CS Go Lag Sorununun Çözümü

Online Fps oyunlarında başımızın belasıdır lag sorunları. En çok da CS’de yaşarız bu sorunu. Karşı oyuncudan daha iyi olsanız bile, onun pingi sizden daha az olduğunda, her zaman bir adım önde olur. Bu sorunu tamamen gidermek pek mümkün olmasa da, elimizden geldiğince azaltabiliriz. Bunun için en temelden, komplike ayarlara doğru ilerleyerek gideceğiz.

Gereksiz Bütün Uygulamaları Kapatın

Ekranın alt kısmındaki çubuğa, görev çubuğu denir. En sağda, saatin hemen yanında, çalışan uygulamalar gözükür. Örneğimiz CS:Go olduğu için onun üzerinden anlatalım. Oyunun çalışması için Steam şart. Sanal ses kartınız varsa onun uygulaması da durabilir. Onun dışında, orada yer alan bütün gereksiz uygulamaları kapatın. Hangisinin hangi sebeple internetinizi meşgul ettiğini bilemezsiniz. Ya da dalgınlığınıza gelir, torrent programını açık unutursunuz, hiç belli olmaz. Kapatmakta fayda var.

Oyuna Girerken İnternet Tarayıcısını Kapatın

Oyun oynarken youtube üzerinden müzik dinleyenleriniz vardır. Youtube her ne kadar gerekli durumlarda kaliteyi düşürüp internetinizi rahatlatsada, yeteri kadar güç bulamadığında, oyununuzu olumsuz etkileyecek seviyede çalışıyor olabilir. Dahası, birazda eskice bir bilgisayarınız varsa, oyunda anlık kasmalara sebep olur ki bu hiç istenmeyen bir şeydir.

Oyun İçindeki Ping Aralığını Belirleyin

CS:Go’ da, ayarlar > oyun ayarları kısmına girdiğinizde, orada “kabul edilebilir en yüksek eşleştirme pingi” adında bir ayarla karşılaşırsınız. Bu varsayılan olarak 120’ye ayarlıdır. Onu kendinize göre ayarlayın. Örneğin ben 80’pingin üstünde iyi oynayamam. “Daha fazla neden düşüremiyoruz, en düşüğü en iyisi değil mi?” diye sormayı düşünenlere cevaben, evet öyle. Ancak, sizin pinginize uygun sunucu bulmak, rütbeye göre oyun bulma sistemiyle birlikte çok uzun sürelerde beklemye yol açabiliyor. Bu yüzden abartmamakta fayda var.

Modeminizden Port Açın

Aynı modeme bağlı iki bilgisayar, aynı anda CS:Go’ya girdiğinde, bazen oyundan kopmalar yaşanabiliyor. Bu sorunu aşmak için modeme port açmanız gerekiyor. Her modemde farklıdır ancak ben kendi modemimde, Asus N14u’da nasıl yapıldığını anlatayım.

-Her modemin bir adresi vardır. Benimki 192.168.1.1 şeklinde. Tarayıcının adres çubupuna bunu yazıyorum.

-Karşıma modemin menüsü çıkıyor. Buradan “WAN” a tıklıyorum.

-“Port yönlendirme” sekmesine giriyorum. Buradan her iki bilgisayarın ip adresi ile port açacağım.

-Önce port yönlendirmeyi etkinleştiriyorum.-Yerel IP kısmına kendi ip adresimi yazıyorum. Siz de ip adresinizi buradan öğrenebilirsiniz.

-“Bağlantı Noktası Aralığı” ve “Yerel Bağlantı Noktası” kısımlarına 27000 ve 27015 arası bir rakam yazıyorum. Her bilgisayarınki farklı olmalı.

-Protokol kısmından UDP’yi seçip ekle diyorum ve kaydediyorum. Bu kadar.

Ekstra

Tüm bunlar olmazsa, geriye tek bir ayar kalıyor. Aynı sayfadan “nat düz geçiş” başlığına girip bütün ayarları etkinleştiriyorum. Buradaki PPPoE Anahtarlama ayarını etkinleştiriyorum. Sebebini bilmiyorum ancak bazı oyunların bağlantılarını engelliyor. CS:GO ve Test Drive Unlimited 2 bu oyunlar arasında.

Artık bu da olmuyorsa, modemi değiştirmenin zamanı geldi demektir.