Ininal Kart Nedir? Nasıl Alınır? Nasıl Para Yatırılır?

Ininal Kart Nedir?

Ininal kart, MasterCard’ın alt kuruluşu güvenli olmayan bir kart markasıdır. MasterCard’ın geçtiği her yerden alışveriş yapabilirsiniz. İnternet üzerinden, kasaptan, manavdan, marketten yani kredi kartının geçtiği her yerden alışveriş yapabilirsiniz. Ininal kartın en büyük avantajı yaş sınırının olmamasıdır. Bu nedenle herkes alabilmektedir.

Ininal Kart Nerelerden Alınır?

Ininal Kartı, alabilmenin 3 yolu vardır. İlk yol bir mobil uygulama vasıtası ile, ikinci yol ininal kart satış ve yükleme noktalarından, diğer bir yol ise ininalin diğer satış merkezlerinden alınabilir.

Mobil uygulama olarak şimdilik ParaMara üzerinden alınabilmektedir. Kart satış yerleri ise PTT, PTT Matik, Migros, Migros Jet, Tansaş, Teknosa, D&R, Petrol Ofisi ve Ininal’ın kendi internet sitesi üzerinden online alınabilmektedir.

Tabi her geçen ay Ininal Kart yeni bir satış noktası ekliyor. Bu gidişle bir çok yerde bu kart kullanılacak ve bankaların kredi kartları yerini alacak gibi görünüyor.

Ininal Kart Almak için Ücret Gerekiyor mu?

Ininal karta sahip olabilmek için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret 5 TL. Fakat bir Ininal kart çıkartabilmeniz için, minimum 30 lira vermeniz gerekiyor. Bu 30 liranın 5 TL’si kart işlem ücretine gidiyor ve bir daha sizden aylık olarak alınmıyor. Yani bankalardaki aylık alınan kart işlem ücreti Ininal’de sadece kartı çıkartabilmeniz için alınıyor daha sonrasında kart için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. 30 liranın 25 lirası ise kartınızın içine yükleniyor. Yani siz toplamda kart çıkartabilmeniz için 5 TL veriyorsunuz, kartın içine yüklenen 25 TL yine sizin oluyor ve MasterCard geçerli olan her yerde alışveriş yapabiliyorsunuz.

Ininal Kart’a Nasıl Para Yatırılır?

Ininal kart içerisindeki parayı harcayabilmek için içerisine para yüklemeniz gerekiyor. Bu parayı MasterCard geçerli olan her atmden yada PTT Matikten yükleyebilirsiniz.

Yanında para taşımamak için kredi kartı kullanan insanlar için Ininal kart gerçekten harika bir çözüm diyebiliriz. Türkiye’de de kısa bir sürede çok fazla kullanıcıya ulaşabildi.