CS:GO'da Rütbeler Neye Göre Hesaplanıyor?

Hepimizi kanser eden bu duruma uzunca bir yazıyla derinlemesine açıklık getiriyoruz. (İngilizceden çeviridir. Orjinal yazı steam rehberleri arasında yerini almaktadır. Ulaşmak isteyenler Steam adresine bakabilirler.)

CS:Global Offensive Elo puanı Sistemi ve İşleyiş Şekli

Öncelikle şunu sormalıyız. Normalde 1’e karşı 1 olarak yapılan oyunlarda kullanılan hesaplamayla, 5’e karşı 5 olarak oynanan takım temelli bir oyun olan CS: Go’da bu hesaplama nasıl yapılıyor? Cevap oldukça basit aslında. Her el, dikkat edin her oyun değil her el, toplam elo yüzdesi yüksek olan tarafın kazanması beklenir. Aynı yada farklı rütbelerden oluşan bu takımları oluşturmada toplam elo puanı dikkate alınır. Bu nedenle elin verilmesi durumunda takımın içindeki en az elo puanı bulunan oyuncu kendinden daha fazla puanı olanlara göre daha az elo puanı kaybeder. Tersi durumda da el kazanıldığında düşük elosu olan oyuncu daha çok puan alır.

Şunu aklınızda tutun, her rütbenin kendi aralığı bulunan elo puanı vardır. Yani aynı seviyede olan 2 farklı oyuncunun elo puanı aynı olmayabilir. Rütbe atlamaya daha yakın olanın puanı olmayandan daha fazladır. Böyle olmasına karşın her iki oyuncuda aynı rütbeye sahiptir. Bu rütbeler daha çok elo puan aralığını temsil eden etiketlerdir denebilir.

Değinmeğe değer olan bir diğer başlık daha var. Gerçek şu ki Elo puanı alanı ile rütbesi birbiriyle bağlı değildir. bu cümlede anlatılmak isetenen şeyi şu şekilde açıklayabiliriz. Örneğin bir oyuncu Master Guardian Elite ve Elo alanıda 1000-1500 arası.1450 puanı olan bu oyuncu gelip 51 puan kazanırsa bir sonraki oyununda, Distinguished Master Guardian rütbesine yükselmeye hak kazanır. Ama bu oyuncu sıradaki oyunu kaybederse ve puanı 51 ve ya daha fazla düşerse, ancak o zaman rütbesi düşer. Bunu açıklamamın sebebi bağazı rehberlerde her rütbe atlandığında elo aralığının

sıfırlandığını söylemesindendir. Eğer rütbe atladıktan sonraki malubiyette tekrar düşmüyorsanız bunun sebebi sıfırlanması değil, düşmeye sebep olacak kadar puan kaybetmemenizdir.

Olayı biraz daha aydınlatmak için bunları bir örnekle açıklamaya çalışıcağım şimdi. Verilen sayılar örneği daha iyi açıklayabilmek içindir ve tam olarak bu şekilde değildir:

Master Guardian 2 (MG2) = 500-999 puan

Master Guardian Elite (MGE) = 1000- 1499 puan

Distinguished Master Guardian (DMG) = 1500-1999 puan

Legendary Eagle (LE) = 2000-2499 puan

4 tane MGE ve 1 tane de DMG’den oluşan birinci takımın toplam elo puanı 6900

Oyuncu A = MGE 1200 puan

Oyuncu B = MGE 1350 puan

Oyuncu C = MGE 1050 puan

Oyuncu D = DMG 1850 puan

Oyuncu E = MGE 1450 puan

3 tane MGE ve 2 tane de DMG’den oluşan ikinci takımın toplam elo puanı 6600

Oyuncu F = DMG 1600 puan

Oyuncu G = MGE 1100 puan

Oyuncu H = MGE 1050 puan

Oyuncu I = DMG 1650 puan

Oyuncu J = MGE 1200 puan

Görüldüğü üzere birinci takımın rütbeleri daha düşük olmasına karşın toplam elo puanları ikinci takımdan daha fazla. Dolayısıyla kazanması beklenen takım birinci takımdır. Kazanması beklenen takım olduklarından kazandıkları her elde ellerine geçecek olan elo puanı ikinci takımdan daha az olacaktır. Aynı şekilde ikinci takımın kazandığı her elde elde ettikleri puan daha fazla olacaktır. Sonuçta size gelen puanlar havadan değil, karşıdan eksilttiklerinizden geliyor. Biri kazanıyorsa, diğeri kaybediyor anlayacağınız.

İkinci takımın kazanıyor olması kazanılan puanın eşit bir şekilde paylaşılacağı anlamına gelmiyor tabiki. Düşük elo puanına sahip olan oyuncu pastadan büyük parçayı kapıyor. Örneğin ikinci takım bir eli aldı ve 100 puan kazandı diyelim. Oyuncu H, oyuncu I’dan daha fazla puan kazanmış oluyor. 20’şerden tüm takıma dağılmıyor.

Oyun kimin kazanacağını tahmin etmiyor. Her oyun periyodundaki her elde kazanılan yada kaybedilen elo puanlarının takım içindeki toplamına göre kimin kazanması beklenen takım olduğu değişebiliyor. Yukarıdada bahsettiğimiz gibi kazanması beklenen takım olduğunuzda kazandığınız puanda düşüyor.

Ancak elo puanını etkileyen bir diğer faktör daha var, MVP. Bu, oyun içinde takıma en çok yararı dokunan kişiye verilen bir ödüldür. Düşman takıma ait 5 oyuncunun hepsini öldürseniz bile MVP olmanız garanti değil zira C4’ü etkisiz hale getiren kişi MVP’yi sizden alır. Biliyorum kulağa saçma geliyor ama CS:GO takım oyunu tabanlı bir oyun. Tek başınıza herkesi ezsenizde pek bi anlamı yok.

El sonunda en çok puan kazınan kişi bekleneceği üzere tabiki MVP olandır. Ancak şunu unutmayın. MVP’den bile olsa kazanılan elo puanı havadan gelmiyor. El sonunda kazanılan toplam puandan en büyük payı alıyor.

Elo Puanını Etkileyen Faktörler

Burada Elo Puanını etkileyen sadece iki adet etmen vardır.

Birincisi ve en önemlisi, el kazanmak/kaybetmek

Her ne olursa olsun sen ve takımındaki diğer herkes el kaybedildiğinde puan kaybeder. Her oyuncunun kaybedeceği puan miktarı başlangıçtaki puanlarıyla doğru orantılıdır. Yani yüksek puanı olan kişi elin kaybedilmesi durumunda kendinden daha az puanı olan takım arkadaşından daha çok puan kaybedecektir. Elin kazanılması durumunda elde edilen elo puanı da başlangıçtaki eloya dayanır. Yüksek elo puanı olan, kazanılan elden gelen puandan daha düşük elosu olana göre daha az pay alacaktır.

Önemli: Bir elin kaybedilmesi durumunda hiçbir şekilde elo kazanılmaz. Aynı şekilde elin kazanılması durumunda da elo puanı kaybı yaşanmaz.

İkinci etmen ise MVP olma durumu

MVP ödülünü alan kişi diğer takım arkadaşlarına nazaran kazanılan elo puanından önemli ölçüde büyük bir pay alacaktır. Alınan MVP’lerin sayısı arttıkça daha çok pay alınmaya başlanacaktır. Ancak her ne olursa olsun yinede başlangıçta elo puanı daha düşük olan kişi yinede daha fazla pay alacaktır. Onun dışında MVP olan kişi, MVP sayısı daha az olan oyunculara göre hayli yüksek bir pay alacaktır.

Önemli: MVP sayısı arttıkça el sonunda kazanılan puanda doğrudan artmaktadır.

Biraz sonra göreceğiniz listedekilerin hiçbiri, hiçbir şekilde elo puanını yani rütbenizi etkilememektedir. MVP olma durumu hariç tabiki.

Öldürme, asist ve ölüm sayısı

Tüm düşmanı katletmek yada intihar etmek

Kafadan vuruş

Hedefi tutturma oranı

Bomba, bıçak, zeus gibi öldürme şekilleri

Elin kazanma-kaybetme süresi

Bomba kurarak yada kurmadan kazanmak/kaybetmek

Skor tahtasındaki sıralama yada skorun kendisi

El boyunca herhangi bir başarım açmak

Rehine öldürmek yada kurtarmak

Hasar almak/vermek

Kısacası hayal edebileceğiniz hiçbir durumda elonuzu etkileyen bir faktör yoktur.



Peki bunların hiçbiri etkilemiyor da neler etkiliyor?

Başlangıçtaki elo puanınız(rütbeniz)

Eli kazanmak yada kaybetmek

MVP olup olmamak

Rütbe-Yetenek Gurubu eşleştirme Sistemi

Her rütbe grubu kendi puan aralığına sahiptir. Yani aynı rütbeye sahip iki oyuncu aynı elo puanına sahip olmayabilir. Rütbe atlamak üzere olan oyuncu diğerlerinden daha fazla elo puanına sahiptir. Yani her iki takımın her oyuncusu MGE olsa bile kazanıp kaybetme şansı %50 olmuyor. Yada kazanma durumunda iki takımında kazanacağı puan aynı olmayacaktır. Rütbeler aynı olsada elo puanı değişebiliyor. Buda bir takımın toplam elosunun diğerinden fazla olması anlamına geleceğinden, yukarıda bahsettiğimiz kazanması beklenilen takım durumu olacaktır.

Bu bahsettiklerim insanların gözden kaçırdığı önemli bir durum. Eğer rütbe atlamak istiyorsanız sıradaki rütbenin gerektirdiği puan aralığının minimum puanına erişecek kadar elepuanına sahip olmanız gerekir. Rütbe düşmede de aynı durum geçerli.

Diyelim 985 elo puanınız var ve MGE’nin puan aralığıda 1000-1500. bu durumda sizin en az 15 puana ihtiyacınız var rütbe atlamak için. 15’in üzerinde olduğu sürece kaç puan aldığınızın bir önemi yok rütbe atlamak için. Bazen çeşitli sebeplerden dolayı rütbe atlandığı gözükmeyebiliyor. Ancak eşleştirmede size gözükmese bile o rütbede rakipler buluyor.

Anlatmaya çalıştığım şey şu. Oyun sizi rütbenize göre değil elo puanınıza göre eşleştiriyor. 5 kişi takım girmeniz durumu hariç, çünkü o zmn en yüksek eloya sahip oyuncuya göre rakip bulunuyor, sizin karşınıza rütbesiz birinin gelmesi yada daha düşüklerin gelmesi toplam elo puanları birbirine yakın olduğu sürece mümkün. Ve evet, elo puanını öğrenmenin bir yolu henüz yok.

Oyun Kaybedilse Bile Rütbe Atlama Durumu

Çok nadiren olan bir durumdur. Bu konu üzerine pek çok iddia bulunmakta ve çeşitli ekran görüntüleri ve videolarla desteklenmekte. Matematiksel olarak aslında mümkün olan bir durum. Sürekli olarak her el sonunda paylaşılan elolar bir düzensizlik oluşturuyor. Özellikle MVP olan oyuncu diğerlerinden daha çok puan alsada MVP olması kaybettiği puanı arttırmıyor. Ve rütbe atlamasına çok az kaldıysa bu ekstra puan sayesinde oyunu kaybetse bile sonuç olarak gerekli puan aralığına girdiğinden rütbe atlaması mümkün hale geliyor. Çok nadir gerçekleşen bu durumun son güncellemeler ve düzeltmelerden sonra mümkün olduğunu pek sanmıyorum doğrusu.

Beraberlik Durumu

Herhangi bir şekilde berabere kalmanın elo puanı üzerinde özel bir etkisi bulunmamaktadır. Sadece kazanılan yada kaybedilen ellerin puanları ona göre olacağından size özel birşey olmuş gibi gelebilir. Oyunun değilde elin berabere bitmesi durumu ise biraz farklı. Şu anki sisteme göre her elin sonunda bir takım elo puanı kazanırken diğer takım kaybetmek zorunda. Elin berabere bitmesi için ise ancak 10 oyuncunun birden oyunun başında aynı anda oyundan çıkması gerekir ki bu durumda hiç bir puan transferi olmadan oyun sonlanacaktır.

Teslim Olma ve Erken Ayrılma Durumu

Bir başka çok tartışılan konu ise teslim olma durumudur. Teslim olmanın tek yolu bir oyuncunun takımdan eksilmesidir. Bunun sebebi oyuncudan kaynaklanabilir yada oy birliğiyle oyundan atılması olabilir. Ve sanıldığının aksine bir kişi eksik olduğunda verdiğiniz teslim olma kararı size elo puanı kaybettirecektir.

Oyun bitmeden ayrılmanında elo puanını etkileyen özel bir yanı yoktur. Örneğin bir oyuncu ilk 3 eli kaybedip sinirden oyundan ayrıldı. O oyuncu kaybettiği o 3 elin puanı kadar elo kaybetmiş olur. Diğer şekilde kazanması halinde de puanları kazandığı el kadar olur. Yine de bu oyun istatistiklerinize kaybedilmiş olarak geçer.

Her oyuncu sadece oynadıpı ellerde elo puanı kazanır yada kaybeder. Oyundan ayrıldığı durumlarda takım kazansada kaybetsede kendisini etkileyen hiç bir durum yoktur.

Konuyu biraz daha açarsak eğer, 4 kişi kalan takım teslim olmak yerine oynamaya devam etmelidir. Çünkü 4 kişilik takımın 5 kişilik takımı yenmesi hiç beklenmeyeceğinden, karşı takımdan sökülecek elo puanı normalden daha fazla olacaktır. Aynı zamanda kazanılan elo puanıda normalden fazla olacak ve o 4 kişiye bölüştürüleceğinden normalde çok daha fazla puan elde etmek mümkün. Bot ise bu durumda hiç bir etkiye sahip değil. Elo puanı hep sıfır olarak kalıyor ve botun MVP olması bile hiç bir değişiklik oluşturmuyor. Onu kontrol eden birinin olup olmaması önemli değil.

Oyundan Atılma Durumu

Oyundan atılmak oyundan çıkmakla aynı etkiye sahip. Attığınız kişi kısa süreli banlanma dışında bir ceza almıyor. Aksine, eğer hali hazırda kazanıyorsanız, aldığı elo puanı yanına kar kalacaktır. Eğer kaybediyorsanız, daha fazla puan kaybetmeden ayrılmış olacaktır. Burda attığınız kişinin tek kaybı, o maçın yenilgi olarak gözükmesi. Ancak bunun elo puanı üzerinde bir etkisi olmadığını söylemiştik. Yani çok gerekmiyorsa, kimseyi atmamaya çalışın.

Düşük Rütbeye Sahip Oyuncularla Oyuna Girmek

Bunu bir örnekle anlatmak daha etkili olur.

Maç bulma sistemi, ortalama değil, toplam elo puanı ile çalışıyor. Bu sayede daha adil bir maç bulunması sağlanıyor. Şimdi Silver4 birinin yüksek rütbeyle girdiği bir maçtaki elo puanlarını tahmini olarak hesaplayıp sonucu görelim:

Birinci Takım, 2 tane MGE, 2 tane MG2, 1 tane GümüşIV, toplam 3800 puan:

Oyuncu A = MGE 1150puan

Oyuncu B = MGE 1200puan

Oyuncu C = MG2 700puan

Oyuncu D = MG2 650puan

Oyuncu E = GümüşIV 100puan

İkinci Takım, 1 adet MGE, 3 adet MG2, 1 adet MG, toplam 3900 puan:

Oyuncu F = MGE 1150puan

Oyuncu G = MG2 800puan

Oyuncu H = MG2 850puan

Oyuncu I = MG2 650puan

Oyuncu J = MG 450puan

Görüldüğü üzere, elo puanı açısından oyun dengede. Ayrıca düşük rütbeli olan takımın toplam puanı ikinci takımdan daha az. Yani kazanması beklenen takım olmadıklarından, el sonunda daha az puan kaybederler.

Düşük rütbeyle yüksek rütbelerin arasına karışmak, her el sonunda alınan puandan en büyük payı kapacağınız için, daha hızlı rütbe atlamanıza yarar. Eloboost denen şeyde bu şekilde yapılmaktadır.

Şunu da unutmayın. Düşük rütbeli oyuncularla oyuna girmek, size normalden fazla elo kaybettirmez. Çünkü toplam elo puanları eşlit. Pek tabi yüksek ile düşük rütbe arasında uçurum varsa, MGE ve Gümüş 4 gibi, aradaki puan farkı fazlalığından dolayı düşük rütbesi düşük olandan çok daha güçlü rakiplerle eşleşilecek. Bu sebeple düşük rütbeli arkadaşın çok fazla bir şey yapma şansı kalmıyor. Özetle, çok abartmadan beraber oynamakta bir sakınca yok.

Süresi Dolmuş Rütbeler yada Rütbesiz Olma Durumu

Her yeni hesap, rütbesini kazanabilmek için 10 maç kazanmak(oynamak değil, 10 maçın 10’unuda kazanmak) zorundadır. Standart elo puanından başlayıp, oyundaki performansına göre, 10 zaferin ardından belirli bir rütbeye ulaşır. Aktif olmayan oyuncuların süresi dolmuş rütbeleri de, 1 zafer(tekrar, 1 oyun değil 1 zafer) kazanmanın ardından eski rütbesine geri döner yada farklı bir rütbeyle geçilir.

Aklınızdan çıkarmamanız gereken bir diğer şey rütbesi olmayan hesaplar ile düşük rütbeli hesapların aynı kefeye konamayacağı. Rütbesiz olsa da bir oyuncu LE bile olabilir.

Daha Hızlı Nasıl Rütbe Atlanır?

En merak edilen nokta ve konunun yarısının özeti. Yapmanız gereken, kendinizden yüksek seviyede olan 4 oyuncuyla aynı sıraya girmek ve olabildiğince yıldız toplamaya çalışmak. Yani rehine kurtarmak ve bomba imha etmek gibi görevleri imkan buldukça size yaptırmak.

Neden Resmi Bir Açıklama Yok?

Cevabı basit. Hileciler…

Bildiğiniz gibi valvenin başı hilecilerle her zaman dertte oldu. Bu sebepten dolayı bir açıklama yapılmadığını düşünüyorum. Nasıl elo-boost yapılıcağını yada smurf hesaplarla banlanmamak için nasıl oynanması gerektiğini pek tabi açıklamazlar.

Peki son olarak, herşey neden zafer kazanmak üzerine dizili? Neden oyun bazlı değil? Kısaca açıklarsak, iyi bir takımda çok kötü oynayıpta sürekli win alan kimseler tek başlarına girdiklerinde işe yaramaz biri haline dönüşecekler. Bunu engellemek için her el kazanılan elo puanları hesaplanıyor. Yani valve iyi bir sistem oturtmuş kendine.