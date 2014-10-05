WhatsApp Mesajı Nasıl Silinir?

WhatsApp ile bir mesaj gönderdiniz ve şimdi onu silmek istiyorsunuz. Bu mümkün, fakat sadece belli koşullar altında gerçekleşebilir bu talebiniz. WhatsApp’te paylaştığınız mesajın içeriği pek önemli değil. Bu içerik fotoğraf, video, metin yada başka bir içerikte olabilir.

Mesaj eğer WhatsApp’e iletilmemişse, geri çekilebiliyor. Bunu sadece mesajın yanındaki saat görünürse ve yeşil onay işareti yoksa yapabilirsiniz. Bu gibi bir durumda WhatsApp’i hemen kapatın. Uçak moduna geçin, WhatsApp’i yeniden açın ve mesajı silin. Eğer bağlantınız yavaşsa, bu yolla mesajı son anda iptal edebilirsiniz. Bu şekilde sildiğinizde bu mesajın başarılı bir şekilde gönderilmesi mümkün değil. Parmağınızı bir mesajın üzerinde tutun, sonra Delete (Sil) seçeneği belirecek. Fakat mesaj sadece görünümden silinecektir. Mesajda bir ya da iki onay işareti belirdiği anda, mesaj WhatsApp sunucusuna gönderilmiş demektir ve buradan da alıcıya gönderilmesi kesin.

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