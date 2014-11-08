A4 Tech X7 F3 Gaming Mouse İncelemesi

Oyuncu faresi deyince herkesin aklına ilk olarak Logitech, Razer, yada SteelSeries gibi firmalar gelebilir. Ancak bunlar yüksek fiyatlı üst düzey ekipmanlar satıyorlar. Hem maddi imkanı olmayanlar, hemde çok para vermek istemeyenler bu firmalara nazaran daha küçük olan A4Tech, Everest, Snopy gibi firmalara yöneliyorlar. Şimdi ucuz yollu oyun ekipmanları konusunda en üstlerde bulunan A4Tech’in X7 Gaming serisinden olan F3 kod adlı fareyi inceliyoruz.

Önce kağıt üzerineki bilgilerini şuraya iliştireyim:

• Kablolu V-Track Optik2.0 Mouse

• Her yüzeyde çalışabilen yeni optik teknolojisi.

• 3000cpi çözünürlük

• 100-3000 cpi çözünürlüğe kadar ayarlayabilme

• 160Kbyte dahili bellek

• Oscar Mouse Editor yazılımı

• Mod butonu ile ön tanımlı 5 değişik profil

• USB Fullspeed ile 8 kat daha hızlı

• 1msn SPI süresi

• 30g maksimum hızlandırma

• 75 inch/sn maksimum hız (yüzeye bağlı olarak)

• 7 Buton ve Tek Scroll

• USB Fullspeed bağlantı

Söze tasarımla başlamak istiyorum.Şekil olarak bakıldığında, Bloody serisinin atası gibi duruyor. Sol ele göre yapılmış, çok cafcaflı ya da rengarenk bir yapısı yok. Üzerindeki “Winners Choice” yani kazananların seçimi yazısı, dikkatlerden kaçmıyor. Gerek üzerindeki mermi izi deseni, gerekse parlak kenarları bir silahı andırıyor. Benim gibi FPS severler için çok önemli bir detay. Ancak bir kaç ay içinde o sarı cizgiler silinmeye başlıyor. 1.90 boyunda olan benim, elime tam oturuyor, yani büyük bir fare. Ağırlığı standart farelerin çok üzerinde. Alışana kadar biraz sıkıntı çıkabilir ama öyle çokta rahatsız edici değil. Malzeme kalitesi gerçekten fiyatın hakkını veriyor. Sağ ve sol kenarları yumuşaklık hissi veren bir plastikten. Tıkların üzeri hafif pürüzlü yapıda ve uyduruk fareler ile kıyaslanamayacak kadar iyi hissettiriyor. Üzerinde standart sağ-sol tıklar, standart sayfa kaydırırken kullandığımız bir top(scroll), sol tıkın hemen yanında, 3 kere sol tıklayan ancak işlevi değiştirilebilir olan küçük bir tuş, yine sol tarafta bulunan ve baş parmağa göre ayarlı olan ileri ve geri tuşları bulunuyor. Kusurlarına gelirsek, ileri-geri tuşları biraz daha önde olmalıydı. Zira geri tuşuna basmak için baş parmağınızı tamamen kaldırmanız gerekiyor. Onun dışında pek bir sıkıntı göremedm. Kablosu korumalı kablo. Kolay kolay zedelenecek, hasar alacak türden değil. Tam ortasında, topun arkasında kalan sarı ve yeşil yanabilen, profil değiştirmeye yarayan bir tuş bulunuyor.



Profil değiştirme demişken buradan devam edelim. OSCAR adında, kesinlikle beklentilerin çok üzerinde olan bir yazılımı var. 5 farklı profil desteği mevcut. Sol tuş hariç her tuş için özel işlev atamayı sağlıyor. Tuşlara hemen herşeyi atayabiliyoruz. Klavyeden bir tuş, kısayollar, hatta makrolar. Yazılım aynı zamanda makro oluşturmanıza ve bu makroları istediğiniz tuşa atamanızı sağlıyor. Örneğin CS oynarken ileri-geri tuşlarına satın alma kısayolları ekleyebilirsiniz. Ayarlara baktığımızda orda birde çözünürlük ayarını ve raporlama oranını görüyoruz. Çözünürlük ayarı CPI olarak bilinen, mousenin hızını ayarladığımız kısım. Üç bine kadar çıkıyor. DPI’ dan ne farkı var dediğinizi duyar gibiyim. Temelde ikisi aynı şeymiş ama CPI tanımı daha doğruymuş. Tam olarak bişey diyemiyorum çünkü kimse bir açıklama yapmamış bu konuda. Ben ekran çözünürlüğüyle aynı değerleri verdim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Raporlama oranı ise hassasiyeti ayarlıyor. 100, 250, 500 ve 1000 seçenekleri mevcut. Ne kadar yüksek olursa, yapacağınız haraketleri o kadar hassas yansıtır.

Ters çevirip altına baktığımızda ise 5 adet ayak görüyoruz. Kutusundanda 10 tane yedek çıkıyor. Yani bu konuda kafanız rahat olsun. Eridiydi, kaymıyordu derdiniz yok. Olmadı değiştirirsin. Haraket sensörüne bakarsak burada değişik bir şey var. V-Track teknolojisi. Bu, fareyi camdan tutun kürkün üzerinde bile rahatça kullanmamızı sağlıyor. Klasik optik farelerdenden alıştığımızın aksine, içinde neredeyse görülmeyecek kadar az olan küçük bir ışık hüzmesi var. Aslında normal optiğin bir üstü olarak düşünülebilir. Sadece araba farı gibi ortalığı aydınlatmak yerine, tek bir güçlendirilmiş ışık hüzmesi kullanıyor. Benim burda farkkettiğim bir nokta var. Eski tiplerde bazen kafayı yeyip çıldıran fareler var. Bunda ise hiç öyle bir hatayla karşılaşmadım.

Geriye kalan özelliklerse şöyle. Farenin 160Kb hafızası var. OSCAR’dan ayarları yapıp kaydediyoruz. Bu işlemden sonra fare hep ayarlandığı gibi çalışıyor. Yani alıp başka bir bilgisayarda kullandığınızda tekrar ayarlamaya gerek duymuyorsunuz. 180cm uzunluğunda gayet yeterli bir kablosu var. Teknik özelliklerde bahsedilen SPI, elektronik devrelerin tepki süresi olarak geçiyor.Yani tam olarak ne olduğunu bulamadım ki bu yüzdende bu konuda bir yorum yapamıyorum.

Özetle, 55 liralık fiyat etiketi ile, ağır havasıyla alınabilecek en iyi giriş seviyesi oyuncu farelerinden. Fiyat, Performans ürünü olduğu için çok yüksek özellikleri yok, ama yeni başlayanlara yeter hatta artar bile.