5 dakika da, diğerini 1.30 saatte boyuyorsunuz. Hangisi daha güzel sonuç verir? Bit rate’yi de kalem olarak ele alalım. Bin tane resminiz var diyelim. Birini 10 tane kalem kullanarak boyadınız ve çok güzel oldu, kalan 999 tane resmide aynı sayıda kalemle boyamaya kaltınız. Ancak bazılarında, normali kadar güzel olması için 50 kalem kullanmanız gerekiyordu. Bu yüzden o kısımlar saçma bir hal aldı. Burdaki saçma hal videolardaki haraketli sahneleri temsil ediyor tabii.

Ayar Dosyasında Neler Vardı?

Bu kısım meraklısına.

Öncelikle sesin bit rate’sini 128 olarak ayarladık, zira internetten izlediğiniz bütün animel videolarında bu böyle. Mail ve VK’da böyle en azından. Film dosyalarında bunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Audio sekmesinden geçerli ses parçasının bit rate’sini yükselterek kaliteyi arttırabilirsiniz.

Videonun bit ratesini, karedeki harakete göre otomatik belirleyen Constant Quality ayarını kullandık. Program sahibinin açıklamasına göre, HD ve FullHD videolarda bu ayarı 20-23 arasında tutmak, daha düşük kalitedekileri ise 18-20 arasında tutmamızı önermiş. Bizde buna uyduk ve 720p videolarda kullanmak üzere ayarı 22’ye getirdik. 1080p’ de de 21 yada 22 kullanmanızı öneririm.

Video codec yani kodlayıcımızı h.264 seçtik. Bir kaç sene içerisinde h.265 tamamen yerine oturacak, o zamana kadar h.264 kullanmaya devam. Hem h.265 daha sadece bilgisayarları destekliyor. Diğer medya cihazlarının çoğunda çalışmayacaktır.

FPS’yi orjinal kaynaktaki gibi bıraktık.

En önemli kısım, optimise video kısmı. Burada kodlayıcımızın çalışma performansını seçtik. Preset’i sola kaydırdıkça dandik ama hızlı, sağa kaydırdıkça kaliteli ama yavaş kodlama yapıyor. Biz burda en sağa dayandık ve en kaliteli şekilde işlemesini söyledik. Bu sebeple çok yavaş işliyor. Hemen altındaki tune ayarındanda “animation” u seçtik, böylece kodlama işini animasyonu temel alarak yapacak.

Uğraşın, deneyin, sonra gelin teşekkür edin.

Yahari ore no… Diye giden, hachiman’lı anime videosunun örnek indirme linki,

2. sezon 10.bölüm: Mediafire

Orjinali 336mb.

Sıkıştırılmış boyutu 130mb.

Kuroko no basket’ten de 3. sezon 20 bölümü aynı ayarlarla denedim. O da normalde 330mb’ken işlenmiş hali 203mb’a kadar ancak indi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kuroko gibi ekşının fazla olduğu anime videoları daha az sıkıştırılabildi. Hachiman’lı anime videosu ise neredeyse sıfır aksiyon içerdiğinden, haraketli sahne az olduğundan çok daha fazla sıkıştırılabildi. Merak ettiğiniz, karşı çıktığınız, yada atladığımı düşündüklerinizi bildirin, her türlü yoruma açık bir yazı bu. Arada tabi ki kalite farkı var ancak, ne gözünüzle, nede videoyu durdurup bu farkı göremeyeceksiniz. Belki 100 küsür ekran bir tv de 720p anime izlemeye kalkışırsanız aradaki farkı görebilirsiniz. Bunlar varya tam telefonda izlemelik.