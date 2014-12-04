Samsung Galaxy Uzaktan Kumanda Nasıl Yapılır?

En son teknolojik cihazlar olan Samsung Galaxy telefon ve tabletler, uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor. Tabi bunun için bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu uygulamanın adı WatchOn. WatchOn adlı uygulama telefonunuza televizyonunuz için tam kontrol yetkisi verir. Bu sayede televizyon izlerken telefondan da kanal değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy telefonları nasıl bir televizyon kumandasına dönüştürebiliriz bunları anlatacağız. Detaylar yazımızın devamında.

İlk önce işe Samsung Galaxy cihazınıza WatchOn uygulamasını indirmek ile başlayalım. Uygulamayı Google Play‘den indirmek için aşağıdaki linke tıklayın. (Not : Bu uygulama her Galaxy modeli için uygun değildir. Eski Galaxy modellerinde çalışmamaktadır.)

https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.peel.samsung.app

Bu uygulamayı yükledikten sonra aşağıdaki yolu izleyerek Galaxy cihazınıza uzaktan kumanda ayarlamalarını yapın.

WatchOn Hangi Samsung Galaxy Cihazlarını Destekliyor?

Yazı başında da söylediğimiz gibi televizyonunuzu telefondan yönetebilmek için, WatchOn uygulamasının belli Samsung Galaxy cihazlarını desteklediğiniz söylemiştik. Peki hangi cihazlar bu uygulama ile uyumlu? Aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Samsung Galaxy S4, S5, ve diğer modelleri (Mini, Active, Zoom)

Samsung Galaxy Mega

Samsung Galaxy Note 3 & 4

Samsung Galaxy Note 8.0 and 10.1

Samsung Galaxy Tab 7.0 , 7.7 plus

Samsung Galaxy Tab Tab 2 7.0 I705 & 10.1 P5113

Samsung Galaxy Tab Tab 3 8.0 , 10.1 P5220 & P5200

Samsung Galaxy Tab Tab 4

Samsung Galaxy Tab Tab Pro 8.4 , 10.1 & 12.2

Samsung Galaxy Uzaktan Kumanda Kurulumu

İlk önce ana ekranda bulunan “uygulamalar” klasörünü açın. Uygulamalar bölümünde yüklediğiniz WatchOn uygulamasını açın. İnternete bağlanın ve “start” butonuna tıklayın. WatchOn2un sonraki adım için Wi-Fi yada veri internet bağlantınıza ihtiyacı var.

Sonraki adımda ülke ve bölge seçimi var. Burada Türkiye’yi seçin. Seçtikten sonra bulunduğunuz bölgenin posta kodunu da girdikten sonra, sonraki adıma geçin.

Bu adımda televizyonunuzun servis sağlayıcısını seçin ve sonraki adıma geçin.

Bu adımda tekrar bir “start” butonu çıkacak ve tıklayarak kuruluma devam edin. “Setup remote control” butonuna tıklayın.

Televizyonunuzu kapatın ve sonraki butonuna basın. Bu sayfada hatırlatma ve bilgilendirmeler mevcut. Buraları dikkatlice baktıktan sonra, sonraki adıma geçebilirsiniz. Televizyon markanızı seçin ve sonraki adıma geçin. Televizyonunuzu açmak için güç düğmesine dokunun. Ardından uygulama size “televizyonunuzu açabildiniz mi?” diye bir soru soracak. Eğer açabildiyseniz, evete tıklayın ve sonraki adıma geçin. Açamadıysanız, sağ tarafta bulunan oklara tıklayın ve diğer butonları deneyin.

Bu bölümde sinyal kaynağını seçin ve sonraki butonuna tıklayın. Tebrikler. Başarılı bir şekilde Samsung Galaxy telefonunuza kurulumu yaptınız. Ardından sizi Live TV sayfasına yönlendirmiş olacak. Yönlendirildiğiniz Live TV sayfasında popüler ve favori kanallarınıza daha kolay ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy cihazınıza uzaktan kumanda kurulumu yapmak işte bu kadar basit.