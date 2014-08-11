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Ininal Kart Nedir? Nasıl Alınır? Nasıl Para Yatırılır?

Ininal Kart Nedir?

Ininal kart, MasterCard’ın alt kuruluşu güvenli olmayan bir kart markasıdır. MasterCard’ın geçtiği her yerden alışveriş yapabilirsiniz. İnternet üzerinden, kasaptan, manavdan, marketten yani kredi kartının geçtiği her yerden alışveriş yapabilirsiniz. Ininal kartın en büyük avantajı yaş sınırının olmamasıdır. Bu nedenle herkes alabilmektedir.

Ininal Kart Nerelerden Alınır?

Ininal Kartı, alabilmenin 3 yolu vardır. İlk yol bir mobil uygulama vasıtası ile, ikinci yol ininal kart satış ve yükleme noktalarından, diğer bir yol ise ininalin diğer satış merkezlerinden alınabilir.

Mobil uygulama olarak şimdilik ParaMara üzerinden alınabilmektedir. Kart satış yerleri ise PTT, PTT Matik, Migros, Migros Jet, Tansaş, Teknosa, D&R, Petrol Ofisi ve Ininal’ın kendi internet sitesi üzerinden online alınabilmektedir.

Tabi her geçen ay Ininal Kart yeni bir satış noktası ekliyor. Bu gidişle bir çok yerde bu kart kullanılacak ve bankaların kredi kartları yerini alacak gibi görünüyor.

Ininal Kart Almak için Ücret Gerekiyor mu?

Ininal karta sahip olabilmek için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret 5 TL. Fakat bir Ininal kart çıkartabilmeniz için, minimum 30 lira vermeniz gerekiyor. Bu 30 liranın 5 TL’si kart işlem ücretine gidiyor ve bir daha sizden aylık olarak alınmıyor. Yani bankalardaki aylık alınan kart işlem ücreti Ininal’de sadece kartı çıkartabilmeniz için alınıyor daha sonrasında kart için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. 30 liranın 25 lirası ise kartınızın içine yükleniyor. Yani siz toplamda kart çıkartabilmeniz için 5 TL veriyorsunuz, kartın içine yüklenen 25 TL yine sizin oluyor ve MasterCard geçerli olan her yerde alışveriş yapabiliyorsunuz.

Ininal Kart’a Nasıl Para Yatırılır?

Ininal kart içerisindeki parayı harcayabilmek için içerisine para yüklemeniz gerekiyor. Bu parayı MasterCard geçerli olan her atmden yada PTT Matikten yükleyebilirsiniz.

Yanında para taşımamak için kredi kartı kullanan insanlar için Ininal kart gerçekten harika bir çözüm diyebiliriz. Türkiye’de de kısa bir sürede çok fazla kullanıcıya ulaşabildi.

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  • Burak Abakay

    euro yükleniyomu

    • Mehmet

      Para çekiliyomu geri

      • va

        hayır

        • Anil

          Ewet para çekiliyor

          • İş saş

            Çekilmiyor

      • Murat Mirsad Dırağa

        yakın zamanda para çekilme işlevi eklenecek

    • Sadece TL yükleyebilirsiniz. EURO para birimini desteklemiyor.

  • ahmet

    Şey Acaba, Bu ininal kart kredi kartı ilemi alınıyor??

    • Yardımsever

      Hayır. Ptt şubelerinden (başka yerlerde var) alabilirsin. herhangi bir kredi kartı bilgileri gerektiröe<

      • Yardımsever

        en sonda yalnış yazmısım. kredi kartı bilgileri gerektirmez

  • Emre

    Ptt den daha ucuzmu cikariliyo

    • Fatih Duyar

      Bilmiyorum

    • Hayır, her yerde kart ücreti aynıdır.

  • Mod

    Ben garanti bankadan yatirabilirmiyim bu karta

    • Fatih Duyar

      Yatıramazsın

  • Mehmet Nazım

    her yerden yükleme yapılmıyo dikkat et sadece pttmatik ve ING ATM den yükleme yapılıo

    • Fatih Duyar

      Hayır Migros ve Migros Jetten Yükleyebiliyon ama ordan yükleyince 2 tl alıyo her yüklemede Ptt Den yükleyince yüklediğin paranın %1 ini alıyo ama ing bank tan yükleyince para almıyo hiç

  • furkan

    kartı aldıhında illaha 5tl ödemen lazımmı

  • furkan

    kartı aldığında ilağa 30 tl ödemen lazımmı

  • ahmet

    cok guzel bence ben alicem

  • ata

    PTT matikden nasıl alınıyor

    • PTT Matik’ten değil. PTT şubelerinden alabilirsiniz. PTT Matik’ten sadece para yükleyebilirsiniz.

  • Halim

    Beyler karta para atmasak olmuyomu illa 25 tl atıcaz mı alırken içine

    • onur

      bnde bunun cozumunu ariyom

      • Berkant

        Teknosa Dan 5 liraya Alabilirsin

        • Ad

          Migrostan 5 TL ye internettende 5 TL ye alırsın:D

  • Halim

    Lütfen cevap verin

  • Mehmet

    Velimizle birlikte gitmemiz gerekiyomu

    • Hayır. Yaş sınırının üzerindeyseniz, tek başınıza halledebilirsiniz.

  • emir

    bakarmısınız ben pttye gitim ama bana vermedile pttnin merkezine git ordan versinler dediler namam gerekir

    • Yetkilinin dediği gibi PTT merkeze gitmeniz gerekir. Her PTT şubesinde kart bulunmayabiliyor maalesef.

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  • Suleyman Akcan

    Kartı laırken o 25 tl zorunlumu?

    • esat

      d&r den alırsan hayır ama dıgerlerınde zorunlu kardeşim

  • elif

    Yani bu kartta ne kadar para yuklersen o kadar alisveris yapiyorsun. Paran yoksa yapamiyorsun. oyle mi

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