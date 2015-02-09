Don’t Starve ve Don’t Starve Together, Klei Entertainment tarafından geliştirilen, iki boyutlu bir hayatta kalma oyunudur. Bu iki oyunun arasındaki tek fark birinin tek kişilik diğerinin de çok kişilik oyun modu olmasıdır. Don’t Starve, yeni başlayanlar için çok zor anlaşılabilecek bir oyun. Bu oyunu birkaç başlık altında inceleyelim.

Oyun Menüsü

Oyunun ana ekranında girebileceğiniz 6 menü var. Mods butonu ile Steam platformundan indirdiğiniz modları görebilir, bunları aktifleştirip kapatabilirsiniz. Oyuna modlar indirmek için ise Steam Workshop’a girip istediğiniz moda abone olmanız yeterlidir. Abone olduktan sonra modlarınız Mods bölümünde gözükecektir. Options butonu ile oyundaki grafik, ses ve kontrolleri ayarlayabilirsiniz. Quit butonu ile de oyundan çıkabilir, altta bulunan son iki buton ile de oyunun forumuna gidebilir ve oyun hakkındaki haberleri görebilirsiniz.

Karakter seçimi ve karakter özellikleri

Play butonuna tıkladığımızda karşımıza karakter seçim ekranı geliyor. Don’t Starve’da seçebileceğimiz 9 farklı karakter var. Don’t Starve: Reign Of Giants ek paketine sahip olanlar ise ekstradan 2 karakterin daha sahibi oluyorlar. Şimdi bu karakterleri inceleyelim:

Wilson : gerçek ismi Wilson Percival Higgsbury, Don’t Starve oyununa eklenen ilk karakterdir, ayrıca oyunun baş karakteridir. Wilson karakterinin özelliği sakal büyütebilmesidir. ‘’Centilmen Bilim Adamı’’ olarak tanıtılan Wilson bu sakalı ile beraber kışlarda donmaktan kurtulabilir, bu sakalı kesip yeni eşyalar da yapabilir. 150 açlık, 150 sağlık ve 200 ruh sağlığı bulunan Wilson oyuna yeni başlayanlar için en uygun karakterdir. Ayrıca diğer bütün karakterlerin istatistikleri de Wilson’a kıyaslanarak yapılır.

: gerçek ismi Wilson Percival Higgsbury, Don’t Starve oyununa eklenen ilk karakterdir, ayrıca oyunun baş karakteridir. Wilson karakterinin özelliği sakal büyütebilmesidir. ‘’Centilmen Bilim Adamı’’ olarak tanıtılan Wilson bu sakalı ile beraber kışlarda donmaktan kurtulabilir, bu sakalı kesip yeni eşyalar da yapabilir. 150 açlık, 150 sağlık ve 200 ruh sağlığı bulunan Wilson oyuna yeni başlayanlar için en uygun karakterdir. Ayrıca diğer bütün karakterlerin istatistikleri de Wilson’a kıyaslanarak yapılır. Willow : oyundaki ilk açılabilir karakterdir. Wilson karakteri ile 160 tecrübe puanına ulaştığımızda Willow adlı karakteri açmış oluyoruz. Bir yangın çıkarma manyağı olan Willow, ateşe karşı dayanıklı ve oyuna sınırsız olarak kullanabileceği çakmak ile başlayan bir karakterdir. Bu karakterin kötü özelliği ise, stresli olduğu anlarda etrafı kontrölsüz bir şekilde yakmasıdır. Willow adlı karakterin 120 ruh sağlığı, 150 açlığı ve 150 sağlığı bulunmakta.

: oyundaki ilk açılabilir karakterdir. Wilson karakteri ile 160 tecrübe puanına ulaştığımızda Willow adlı karakteri açmış oluyoruz. Bir yangın çıkarma manyağı olan Willow, ateşe karşı dayanıklı ve oyuna sınırsız olarak kullanabileceği çakmak ile başlayan bir karakterdir. Bu karakterin kötü özelliği ise, stresli olduğu anlarda etrafı kontrölsüz bir şekilde yakmasıdır. Willow adlı karakterin 120 ruh sağlığı, 150 açlığı ve 150 sağlığı bulunmakta. Wolfgang : oyundaki ikinci açılabilir karakterdir. Wolfgang ile 320 tecrübe puanına ulaştığımızda oynayabiliyoruz. Bu karakterin istatistikleri açlığına göre değişiyor. Karakterimiz açken zayıf ancak tokken çok güçlü bir karaktere dönüşüyor. 300 açlığa, 200 ruh sağlığına ve 150-300 arasında değişen sağlığa sahip olan bu karakter oyuncular tarafından en çok tercih edilen karakterlerden biridir.

: oyundaki ikinci açılabilir karakterdir. Wolfgang ile 320 tecrübe puanına ulaştığımızda oynayabiliyoruz. Bu karakterin istatistikleri açlığına göre değişiyor. Karakterimiz açken zayıf ancak tokken çok güçlü bir karaktere dönüşüyor. 300 açlığa, 200 ruh sağlığına ve 150-300 arasında değişen sağlığa sahip olan bu karakter oyuncular tarafından en çok tercih edilen karakterlerden biridir. Wendy : oyundaki üçüncü açılabilir karakterdir. Willow karakteri ile oynamamız için 640 tecrübe puanına ulaşmamız gerekmektedir. Willow kız kardeşini kaybettiği için genelde pesimist bir karakterdir. Wendy ölü kız kardeşini ruhunu çağırabilir ve ayrıca geceleri daha az ruh sağlığı kaybeder. Ancak bu karakter canavarlar ile savaşırken pek etkili değildir. Wendy 200 ruh sağlığı, 150 açık ve 150 sağlığa sahip bir karakterdir.

: oyundaki üçüncü açılabilir karakterdir. Willow karakteri ile oynamamız için 640 tecrübe puanına ulaşmamız gerekmektedir. Willow kız kardeşini kaybettiği için genelde pesimist bir karakterdir. Wendy ölü kız kardeşini ruhunu çağırabilir ve ayrıca geceleri daha az ruh sağlığı kaybeder. Ancak bu karakter canavarlar ile savaşırken pek etkili değildir. Wendy 200 ruh sağlığı, 150 açık ve 150 sağlığa sahip bir karakterdir. WX-78 : oyundaki dördüncü açılabilir karakterdir. WX-78 ile oynamak için 960 tecrübe puanına ulaşmamız gerekmektedir. Bu karakter diğer tüm karakterlerden farklıdır çünkü WX-78 bir robottur. Bu karakterin özelliği kendini haritada bulduğu araçlar ile geliştirmesidir. Ayrıca bu karakter ile çürümüş yiyecekleri de hiç zarar görmeden yeme özelliğine sahip oluyoruz. Ancak yağmur yağdığında WX-78 hasar görür. 100-300 ruh sağlığı, 100-400 sağlık ve 100-200 açlığa sahip olan bu karakter oyuncular tarafından en çok tercih edilen karakterlerdendir.

: oyundaki dördüncü açılabilir karakterdir. WX-78 ile oynamak için 960 tecrübe puanına ulaşmamız gerekmektedir. Bu karakter diğer tüm karakterlerden farklıdır çünkü WX-78 bir robottur. Bu karakterin özelliği kendini haritada bulduğu araçlar ile geliştirmesidir. Ayrıca bu karakter ile çürümüş yiyecekleri de hiç zarar görmeden yeme özelliğine sahip oluyoruz. Ancak yağmur yağdığında WX-78 hasar görür. 100-300 ruh sağlığı, 100-400 sağlık ve 100-200 açlığa sahip olan bu karakter oyuncular tarafından en çok tercih edilen karakterlerdendir. Wickerbottom : oyundaki açılabilir beşinci karakterdir. Bu karakteri açmak için 1280 tecrübe puanına ulaşmamız gerekmektedir. Bu karakterin özel yeteneği kitaplar üretmektir. Bu kitaplar karaktere kullanabileceği 5 ayrı özel yetenek verir, ancak kitapları her kullanışında ruh sağlığı hasar görür. 250 ruh sağlığı, 150 sağlık ve 150 açlığa sahip olan bu karakter sadece taze yemekler yiyebiliyor.

: oyundaki açılabilir beşinci karakterdir. Bu karakteri açmak için 1280 tecrübe puanına ulaşmamız gerekmektedir. Bu karakterin özel yeteneği kitaplar üretmektir. Bu kitaplar karaktere kullanabileceği 5 ayrı özel yetenek verir, ancak kitapları her kullanışında ruh sağlığı hasar görür. 250 ruh sağlığı, 150 sağlık ve 150 açlığa sahip olan bu karakter sadece taze yemekler yiyebiliyor. Woodie : oyundaki açılabilir altıncı karakterdir. Bu karakteri açmak için 1600 tecrübe puanına ulaşılmalıdır. Woodie oyunda tecrübe puanı ile açılabilen son karakterdir. Bu karakter bir balta ile başlar. Sınırsız bağışıklığa sahip olan bu balta ile ağaçları çok hızlı bir şekilde devirebilme özelliğine sahip olan Woodie, çok ağaç kestiğinde büyük bir hamstere dönüşür. Bu karakterin 200 ruh sağlığı, 150 sağlığı ve 150 açlığı vardır.

: oyundaki açılabilir altıncı karakterdir. Bu karakteri açmak için 1600 tecrübe puanına ulaşılmalıdır. Woodie oyunda tecrübe puanı ile açılabilen son karakterdir. Bu karakter bir balta ile başlar. Sınırsız bağışıklığa sahip olan bu balta ile ağaçları çok hızlı bir şekilde devirebilme özelliğine sahip olan Woodie, çok ağaç kestiğinde büyük bir hamstere dönüşür. Bu karakterin 200 ruh sağlığı, 150 sağlığı ve 150 açlığı vardır. Wes : oyundaki en zor karakterdir. Bu karakteri açmak için oyunun ‘’Advanture Mode’’ yani macera modunu bitirmeniz gerekmektedir. Wes’in hiçbir özelliği yoktur. Bu karakter konuşamaz ve istatistikleri de çok azdır. 150 ruh sağlığı, 113 açlık ve 150 sağlığa sahiptir.

: oyundaki en zor karakterdir. Bu karakteri açmak için oyunun ‘’Advanture Mode’’ yani macera modunu bitirmeniz gerekmektedir. Wes’in hiçbir özelliği yoktur. Bu karakter konuşamaz ve istatistikleri de çok azdır. 150 ruh sağlığı, 113 açlık ve 150 sağlığa sahiptir. Maxwell : oyundaki açılabilir ve oynanılabilir son karakterdir. Maxwell’i açmak için macera modunu bitirmeniz gerekmektedir. Maxwell’i, diğer karakterler ile oynasak da, açılış sinematiğinde görebiliyoruz. Maxwell oyuna gölgeden yapılmış bir kılıç ve zırh ile gelir. Ayrıca kendinden gölgeler yapıp canavarlarla savaşırken o gölgeleri kullanabilir.

: oyundaki açılabilir ve oynanılabilir son karakterdir. Maxwell’i açmak için macera modunu bitirmeniz gerekmektedir. Maxwell’i, diğer karakterler ile oynasak da, açılış sinematiğinde görebiliyoruz. Maxwell oyuna gölgeden yapılmış bir kılıç ve zırh ile gelir. Ayrıca kendinden gölgeler yapıp canavarlarla savaşırken o gölgeleri kullanabilir. Wigfrid : Don’t Starve Reign Of Giants ek paketi ile gelen karakterdir. Bu karakteri sadece ek paket ile ulaşabilirsiniz ve karakteri açmak için de 1920 tecrübe puanına sahip olmanız gerekmektedir. Bu karakter oyuna bir silah ve başlığı ile gelir, ancak sadece et yer. 120 ruh sağlığı, 120 açlık ve 200 sağlığa sahiptir.

: Don’t Starve Reign Of Giants ek paketi ile gelen karakterdir. Bu karakteri sadece ek paket ile ulaşabilirsiniz ve karakteri açmak için de 1920 tecrübe puanına sahip olmanız gerekmektedir. Bu karakter oyuna bir silah ve başlığı ile gelir, ancak sadece et yer. 120 ruh sağlığı, 120 açlık ve 200 sağlığa sahiptir. Webber: Don’t Starve Reign Of Giants ek paketi ile gelen karakterdir. Bu karakter aslında bir örümcektir ve oyun içinde bulunan örümcekler ile arkadaş olabilme özelliğine sahiptir. Bu karakteri açmak için ise oyun içinde bulunan iskeletini bulmak gerekmektedir. 100 ruh sağlığı, 175 açlık ve 175 sağlığa sahiptir.

Crafting

Oyunda crafting sistemi mevcut, yani eşyaları birleştirerek başka eşyalar yapabiliyoruz. Oyuna başladığımızda sol tarafta sekmeler var. Oyunda toplam olarak 11 sekme mevcuttur (Wickerbottom karakteri ile oynuyorsanız 12 sekme mevcuttur). Oyuna ilk başladığımızda bu sekmelerin sadece yarısı açılmış olacak, diğer yarısını açmak için ise ‘’Science Machine’’ yani Bilim Makinesi’ni kurmamız gerekmektedir. Solda crafting için kullanılan sekmeler şu şekilde:

Tools:( ) bu sekmede oyunda yaşamak için gerekli olan araçları yapabiliyoruz. Oyunda toplam olarak 7 kullanılabilir araç vardır. Light: bu sekmede geceleyin karanlığı aydınlatmak için kullanabileceğimiz aydınlatma aletleri ve ateşler vardır. Survival:( ) bu sekmede yaşam savaşımıza yardım edebilecek eşyalar bulunmakta. Bu eşyaların arasında çadırlar ve tuzaklar da var. Food:( ) bu sekmede yemek bulmamızı kolaylaştıran buluşlar bulunmakta. Tencere ve buz dolabı da bu sekmede yer alıyor. Science:( ) bu sekmede bilim makineleri bulunuyor. Oyunda toplam olarak 6 bilim makinesi bulunmaktadır. Bilim makineleri ile yeni eşyalar geliştirebiliyoruz. Fight:( ) bu sekme ile karakterimizi canavarlar ile girdiğimiz savaşlar için hazırlayabiliriz. Zırhlar ve kasklar da ayrıca bu sekmede yer alıyor. Structures:( ) bu sekme ile oyuncumuzun üssüsünü veya evini hazırlayabiliyoruz. Refine:( ) bu sekme ile bizde bulunan ham eşyaları daha gelişmiş bir hale sokabiliyoruz. Magic:( ) bu sekme ile karakterimize sihirli güçler verebiliyoruz. Dress:( ) bu sekmede karakterimize giyecek eşyalar hazırlayabiliyoruz. Ancient:( ) mağralarda bulunan bu bilim makinesi ile efsanevi eşyaları yapabiliyoruz. Books:( ) sadece Wickerbottom karakterinde bulunan bu sekme ile karakterimizin kitaplarını yapabiliyoruz.

Hayatta kalma

Oyunda tek bir amacımız var, o da hayatta kalma. Bütün diğer oyunlar gibi bu oyunun da kendine göre stratejileri mevcuttur. Bu stratejiyi uygulamak gerçekten de çok kolaydır. Bu stratejiyi açıklamak da en kısa olacaktır, ancak gereken eşyaları bulmak biraz zordur, oyunu da eğlenceli kılan bölümü de budur. Don’t Starve oyununda hayatta kalmak istiyorsanız, ilk günden beri kış hazırlıklarına başlamanız gerekmektedir çünkü oyunda yirmi birinci günden sonra kış başlıyor ve on beş gün sürüyor. Oyuncu kış için yeterli yemek toplamalı ve soğuktan ölmemek için de kendini sıcak tutacak giysiler yapmak zorundadır. Bu giysileri oyunda bulunan bufaloları öldürerek yapabilirsiniz. Kış hazırlığından sonra oyuncu ayrıca kendini diğer canavarlardan korumak için bir yer ayarlamak zorundadır. Oyunda bulunan saman ve tahtalar ile duvar yapmamalıdır çünkü en küçük bir yıldırım ile bütün eşyalarınızı kaybedebilirsiniz.

Oyun Modları

Son olarak oyun modları hakkında bilgi vermek istiyorum. Oyunda şu anda iki tür oyun modu bulunmakta. Bunlardan biri oyuncunun Play butonuna bastığında başladığı Sandbox oyun modudur. Bu oyun modunda oyuncunun tek amacı hayatta kalmaktır. Sandbox haritası içinde ‘’Maxwell’s Door’’ adı verilen bir makine vardır. Bu makineyi bulan oyuncular ‘’Adventure Mode’’ adlı macera oyun moduna geçebiliyorlar. Macera oyun modu 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu 5 aşamanın sonunda da Maxwell’i devirip başta bahsettiğimiz Maxwell ve Wes adlı karakterleri açabiliyoruz.

Eğer hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız bu oyunu size tavsiye ederim. Oyun basit görünebilir ancak iddia ediyorum bu oyun hayatınızda oynayacağınız en zor oyunlardan birisi olacaktır. Unutmayın, bu oyundaki en küçük yaratık bile sizleri öldürebilir. Bizimle kalın.