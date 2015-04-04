Youtube Videoları İnstagrama Nasıl Yüklenir?

Günümüzde en fazla kullanılan video paylaşım sitesi 2005 yılında Paypal Servisi’nde çalışan biri tarafından kurulan Youtube olmaktadır. Youtube video paylaşım sitesi ile ilgili merak edilen birçok nokta bulunmaktadır. Youtube Videoları İnstagram’a Nasıl Yüklenir? Sorusu da merak edilen Youtube soruları arasında yerini almaktadır. Gelin, hep birlikte Youtube videolarını İnstagram’a yüklemeyi öğrenelim.

Youtube video paylaşım sitesine girin. Youtube videolarından bir tanesini seçin. Youtube seçmiş olduğunuz videonun linkini kopyalayın. Youtube videosunun linkini kopyaladıktan sonra Tube2gram adresine girin. Tube2gram adresine girdikten sonra karşınıza bir alan çıkacak. Bu boş yere Youtube’da kopyaladığınız video linkini yapıştırın. Tube2gram sitesinin üst kısmında bulunan Seçeneklere tıklayın. Seçenekler kısmında Vine ve İnstagram çıkar. Siz hangi sosyal medya paylaşım hesabınıza videoyu yüklemek istiyorsanız o seçeneği seçin. İnstagram ya da Vine’i seçtikten sonra karşınıza video kırpma aracı geliyor. Video kırpma aracından İnstagram’a yükleyeceğiniz Youtube videosunu 15 saniyelik kısmını kesin. Vine için ise; 6 saniyelik kısmını kesin. Youtube videosu artık İnstagram ya da Vine sosyal medya hesabınızda paylaşılmış olacak.

Youtube Videolarını Bilgisayara İndirmek;

Tube2gram sitesinden Youtube videolarını bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, sitedeki Custom Video seçeneğine tıklamak ve Start Download seçeneğine basmak olacaktır. Ardından istediğiniz Youtube videosunu bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirme şansına sahip olmuş olursunuz.