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Spotify Şu Anki Parça Çalınamıyor Hatası Nasıl Çözülür?

Aslında bu hata spotify’nin kendinden kaynaklanıyor. Şöyle ki, eğer 1 ay denemelik premium aldıysanız ve bittiğinde yenilemediyseniz, ayarlardan yüksek kalitede aktarma seçeneğinin işaretini kaldırmanız gerekiyor. Garibim kendi yapamıyor anlaşılan. Gelelim nasıl yapacağımıza:

Spotify’yi açıyoruz. Tepedeki başlıklardan “düzenle” sekmesine gelip en altta olan “tercihler”e geliyoruz. Yada klavyeden direk CTRL+P kısayoluyla aynı yere ulaşabilirsiniz. Sonra sayfayı birazcık kaydırdığımızda, “Çalma” başlığının altında, “Yüksek kaliteli aktarma”nın işaretini kaldırıyoruz. kaldırdığınızda tepede bişey çıkacak ve size bunun sadece premium hesap ile kullanılabileceğini söyleyecek. Burdan da sorunun kaynağının ne olduğu anlaşılmış oldu. Şimdi çalma listenize gelip müziğinizi dinlemeye başlayabilirsiniz. İyi dinlemeler!

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Hüseyin Ekrem Yazıcı
Hüseyin Ekrem Yazıcı

Aşırı gereksiz betimlemelerden uzak, saf, temiz bilgi. Ben böyle yazıyorum. Bazen ayarı kaçırıp biraz fazla samimi olabiliyorum. Hep sizi düşündüğüm için. Valla :)

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  • veli mutlu

    Valla problem çözüldü teşekkürler

    • Hüseyin Ekrem YAZICI

      Ne demek görevimiz 🙂

  • anıl alpkaya

    helal olsun !!!!!!!!!!!!

    • Hüseyin Ekrem YAZICI

      🙂

  • Kaan

    Helal be düzeldi!

  • ben premium satın alıp indirdim bilgisayara, giriş yaptım bu hata verdi premium ses kalitesini açsam da kapatsam da çalınamıyor hatası verip sonraki çarkıya geçiyor hepsinde aynı sorun var çevrimdışısınız diyor dosya/çevrimdışı modu açsam da aynı kapatsam da.. anlamıyorum

    • Hüseyin Ekrem YAZICI

      İnternetiniz olduğu halde bağlanamıyorsanız güvenlik duvarına takılıyor olabilir. Bunun için spotify’a özel izin vermeniz gerek.

      Kullandığınız internette bir sınırlama olabilir veya host dosyanıza engellenmek üzere ip adresleri eklediyseniz, bunlardan biri de spotify’ın reklamlarını vermesini engelliyorsa bu sorunu yaşatabilir.

      • kurunca erişim izni istememişti geçenşerde windows 10 pro kurdum erişim izni istedi ve şuan sorunsuz çalışıyor teşekkürler

        • Hüseyin Ekrem YAZICI

          Sorunu çözmüş olduğunuza sevindim. İyi günler 🙂

  • Tunahan

    ben hiç preimum kullanmadım ve ayarlarda Yüksek Kaliteli Aktarma zaten kapalı olduğu halde bu hatayı alıyorum?

  • Tunahan

    ben hiç preimum kullanmadım ve ayarlarda Yüksek Kaliteli Aktarma zaten kapalı olduğu halde bu hatayı alıyorum?

  • emin

    aynı sorun bende de var, 1 aylık ücretsiz kullandım ve suanda hiç bir şarkı açılmıyor yüksek ses kalitesi kapalı oldugu halde

  • tolga

    bende düzelmedi

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