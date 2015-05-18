Sistem Arayüzü Durdu Hatası Nasıl Çözülür?

Günümüzün en popüler işletim sistemlerinden olan Android’de bazen istenmeyen sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İşletim sisteminin bu kadar yaygın olarak kullanılması, haliyle farklı problemleri karşımıza çıkarabiliyor. Android telefon ve ya tabletlerimizde görülen ‘’sistem arayüzü durdu’’ problemi, cihazlarımızı geçici bir süre kilitleyebilir veya uygulamalarımızın çalışmasında sorunlar meydana getirebilir.

‘’Sistem arayüzü durdu’’ problemi temel olarak yazılımsal nedenlerden kaynaklansa da çok basit bir çözüme sahip. Çok nadir görülse de bu problem donanımsal arızalardan da kaynaklanabilir. Eğere anlatacağımız bu çözüm yoluyla sorunu çözemezseniz, telefonunuzu veya tabletinizi yetkili servise götürmeniz gerekecektir.

İlk olarak Android telefonunuzun, ‘’ayarlar’’ bölümüne girerek ‘’uygulamalar’’ başlığına giriniz. Uygulamalar bölmesi açıkdıktan sonra parmağınızı ekran üzerinde kaydırarak ‘’tümü’’ sekmesine geçiş yapınız. Tümü sekmesi içerisinden ‘’sist arayüzü’’ isimli uygulamayı bularak üzerine dokunun. Seçekleri görüntülediğiniz ekran açıldıktan ‘’sonra önbelleği temizle’’ tuşuna basarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Eğer tüm bu işlemleri eksiksiz yaptığınıza eminseniz ve sorun çözülmediyse, donanımsal bir probleminiz var demektir. Bunun için yapmanız gereken cihazınınızı yetkili servise götürmek olacaktır.