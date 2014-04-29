DLL Dosyası nedir? Ne İşe Yararlar?

Her bilgisayarda var olan DLL dosyalarının ne işe yaradığını ve bilgisayarınızda neden var olduğunu bilmiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

DLL dosyaları, Dinamic Link Library isminden gelmektedir. DLL dosyalarının görevi, programların ortaklaşa yaptıkları görevi koordine etmektir.

Örneğin bir DLL dosyamız olsun ve bu DLL dosyası kendisine gelen veriyi kağıda basıyor olsun. Bu DLL dosyası hem Word hem Exel, hem Acrobat Reader gibi programlar tarafından kullanılabilir. Yani ortak bir işlevi gerçekleştirir. Bu sayede işetim sisteminde her program için bu işlevi yapan ayrı bir dosya bulundurmak yerine tek bir dosya üzerinden programlar bu tür işlevleri gerçekleştirebilirler.

DLL Dosyalarını Düzenleme Programı

DLL dosyaları metin dosyaları gibi kullanıldığı için not defteri programı ile bile kolayca değiştirilebilirler. Bunun için ayrı ek bir programa genel olarak gerek yoktur ama programcılar büyük değişiklikler için farklı programlar kullanmaktadırlar.

DLL Dosyalarının tek başlarına bir işlevi yoktur. Sadece başka bir program aracılığı ile çalışabilirler ama tek başlarına herhangi bir işlem sürdüremezler.