Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır?

İnternetten para kazanma konusunda bir çok yol var. Bu yollar her geçen günde artmakta. Youtube’dan video yükleyerek para kazanabilirsiniz.

Google’ın video servisi olan Youtube’da para kazanma devri aslında bir kaç yıl önce başladı. Birkaç yıl önceye kadar Youtube sitesinde hiç reklam barındırmıyordu. Fakat reklam servisini başlattıktan sonra Youtube videoların sağ bölümüne reklam koymaya başladı. Ardından bu reklamları kullanıcıların yüklemiş olduğu videolara da yerleştirdi. Daha sonra da video çekenlerin para kazanmasını istedi ve bu strateji, insanları video çekip Youtube’a yüklemesi için teşvik ettiriyordu. Hala ettirmeye de devam ediyor. Bu yol ile birlikte yüzbinlerce insan para kazanıyor.

Peki Youtube’dan Nasıl Para Kazanılıyor?

Youtube’dan reklamlar vasıtası ile para kazanılıyor. Youtube hesabınızı, Youtube iş ortağı programı ile onaylatmanız gerekiyor ve ardından videolarınızın altına reklamlar yerleşiyor. Ardından bu reklamlara tıklanma oranına göre ücret alıyorsunuz. Tık başı ortalama olarak 5 ila 15 kuruş kazanabiliyorsunuz. Bu reklamdan reklama değişen bir şey. Bazen 3 kuruş bile kazanabiliyorsunuz.

Youtube’dan Para Kazanma Adımları

Bir kaç adım ile Youtube’dan para kazanmayı öğrenebilirsiniz.

İlk önce bir Youtube kanalı açmalısınız. (Açacağınız kanal, sizin ilgi alanınızın olması sizin için daha iyi olacaktır. [Örneğin; http://www.youtube.com/channel/UCKpmSFzp-upLiD6AEjx-PKw ]) Ardından açtığınız kanala çektiğiniz videoları yükleyin. (Videolar size ait olursa daha iyi olur) Videolara reklam alabilmek için Youtube ortaklık programına başvurmanız gerekiyor. Yada Adsense hesabınız varsa Youtube kanalınıza bağlayabilirsiniz. (Youtube ortaklık programına nasıl başvuracağınızı bilmiyorsanız “Youtube Ortaklık Programına Nasıl Başvurulur?” adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Videolarınızda reklam gözükmesi için Adsense hesabınızıda bağlayabilirsiniz. Bunun içinde “Adsense ile Youtube Kanalını Bağlama” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.) Başvurduktan sonra eğer onaylanırsa videolarınıza reklam gözükmeye başlıyor. Youtube ortaklık programına dahil olduğunuzda size bir panel veriliyor ve bu panelden ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz. Ayrıca bu panelde farklı analizler ile daha verimli nasıl para kazanabileceğinizi görebiliyorsunuz. Yine bu panelden biriken ücretinizi isteyebiliyorsunuz. Ücret ise banka hesabınıza yatıveriyor.

5 adım ile Youtube’dan para kazanmak mümkün. Videolarınız size özgün ve gerçekten kaliteli olursa ziyaretçileriniz artar. Bu sayede daha fazla kazanabilirsiniz. 5 adım ile kazanmak mümkün ama bu gerçekten kolay bir iş değil. Video çekmek için gereken aygıtlar, donanımları bulmak biraz zor olabiliyor. Bunun için bir sponsor bulursanız, donanım konusunda çok fazla sıkıntı çekmemiş olursunuz. Tabi sponsor olacak firma sizin önceki videolarınıza da bakmak ve referans isteyecektir. Bunun için bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Bu başlangıcı yaparken kesinlikle kendi alanınız ile ilgili videolar çekin. Eğer video çekme konusunda iyiyseniz, izlenmeniz ve abone sayınız kısa sürede artacaktır.

Youtube’dan Para Kazanan Fenomenler

Youtube’dan para nasıl kazanıldığını yukarıdaki 5 adım ile sizlere anlattık. Bu yazının gerçek olup olmadığı ile ilgili e-postalar aldıktan sonra bu yazıya bu alt başlığı eklemek istedik. Evet gerçekten Youtube’dan milyonlar kazanan fenomenler mevut. Milyonlar kadar kazanan Türk fenomenler olmasa da bizim Türklerde iyi paralar kazanabiliyorlar Youtube’dan 🙂 . Bu milyonlar kazanan fenomenler İngilizce video çektikleri için daha fazla izlenme alabiliyorlar. Çünkü İngilizce bir dünya dili olduğu için dünyanın her tarafından bu video izlenebiliyor. Bu nedenle yabancılar İngilizce video çektikleri için bizden çok daha fazla kazanabiliyorlar. Her neyse sanırım bu alt başlığı biraz uzattım. Aşağıdaki listede Youtube’dan en çok para kazananları görebilirsiniz. (Aşağıdaki veriler Celebrity Networth’den alınmıştır.)

[Kanal adı – Kazandığı ücret]