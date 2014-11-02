Spotify Şu Anki Parça Çalınamıyor Hatası Nasıl Çözülür?

Aslında bu hata spotify’nin kendinden kaynaklanıyor. Şöyle ki, eğer 1 ay denemelik premium aldıysanız ve bittiğinde yenilemediyseniz, ayarlardan yüksek kalitede aktarma seçeneğinin işaretini kaldırmanız gerekiyor. Garibim kendi yapamıyor anlaşılan. Gelelim nasıl yapacağımıza:

Spotify’yi açıyoruz. Tepedeki başlıklardan “düzenle” sekmesine gelip en altta olan “tercihler”e geliyoruz. Yada klavyeden direk CTRL+P kısayoluyla aynı yere ulaşabilirsiniz. Sonra sayfayı birazcık kaydırdığımızda, “Çalma” başlığının altında, “Yüksek kaliteli aktarma”nın işaretini kaldırıyoruz. kaldırdığınızda tepede bişey çıkacak ve size bunun sadece premium hesap ile kullanılabileceğini söyleyecek. Burdan da sorunun kaynağının ne olduğu anlaşılmış oldu. Şimdi çalma listenize gelip müziğinizi dinlemeye başlayabilirsiniz. İyi dinlemeler!